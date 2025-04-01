Какой праздник отмечают 1 апреля: события этого дня

1 апреля православные верующие чтят память преподобной Марии Египетской. Именины сегодня празднуют Авраами, Ефимы, Макарии, Марки, Гордии и Марии.

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В мире отмечают День смеха (День развлечений), Международный день веселья на работе, День "Чтения – это весело", День плетеного кружева и Международный день птиц (День орнитолога). OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 апреля

Православный календарь

По православному календарю 1 апреля чествуют преподобную Марию Египетскую – одну из самых почитаемых женщин-святых в христианстве. Ее житие стало символом глубокого покаяния, духовного очищения и искренней веры.

Мария Египетская жила в V веке, вела развратную жизнь в молодости, но после паломничества в Иерусалим, пораженная чудом, она оставила греховное прошлое и посвятила жизнь молитве и пустынному подвигу. Ее жизненная история – это пример того, как глубокое раскаяние может привести к святости. Ее уважают как покровительницу тех, кто кается и ищет духовное перерождение.

День смеха (День развлечений)

Это самый узнаваемый праздник 1 апреля. День смеха отмечают во многих странах, и он известен шутками, розыгрышами и веселым настроением. И хотя праздник не является официальным, его активно поддерживают СМИ, социальные сети и даже крупные компании.

Происхождение Дня смеха связывают с изменениями календаря в XVI веке – когда во Франции ввели григорианский календарь, некоторые продолжали праздновать Новый год в апреле, за что стали объектом шуток.

Международный день веселья на работе

Этот день призывает сделать атмосферу в офисе более приятной и не забывать о юморе даже во время выполнения серьезных задач. Компании устраивают тематические розыгрыши, квесты или просто позволяют работникам немного больше свободы для шуток и неформального общения.

День "Чтения – это весело"

Неофициальный праздник призван привлечь детей к чтению через юмор. Библиотеки и школы часто организуют чтение смешных историй, книжные выставки и конкурсы шутливых стихов.

День плетеного кружева

1 апреля также празднуют любители традиционного рукоделия – плетение кружева. Мастера демонстрируют свои работы, проводят мастер-классы, а также знакомят молодежь с этим изящным искусством.

Международный день птиц

Также 1 апреля отмечают День птиц – праздник, призванный обратить внимание на охрану пернатых и сохранение их природной среды. Его инициировали в 1906 году, когда была подписана Международная конвенция по охране птиц. В Украине этот праздник известен как День орнитолога.

Орнитологические общества проводят тематические мероприятия, лекции и экскурсии по птицам, их роли в экосистеме и важности их защиты.

Исторические события 1 апреля

1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 – подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается международный день птиц.

1917 – в Киеве состоялся Праздник Свободы – одна из самых больших национальных манифестаций в истории Украины.

1919 – Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).

1924 – Адольф Гитлер приговорен к пяти годам неволи за Пивной путч.

1937 – Бирма отделена от Индии.

1939 – после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.

1946 – Сингапур стал британской коронной колонией; образован Малайский Союз.

1976 – Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

1979 – по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1981 – в СССР впервые введено летнее время.

2009 – Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

2016 – наступление войск Азербайджана на Карабах или так называемая "4-дневная война".

2022 – Киевская область была полностью освобождена от российских окупантов.

Кто родился 1 апреля

1431 – Франсуа Вийон, французский поэт-лирик позднего Средневековья.

1578 – Уильям Гарвей, английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии.

1697 – Антуан Франсуа Прево, французский священник, писатель, более известный как аббат Прево. Автор романа "Манон Леско".

1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик, драматург.

1815 – Отто фон Бисмарк, идеолог создания Немецкой империи.

1865 – Рихард Адольф Зигмонди, австрийско-германский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1925 года.

1868 – Эдмон Ростан, французский поэт и драматург, автор известной пьесы "Сирано де Бержерак".

1908 – Абрагам Маслоу, американский психолог украинского еврейского происхождения.

1971 – Вахтанг Кипиани, украинский журналист, публицист, историк.

1979 – Дмитрий Апухтин, полковник Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1956 – Михаил Терещенко, украинский предприниматель, сахарозаводчик и землевладелец, меценат.

1968 – Лев Ландау, советский физик, академик АН СССР, 1932-37 возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове. Лауреат Нобелевской премии по физике (1962).

1976 – Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основателей сюрреализма в современном искусстве.

2004 – Николай Руденко, украинский писатель, философ, общественный деятель.

2010 – Генри Эдвард Робертс, американский изобретатель, бизнесмен и доктор медицины, инженер и предприниматель, разработавший первый коммерчески успешный персональный компьютер Altair 8800 (1975).

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