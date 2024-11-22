Где бюджетно прокатиться на лыжах в Европе: лучшие варианты

Катание на лыжах не всегда это дорогое удовольствие: зимние пейзажи Европы открывают множество возможностей для незабываемого отдыха, даже если ваш бюджет ограничен. Уникальные локации расположены во Франции, Италии, Словении, Словакии и других странах, которые дарят как отличный сервис, так и прекрасные виды.

Видео дня

От Пиренеев до Альп – выбор широкий и даже самые дорогие регионы имеют скрытые жемчужины для экономного отдыха. В Lonely Planet исследовали лучшие бюджетные горнолыжные курорты, где можно насладиться свежим горным воздухом, увлекательными спусками и невероятными видами.

Италия, Сестриере

Идеальное соотношение цены и качества. Средняя стоимость дневного абонемента: €28 (1216 грн). Этот курорт в Пьемонте находится в центре горнолыжной зоны Виа Латтеа, которая охватывает восемь курортов. С 248 милями трасс и современными снегогенераторами Сестриере обеспечивает отличные условия для катания. Особенность места – вкусная итальянская кухня. К примеру, в ресторане Ristorante Pizzeria Da Costa можно отведать пиццу по доступной цене.

Франция, Гран Турмале

Идеальное место для любителей разного рельефа. Средняя стоимость дневного абонемента: 50 евро (2170 грн). Расположенный во французских Пиренеях, Гран Турмале считается одним из самых доступных вариантов в регионе. С 62 милями трасс и активностями, например экскурсии на снегоходах и визиты в обсерваторию Пик-дю-Миди, курорт прекрасно подходит для семейного отдыха.

Словения, Фогель

Рай для новичков. Средняя стоимость дневного абонемента: 42 евро (1800 грн). Фогель расположен в национальном парке Триглав и предлагает трассы для лыжников всех уровней. Особенно привлекателен для новичков: детские трассы бесплатны, если вы проживаете на курорте. Шестидневный абонемент стоит всего €197 (8500 грн), что делает Фогель одним из самых доступных мест в Европе.

Словакия, Ясная и Низкие Татры

Это самый большой горнолыжный регион Центральной Европы. Средняя стоимость дневного абонемента: 41 евро (1700 грн). 31 миля трасс, 20 подъемников и возможности для фристайла – это лишь часть того, что предлагает этот курорт. Посетители также могут насладиться насыщенным апре-ски, где клубы и бары дополняют день на склонах.

Франция, Орель

Доступно жилье рядом с Тремя Долинами. Средняя стоимость дневного абонемента: 40 евро (1700 грн). Орель – часть популярного региона Три Долины. Новый отель The Hob предлагает номера от €99 за ночь. От курорта легко добраться до склонов всего в 13 минутах подъемника.

Италия, Бардонеккья

Средняя стоимость дневного абонемента: 46 евро (1900 грн). Только 90 минут от Турина – и вы на курорте, принимавшем зимние Олимпийские игры. С современной системой снегообразования и доступной ценой Бардонеккья идеально подходит для коротких лыжных отпусков.

Франция, Серр Шевалье

Здесь гарантирован снег и комфорт. Средняя стоимость дневного абонемента: 60 евро (2600 грн). Самый большой горнолыжный регион в южных Альпах предлагает отличные условия для катания, особенно для лыжников среднего уровня. Живописные трассы и доступность делают Серр Шевалье идеальным для отдыха без толп.

Австрия, Альпбах

Альпийский шарм и домашняя атмосфера. Средняя стоимость дневного абонемента: 63 евро (2700 грн). Этот австрийский курорт удивляет архитектурой и вниманием к деталям. 70 миль трасс и удобные автобусы обеспечивают комфортный отдых, а местные блюда оставят незабываемое впечатление.

Лыжный отдых в Европе может быть доступен, если знать, куда отправляться. Независимо от вашего бюджета выбор курорта, где сочетается качество и цена, подарит незабываемые впечатления от зимы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страну Европы называют скрытой жемчужиной для зимнего отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.