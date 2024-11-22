iPhone SE 4 выйдет раньше, чем ожидали: какой будет новинка

На грядущую весну компания Apple запланировала презентацию, во время которой, помимо прочих, будет представлен обновленный, уже четвертый iPhone SE.

Видео дня

Как пишет издание MacRumors, которому удалось ознакомиться с отчетом о цепочке поставок компании, практически подтвержден выход нового смартфона в первом квартале 2025 года. А точнее в марте. И похоже, что его представят с разработанным Apple модемом 5G.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет иметь такой же дизайн, как и базовый iPhone 14. Слухи указывают на наличие в нем 6,1-дюймового OLED-дисплея, технологии Face ID, нового чипа серии A, разъема USB-C, одной 48-мегапиксельной задней камеры, 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence и ранее упомянутого модема 5G, созданного самой Apple.

Разработка такого модема позволит компании существенно снизить зависимость от деталей Qualcomm. Ранее в этом году Apple продлила соглашение о поставках модемов 5G с Qualcomm для запуска iPhone до 2026 года. Однак пока непонятно, будет ли эта деталь иметь каких-либо технические преимущества по сравнению с предыдущей версией, например, более высокую скорость передачи данных.

Как известно, Apple анонсировала iPhone SE третьего поколения во время онлайн-мероприятия 8 марта 2022 года. Это было устройство похожее на iPhone 8 с устаревшими функциями, такими как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. В США iPhone SE сейчас стоит от 429 долларов. Ожидается, что цена на новую модель будет, хоть незначительно, но выше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие гаджеты представит Apple во время весенней презентации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.