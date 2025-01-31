Самый простой рецепт "Птичьего молока": что добавить, чтобы получилось нежное и вкусное
"Птичье молоко" – это десерт, хорошо знакомый всем с детства. Миллионы людей по всему миру просто обожают его. Однако точно найдутся и те, кому он так и не смог прийтись по вкусу.
Благодаря рецепту "Птичьего молока" от фудблогера Алекса Миль количество людей, которые до сих пор не оценили этот десерт, значительно уменьшится. В своем Instagram он опубликовал детальный рецепт его приготовления и точные пропорции.
Ингредиенты для белого слоя
- Желатин – 15 гр.+150 мл.воды
- Сметана – 500 гр.
- Сахарная пудра – 120 гр.
Ингредиенты для шоколадного слоя
- Сливки горячие – 50 мл.
- Шоколад – 100 гр.
Способ приготовления
1. Готовим белый слой. Залить водой желатин и оставить до набухания.
2. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и добавляем в смесь растопленный желатин.
3. Тщательно перемешиваем и переливаем в креманку. Отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Готовим шоколадный слой. Нагреваем сливки до кипения.
5. Одновременно с этим в другой кастрюле растапливаем шоколад.
6. Горячие сливки вливаем в шоколад и перемешиваем. Даем немного остыть.
7. Выливаем шоколадный слой на белый и отправляем в холодильник до застывания.
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