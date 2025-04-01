Какой праздник отмечают 1 апреля: события этого дня
1 апреля православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской. Именины сегодня празднуют Авраами, Ефимы, Макарии, Марки, Гордии и Марии.
В мире отмечают День смеха (День развлечений), Международный день веселья на работе, День "Чтения – это весело", День плетеного кружева и Международный день птиц (День орнитолога). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 1 апреля
Православный календарь
По православному календарю 1 апреля чествуют преподобную Марию Египетскую – одну из самых почитаемых женщин-святых в христианстве. Ее житие стало символом глубокого покаяния, духовного очищения и искренней веры.
Мария Египетская жила в V веке, вела развратную жизнь в молодости, но после паломничества в Иерусалим, пораженная чудом, она оставила греховное прошлое и посвятила жизнь молитве и пустынному подвигу. Ее жизненная история – это пример того, как глубокое раскаяние может привести к святости. Ее уважают как покровительницу тех, кто кается и ищет духовное перерождение.
День смеха (День развлечений)
Это самый узнаваемый праздник 1 апреля. День смеха отмечают во многих странах, и он известен шутками, розыгрышами и веселым настроением. И хотя праздник не является официальным, его активно поддерживают СМИ, социальные сети и даже крупные компании.
Происхождение Дня смеха связывают с изменениями календаря в XVI веке – когда во Франции ввели григорианский календарь, некоторые продолжали праздновать Новый год в апреле, за что стали объектом шуток.
Международный день веселья на работе
Этот день призывает сделать атмосферу в офисе более приятной и не забывать о юморе даже во время выполнения серьезных задач. Компании устраивают тематические розыгрыши, квесты или просто позволяют работникам немного больше свободы для шуток и неформального общения.
День "Чтения – это весело"
Неофициальный праздник призван привлечь детей к чтению через юмор. Библиотеки и школы часто организуют чтение смешных историй, книжные выставки и конкурсы шутливых стихов.
День плетеного кружева
1 апреля также празднуют любители традиционного рукоделия – плетение кружева. Мастера демонстрируют свои работы, проводят мастер-классы, а также знакомят молодежь с этим изящным искусством.
Международный день птиц
Также 1 апреля отмечают День птиц – праздник, призванный обратить внимание на охрану пернатых и сохранение их природной среды. Его инициировали в 1906 году, когда была подписана Международная конвенция по охране птиц. В Украине этот праздник известен как День орнитолога.
Орнитологические общества проводят тематические мероприятия, лекции и экскурсии по птицам, их роли в экосистеме и важности их защиты.
Исторические события 1 апреля
- 1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
- 1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
- 1906 – подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается международный день птиц.
- 1917 – в Киеве состоялся Праздник Свободы – одна из самых больших национальных манифестаций в истории Украины.
- 1919 – Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).
- 1924 – Адольф Гитлер приговорен к пяти годам неволи за Пивной путч.
- 1937 – Бирма отделена от Индии.
- 1939 – после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.
- 1946 – Сингапур стал британской коронной колонией; образован Малайский Союз.
- 1976 – Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
- 1979 – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
- 1981 – в СССР впервые введено летнее время.
- 2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
- 2016 – наступление войск Азербайджана на Карабах или так называемая "4-дневная война".
- 2022 – Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов.
Кто родился 1 апреля
- 1431 – Франсуа Вийон, французский поэт-лирик позднего Средневековья.
- 1578 – Уильям Гарвей, английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии.
- 1697 – Антуан Франсуа Прево, французский священник, писатель, более известный как аббат Прево. Автор романа "Манон Леско".
- 1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик, драматург.
- 1815 – Отто фон Бисмарк, идеолог создания Немецкой империи.
- 1865 – Рихард Адольф Зигмонди, австрийско-германский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1925 года.
- 1868 – Эдмон Ростан, французский поэт и драматург, автор известной пьесы "Сирано де Бержерак".
- 1908 – Абрагам Маслоу, американский психолог украинского еврейского происхождения.
- 1971 – Вахтанг Кипиани, украинский журналист, публицист, историк.
- 1979 – Дмитрий Апухтин, полковник Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1956 – Михаил Терещенко, украинский предприниматель, сахарозаводчик и землевладелец, меценат.
- 1968 – Лев Ландау, советский физик, академик АН СССР, 1932-37 возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове. Лауреат Нобелевской премии по физике (1962).
- 1976 – Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основателей сюрреализма в современном искусстве.
- 2004 – Николай Руденко, украинский писатель, философ, общественный деятель.
- 2010 – Генри Эдвард Робертс, американский изобретатель, бизнесмен и доктор медицины, инженер и предприниматель, разработавший первый коммерчески успешный персональный компьютер Altair 8800 (1975).
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