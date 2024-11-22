Вышел трейлер приквела к мультику 'Мыслями наизнанку-2': будет четыре серии

Известный мультфильм "Мыслями наизнанку" продолжает расширять свою вселенную. В этот раз на платформе Disney+ готовится к премьере новый анимационный сериал-приквел под названием Dream Productions.

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События сериала будут разворачиваться перед вторым фильмом франшизы, побившего кассовые рекорды этого года. Почитатели смогут увидеть знакомых персонажей в новых ролях и узнать больше о том, как создаются сны главной героини Райли.

Приквел раскрывает новую сторону истории Райли

Основной акцент сериала — на работе команды, отвечающей за сны Райли, когда она спит. Центральными персонажами станут Паула Персиммон (озвученная Паула Пелл) и Ксени (Ричард Айоаде), работающие в вымышленном продакшном отделе. Паула станет опытным продюсером, тогда как Ксени — молодым и амбициозным режиссером с собственным видением. Сюжет сулит юмористический взгляд на создание снов и напоминает пародию на киноиндустрию.

Создатели обещают всего четыре серии

Dream Productions будет состоять из четырех эпизодов, каждый из которых будет раскрывать новый аспект работы мнимого кинопроизводства в голове Райли. Авторы обещают, что зрители увидят уникальное сочетание креативности, юмора и семейных ценностей.

Знакомые эмоции возвращаются

В сериале снова появятся любимые герои, такие как Джой (Эми Полер), Гнев (Льюис Блэк) и Отвращение (Лиза Лапира). Они будут работать над тем, чтобы дарить Райли не только гармоничное развитие, но и яркие сны. Новый трейлер показывает, как Джой путешествует по штаб-квартире эмоций в голове Райли, а другие эмоции появляются на заднем плане.

Предыдущий фильм "Мыслями наизнанку 2" представил новых эмоциональных персонажей, таких как тревога, зависть и смущение. Он стал самым кассовым анимационным фильмом, заработав 1,698 миллиарда долларов. Такой успех мотивировал Pixar к созданию новых проектов, расширяя мир эмоций.

В сериале авторы обещают передать атмосферу индустрии развлечений через призму вымышленного мира, созданного в уме Райли. Это будет одновременно смешная и трогательная история о сотрудничестве, творчестве и важности командной работы.

Dream Productions выйдет на платформе Disney+ 11 декабря этого года. Новый трейлер уже доступен на YouTube и позволяет заглянуть в мир, где творятся самые яркие сны Райли.

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