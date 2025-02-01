Какой праздник отмечают 1 февраля в Украине: календарь событий

В первый день февраля по новоюлианскому православному календарю свои именины отмечают Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей. В мире празднуют Международный день десерта.

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Какие еще праздники приходятся на 1 февраля, рассказывает OBOZ.UA. Также напоминаем об исторических событиях этого дня и выдающихся личностях, которые сегодня отмечают день рождения.

Какие праздники отмечают 1 февраля

Международный день десерта – этот праздник в 2008 году ввела американская кондитер Энджи Дадли. Праздник хотя и остается неофициальным, все же очень нравится людям, ведь в этот день принято готовить и угощаться разными сладостями. Цель праздника – не наесться сладким вволю, а отметить роль десертов в развитии кулинарии и высокой кухни, поблагодарить кондитеров за радость, которую они дарят нам.

День замены пароля – специалисты по кибербезопасности не устают напоминать, что для сохранения своих данных важно регулярно менять пароли. Если вы давно этого не делали, сегодняшний неофициальный праздник специально создан для того, чтобы побудить вас к этому. Позаботьтесь о себе – смените сегодня свои пароли.

Всемирный день хиджаба – о платке, который носят на голове исповедующие ислам женщины, много спорят. Одни считают его инструментом давления на женщин. Хотя сами мусульманки нередко называют хиджаб важным элементом своей культуры и идентичности. Всемирный день хиджаба призван способствовать религиозной терпимости и взаимопониманию. В этот день всех женщин приглашают примерить традиционный исламский платок, чтобы почувствовать на себе влияние этой традиции и стать немного ближе с женщинами, которые носят хиджаб постоянно.

Международный день росписи лица и тела – способов самовыражения существует множество. И роспись лица и тела – один из самых древних. В посвященный этому искусству праздник принято чествовать таланты художников, использующих тела как пространство для творчества. Также этот день призван увеличить понимание разных форм боди-арта в разных культурах.

Исторические события 1 февраля

1411 – заключен Торунский мирный договор, завершивший Великую войну (1409—1411).

1587 – английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.

1655 – в Охматовской битве украинские казаки разбили войско Речи Посполитой.

1673 – немецкий ученый Гофрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им "арифметическую машину"

1709 – команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, ставшего прототипом Робинзона Крузо.

1865 – отмена рабства в США.

1884 – вышел в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей).

1893 – в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построена первая в мире киностудия "Черная Мария", в которой снимали на кинетоскоп.

1893 – в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско"

1896 – в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема"

1918 – патриарх РПЦ Тихон подверг анафеме советскую власть.

1922 – политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1930 – газета "Таймс" напечатала первый в мире кроссворд

1930 – постановление ЦИК и СНК СССР "О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством". Начало массовой коллективизации.

1935 – Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открылась как музей.

1946 – избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН.

1946 – провозглашение Венгрии республикой.

1951 – состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, ставшее первым ядерным взрывом, который показали по телевидению.

1954 – состоялась премьера первой телевизионной "мыльной оперы" ("Secret Storm)"

1958 – запущен "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли.

1958 – Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.

1967 – в Детройте (США) вышел первый номер украинского журнала "Детройтские новости".

1979 – возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки, где его встречали более трех миллионов человек.

1991 – с этого дня Верховным Советом УССР отменено ограничение прописки крымских татар в Крыму, введенное Советом Министров СССР в 1987 году.

1992 – российско-американская декларация о завершении "холодной войны".

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Румынией.

1994 – вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

2003 – при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.

2004 – отмена смертной казни в Великобритании.

2010 – 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов. Фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.

2024 – в результате спецоперации ГУР МО уничтожен ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота России, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов.

Именинники 1 февраля

1690 – Франческо Мария Верачини, итальянский композитор и скрипач эпохи барокко.

1811 – Ромуальд Зенкевич, белорусский фольклорист, педагог, этнограф (ум. 1868).

1842 – Владимир Орловский, украинский живописец и педагог, тесть художника Николая Пимоненко.

1844 – Гренвилл Голл, американский психолог, которого считают основателем детской и педагогической психологии.

1861 – Генрик Бобинский, украинский и польский композитор, пианист и педагог. Преподаватель Киевского музыкального училища (1893-1913), профессор Киевской консерватории (1913-1914).

1870 – Мотеюс Густайтис, литовский поэт и переводчик.

1874 – Гуго фон Гофмансталь, австрийский писатель и драматург.

1879 – Николай Капустянский, украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из руководителей ОУН.

1887 – Антанас Меркис, литовский государственный деятель, последний премьер-министр довоенной Литовской Республики.

1895 – Джон Форд, американский кинорежиссер, получивший 4 награды "Оскар".

1897 – Евгений Маланюк, украинский писатель, сотник Армии УНР.

1900 – Анатолий Головня, советский кинооператор, один из основателей советской операторской школы.

1901 – Кларк Гейбл, американский киноактер (Рэт Батлер в "Унесенные ветром").

1902 – Лэнгстон Гьюз, выдающийся афроамериканский поэт.

1902 – Оксана Лятуринская, украинская художница, скульптор, писательница, поэтесса и общественный деятель.

1904 – Франческа Гааль, венгерская киноактриса, звезда 1930-х годов.

1904 – Михаил Емельяновский, украинский философ.

1905 – Эмилио Джино Сегре, итало-американский физик. Открыл (совместно с другими) замедление нейтронов, первый искусственный элемент технеций, астат и плутоний-239, а также антипротон. Лауреат Нобелевской премии по физике.

1930 – Николай Бидняк, украинский живописец, график, иконописец.

1931 – Борис Ельцин, первый президент России.

1940 – Валерий Антонович, украинский химик-аналитик, доктор химических наук (1986), профессор (1989).

1941 – Анатолий Фирсов, советский хоккеист, один из лучших нападающих в истории хоккея.

1947 – Гидон Кремер, латвийский скрипач и дирижер.

1965 – Брэндон Брюс Ли, американский киноактер, сын Брюса Ли.

1965 – Вадим Писарев, украинский артист балета, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.

1965 – Шерилин Фенн, американская киноактриса ("Твин Пикс").

1968 – Лиза Мария Пресли, американская певица, единственная дочь певца Элвиса Пресли.

1971 – Майкл Си Холл, американский актер, известный ролью Декстера Моргана в телесериале "Декстер".

1994 – Гарри Стайлс, английский певец и актер, известный как участник группы One Direction.

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