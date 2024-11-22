Рождественские фильмы в топе: что больше всего смотрят украинцы на Netflix

Создать себе рождественское настроение в конце серого и холодного ноября всегда помогает кино. Именно поэтому стриминги начинают публиковать такой контент примерно за месяц до праздника.

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И, похоже, украинцы уже активно пользуются возможностью поднять себе настроение и подарить немного магии Рождества. Как свидетельствует свежий рейтинг Netflix, в топ недели уже попали несколько праздничных премьер.

Так первое место в Украине по просмотрам занимает новая романтическая комедия "Встретимся в следующее Рождество". Она рассказывает о девушке по имени Лейла, живущей в Нью-Йорке. У нее есть два желания – снова встретить мужчину своей мечты и попасть для этого на рождественский концерт группы Pentatonix. Но все билеты на событие уже распроданы.

На второй позиции тоже рождественская комедия, и тоже премьера – Hot Frosty, название которой можно свободно перевести как "Горячий снеговик". Главная героиня картины, вдова по имени Кэти волшебным образом оживляет снеговика. Его невинность помогает ей исцелиться и снова обрести любовь. Они сближаются перед праздниками, но он обречен растаять.

Замыкает тройку украинский мистический хоррор "Конотопская ведьма". Он рассказывает об Елене, которая после вторжения российских окупантов теряет своего любимого. Чтобы отомстить за него, она возвращает себе ведминские силы, от которых когда-то отреклась.

На четвертом месте финский боевик "Бессмертный". Действие фильма проходит в 1944 году в Лапландии. Главный герой — золотоискатель, случайно сталкивающийся с отрядом нацистов.

В пятерку попал семейный анимационный фильм "Братья Супер Марио в кино". Это полнометражная адаптация популярной серии видеоигр. Сюжет неизменен – харизматичный усатый водопроводчик Марио пытается спасти свою любимую принцессу Пич.

Следующей стала шведская драма "Отпусти". По сюжету семья Стеллы и Густава находится на грани краха. Чтобы спасти свой брак, женщина устраивает совместную поездку в место проведения танцевальных соревнований, в которых участвует ее дочь.

Французская фантастическая семейная комедия "Оборотни" оказалась на седьмой строчке. Она повествует о большой семье, члены которой стали друг другу чужими. Но однажды настольная игра забрасывает их в Средневековье и им придется выжить среди нашествия фантастических монстров. Главной звездой фильма стал Жан Рено.

Восьмая строчка за молодежным научно-фантастическим слешером "Срез времени". Ученица старшей школы Люси внезапно оказывается в 2003 году. Чтобы не терять время, она решает остановить серийного убийцу, унесшего жизнь ее сестры.

Предпоследней стала романтическая комедия "Замуж в високосный год" с Эми Адамс в главной роли. Анна, которую она играет, решает воспользоваться давним обычаем и отправляется 29 февраля к своему любимому, чтобы предложить ему женитьбу. Но встреча с красивым владельцем гостиницы заставляет ее передумать.

Замыкает десятку романтическая комедия "Счастливого Рождества". Вдохновением для сценария послужила песня группы Wham! – Last Christmas, герой которой рассказывает, как на праздники отдал свое сердце любимой. Главную роль в картине играет звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк.

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