Беззубик возвращается: появился первый трейлер фильма 'Как приручить дракона'

"Как приручить дракона" – один из самых популярных анимационных фильмов, получивший ряд наград и попавший в список 250 самых рейтинговых фильмов по версии IMDb. Вскоре на экранах появится киноадаптация ленты.

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Премьера запланирована на июнь 2025 года, однако в сети уже появился первый трейлер. Режиссер Дин Деблуа, создавший три части анимационных фильмов, рассказал, что дракон киноадаптации будет чрезвычайно детализирован.

Мультфильмы "Как приручить дракона" были сняты по мотивам одноименной серии книг британской детской писательницы Крессиды Ковелл. В 2010 году вышла первая часть франшизы, в 2014 году вышел – сиквел, а в феврале 2019 – заключительная часть трилогии.

Ранее Издание Empire обнародовало первый кадр будущего анимационно-игрового фильма. На снимке видим главного героя — юного Иккинга в исполнении Мейсона Темза.

Дин Деблуа указал, что создатели фильма значительно повысили ставки.

"Теперь зрители увидят фотореалистичного дракона. А Иккинг вообще олицетворяет всех нестандартных личностей, которых много среди нас. Во время кастинга Мейсону было 15 лет, и некоторая неловкость и уязвимость идеально подошли для этой роли", – отметил Деблуа.

В составе актерской группы также будут Нико Паркер, Джерард Батлер и Ник Фрост.

Премьера экранизации намечена 13 июня 2025 года.

История рассказывает о юном викинге Иккинге, живущем в поселке Берк – там идет давняя война между людьми и драконами. Иккинг должен убить первого в своей жизни дракона, но ситуация складывается так, что парень подружился с драконом, назвав Беззубиком. Иккинг хочет доказать односельчанам, что мир между людьми и драконами возможен.

В общей сложности "Как приручить дракона" получил две номинации на премию "Оскар", а франшиза также включает несколько телесериалов и короткометражных фильмов.

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