Три европейские столицы страдают из-за нашествия туристов: где их больше всего

Туристические направления Европы привлекают миллионы путешественников каждый год, но чрезмерный туризм становится все более серьезной проблемой. Города вынуждены продолжать адаптироваться к растущему туристическому потоку, сохраняя свою уникальность и комфорт.

Видео дня

Новое исследование, проведенное платформой экологических путешествий Evaneos и консалтинговой компанией Roland Berger, показало, какие города больше всего страдают от перенасыщения туристами. Аналитики проанализировали 70 популярных туристических локаций, создав первый "Индекс чрезмерного туризма".

Три лидера по количеству туристов:

Копенгаген (Дания),

Амстердам (Нидерланды)

Дублин (Ирландия).

Эти три города стали лидерами посреди европейских столиц по количеству туристов. В 2023 году через аэропорт Копенгагена прошли более 20,3 миллионов пассажиров. Оценки за чрезмерный туризм для этих городов составили 3,8, 3,7 и 3,4 из 5 баллов соответственно.

Почему туристы выбирают эти города

Эти столицы привлекают своими культурными достопримечательностями, удобством сообщения и развитой туристической инфраструктурой. Однако растущий поток путешественников приводит к перегрузке городских ресурсов и создает дискомфорт для местных жителей.

Как города борются с чрезмерным туризмом

Копенгаген внедрил инновационные мероприятия, в частности, эксперимент с искусственным интеллектом для популяризации менее загруженных туристических маршрутов. Амстердам ограничил строительство новых гостиниц и снизил количество круизных судов, которым разрешено заходить в порт города.

Другие проблемные направления

Исследование также осветило сложности прибрежного туризма в таких странах как Греция, Хорватия, Кипр и Маврикий. В популярные летние месяцы туристы перегружают испанские, итальянские, французские и португальские курорты, получающие до 43% посетителей в третьем квартале.

Самые уязвимые направления

Испания получила 3,6 балла из 5 за восприимчивость к чрезмерному туризму. Эксперты отмечают, что для уменьшения давления следует продвигать путешествия в межсезонье – весной и осенью, а также внедрять экологические модели туризма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о крупнейших рождественских ярмарках Европы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.