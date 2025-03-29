Какой праздник 29 марта в Украине и мире: все об этом дне

29 марта православная церковь чтит память сразу нескольких христианских святых и мучеников. Этот день особенный для верующих, придерживающихся церковного календаря, особенно в период Великого поста.

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Сегодняшняя дата объединяет духовные традиции, художественное вдохновение и элементы сказочной фантазии. В мире отмечается Всемирный день фортепиано и Международный день русалки. OBOZ.UA рассказывает, каких святых чествуют в православии в этот день, а также какие интересные и необычные события отмечают в разных странах мира.

Какие праздники отмечают 29 марта

Православные праздники

Марк Арефуссийский – один из раннехристианских епископов IV века. Известен как активный противник языческих культов. По приказу императора Константина Великого Марк разрушил языческое капище, за что впоследствии подвергся жестоким преследованиям, когда власть сменилась языческой. Его подвергли тяжким пыткам: заставляли снова возвести храм и принести жертву языческим богам, однако святой остался верен учению Христа.

Священномученик Кирилл – диакон, пострадавший за веру во Христа в тот же период преследований. Вместе с другими верующими, он был приговорен к пыткам и мученической смерти. Церковь чествует его как одного из тех, кто пожертвовал жизнью ради своей веры.

Преподобный Иоанн Пустыльник был подвижником, который жил уединенно в пустыне, проводя жизнь в молитве, посте и духовных размышлениях. Его путь – пример глубокой веры, самоотречения и стремления к божественному откровению.

Всемирный день фортепиано

Всемирный день фортепиано (World Piano Day) – сравнительно молодой, но уже популярный международный праздник, отмечаемый ежегодно на 88-й день года. Число 88 символическое: столько же клавиш имеет стандартное фортепиано. Если год високосный, праздник выпадает на 28 марта, а в невисокосный – на 29 марта.

Праздник придумал немецкий пианист и композитор Нильс Фрам в 2015 году. Его идея – объединить всех поклонников фортепиано: исполнителей, композиторов, преподавателей, производителей инструментов и, конечно, слушателей. Этот день – прекрасная возможность еще раз почувствовать, насколько глубоким и многогранным может быть звучание фортепиано.

Международный день русалки

Международный день русалки (International Mermaid Day) – неофициальный праздник, который ежегодно отмечается 29 марта. Он возник как часть популярной культуры и мифологической романтики вокруг образа русалки – мифического существа, сочетающего в себе женскую красоту, загадочность и силу стихий.

Этот праздник не имеет религиозного или исторического происхождения, а его поддерживают поклонники фэнтези, кинематографа, детской литературы, косплей-движения и даже художники боди-арта. Особенно этот праздник любят дети. Он представляет возможность узнать больше о морских легендах, экологии океанов и вдохновиться сказочным миром.

Исторические события 29 марта

845 – викинги завоевали Париж.

1795 – немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1864 – в Народном доме во Львове состоялось первое представление первого в Галиции профессионального украинского театра (основан обществом "Русская Беседа").

1886 – Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола.

1910 – в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром.

1933 – после нелегальной поездки по Советскому Союзу валлийский журналист Гарет Джонс выпустил пресс-релиз, в котором заявил о Голодоморе в Украине.

1967 – арест деятелей Украинского Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецка, Зеновия Красовского, Михаила Дьяка, Ярослава Лесива.

1973 – завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама и передача правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен из числа военного и гражданского персонала США.

1974 – китайские фермеры вблизи Сианя обнаружили захоронение императора III в. до н. е. Цень Ши Хуан-ди – знаменитую терракотовую армию.

1982 – парламент Соединенного Королевства прекратил свои полномочия принимать законы, распространяющиеся на Канаду.

2004 – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вступили в НАТО.

2022 – россияне нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА, погибли 37 человек.

Кто родился 29 марта

1728 – Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского.

1790 – Джон Тайлер, американский политический деятель, 10-й президент США (1841–1845).

1861 – Роман Залозецкий, украинский ученый, технолог, общественный и хозяйственный деятель, первый глава Украинского технического общества.

1895 – Эрнст Юнгер, немецкий писатель, публицист, национал-революционер и энтомолог.

1916 – Джордж Оджерс, австралийский военный, журналист и военный историк.

1918 – Сэм Уолтон, американский бизнесмен, основатель сети магазинов Wal-Mart.

1929 – Леннарт Мэри, эстонский писатель и государственный деятель, президент Эстонии в 1992–2001 годах.

1943 – Вангелис, греческий композитор и аранжировщик электронной музыки.

1957 – Кристофер Ламберт, французский актер ("Грейсток. Легенда о Тарзане", "Подземке", "Убить священника", "Горец", "Сицилиец").

В этот день умерли:

1772 – Эммануил Сведенборг, шведский ученый-естествоиспытатель, теософ.

1912 – Роберт Скотт, американский исследователь Антарктиды.

1935 – Николай Кащенко, украинский биолог, один из первых украинских академиков.

1949 – Николай Гамалия, украинский микробиолог и эпидемиолог.

1995 – Тарас Мельничук, украинский поэт-диссидент, заключенный советских лагерей и жертва репрессивной психиатрии.

1998 – Квитка Цисык, украинско-американская певица.

2009 – Морис Жарр, французский композитор.

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