Какой праздник отмечают 18 ноября: все об этом дне

18 ноября украинские православные христиане чтят память двух святых мучеников – Платона и Романа. Эти мужественные последователи Христовы отдали свою жизнь за веру в Иисуса Христа во время гонений на христиан в Римской империи.

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Святой Платон, молодой и пылкий проповедник, путешествовал по городам, проповедуя Евангелие язычникам. Его красноречие и глубокие знания поражали слушателей, но и привлекли внимание римских правителей.

Святой Роман, диакон Кесарийской церкви, также подвергся гонению за свою веру. Он поддерживал христиан в борьбе за сохранение своих храмов и продолжал проповедовать даже после того, как его лишили языка.

Государственные праздники в Украине 18 ноября

18 ноября Украина отмечает важную дату – День сержанта Вооруженных Сил Украины.

Хотя праздник был официально установлен в 2019 году, традиции чествования сержантов имеют более длительную историю. Именно сержанты часто становятся первыми наставниками для молодых бойцов, передавая им свои знания и опыт. Они являются не только военными инструкторами, но и моральными лидерами, которые поддерживают своих подчиненных в самые сложные моменты.

День сержанта – это не только праздник, но и возможность вспомнить всех, кто отдал жизнь за нашу страну. Вместе с Днем сержанта мы чествуем память всех защитников Украины, которые боролись за нашу свободу и независимость.

Международные праздники 18 ноября

Европейский день защиты детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации: Это международный праздник, который привлекает внимание к важной проблеме общества.

Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках Эта неделя начинается 18 ноября и направлена на повышение осведомленности о проблеме резистентности к антибиотикам. Это очень важная проблема для мирового здоровья, поскольку бактерии становятся устойчивыми к лекарствам, что осложняет лечение инфекционных заболеваний.

Исторические события 18 ноября

1626 год: В Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап.

1918: Провозглашена независимость Латвийской Республики.

1928 год: На экраны вышел мультфильм "Пароходчик Вилли" производства компании Уолта Диснея, ознаменовавший рождение Микки Мауса.

Именинники 18 ноября

Гаврила: это имя имеет древнееврейские корни и означает "Божий ангел", "Божий посланник".

Григорий: имя греческого происхождения и означает "бодрствование", "бдительность".

Тимофей: имя греческого происхождения и означает "почитающий Бога".

Тихон: имя греческого происхождения и означает "счастливый".

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