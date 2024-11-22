Фильмы о Джоне Уике получат продолжение: Lionsgate работает над сериалом

Серию фильмов о Джоне Уике с Киане Ривзом в главной роли критики назвали ренессансом жанра боевика. А студия Lionsgate на волне успеха решила превратить их в полноценную франшизу и сейчас готовит телевизионный проект.

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Как пишет издание Variety, на студии Lionsgate Television стартовала разработка телесериала по этой киновселенной. Пока ни одна телевизионная сеть или стриминговый сервис не связаны с предстоящим шоу. Рабочее название сериала "Джон Уик: Под Высоким столом". Его события будут происходить сразу после событий четвертого фильма.

Официальный логлайн говорит, что Джон Уик покинет совет криминальных авторитетов под названием Высокий стол, находясь в шатком положении. Сделать себе имя здесь попробуют новые персонажи. Сериал объединит новое и старое и перенесет вселенную Уика в новую эпоху, обещают авторы.

Появится ли Ривз в будущем сериале, пока неизвестно, однако он будет работать над ним как исполнительный продюсер. Также в команду продюсеров войдет режиссер основной серии Чад Стахелски. Сценаристом и шоуранером выступит Роберт Левин ("Старик", "Черные паруса"). Lionsgate Television будет заниматься продакшеном, ведь именно студия Lionsgate выпустила все фильмы Джон Уик на сегодняшний день. Стахелски подписал контракт с Lionsgate еще в январе, чтобы контролировать расширение франшизы "Джон Уик" во всех медиа.

Если "Джон Уик: Под Высоким столом" выйдет в свет, он станет уже вторым телесериалом, действие которого происходит в мире персонажа. Lionsgate TV ранее выпустила мини-сериал "Континенталь", ставший приквелом к событиям фильмов. Первоначально созданный для платформы Starz, проект в итоге вышел на Peacock осенью 2023 года.

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