Самый простой рецепт 'Птичьего молока': что добавить, чтобы получилось нежное и вкусное

"Птичье молоко" – это десерт, хорошо знакомый всем с детства. Миллионы людей по всему миру просто обожают его. Однако точно найдутся и те, кому он так и не смог прийтись по вкусу.

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Благодаря рецепту "Птичьего молока" от фудблогера Алекса Миль количество людей, которые до сих пор не оценили этот десерт, значительно уменьшится. В своем Instagram он опубликовал детальный рецепт его приготовления и точные пропорции.

Ингредиенты для белого слоя

Желатин – 15 гр.+150 мл.воды

Сметана – 500 гр.

Сахарная пудра – 120 гр.

Ингредиенты для шоколадного слоя

Сливки горячие – 50 мл.

Шоколад – 100 гр.

Способ приготовления

1. Готовим белый слой. Залить водой желатин и оставить до набухания.

2. Сметану смешиваем с сахарной пудрой и добавляем в смесь растопленный желатин.

3. Тщательно перемешиваем и переливаем в креманку. Отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Готовим шоколадный слой. Нагреваем сливки до кипения.

5. Одновременно с этим в другой кастрюле растапливаем шоколад.

6. Горячие сливки вливаем в шоколад и перемешиваем. Даем немного остыть.

7. Выливаем шоколадный слой на белый и отправляем в холодильник до застывания.

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