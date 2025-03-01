Какой праздник отмечают 1 марта в Украине: все об этом дне
1 марта православные верующие чтят память преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины. Именины сегодня празднуют Несторы, Александры, Антоны и Антонины, Анны, Ольги, Евдокии.
В мире отмечают Первый день весны, День улыбки, Международный день инвалидной коляски, Всемирный день комплимента, День нулевой дискриминации, День траура в честь Корюковской трагедии, День "Спланируй отпуск для себя", Всемирный день морской травы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 1 марта
Первый день весны
1 марта – символическое начало весны во многих культурах, хотя астрономически весна начинается с весеннего равноденствия, что обычно происходит 20 или 21 марта. Однако именно 1 марта ассоциируется с пробуждением природы, теплом и обновлением.
В Украине первый день весны издавна считался особенным. Люди устраивали гулянья, пекли обрядовое печенье в форме птиц – "жаворонков", "ласточок", чтобы призвать весну. Девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу.
1 марта в православном календаре
1 марта по новому стилю чтят память преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины.
Преподобномученица Евдокия жила в V веке. До принятия христианства она вела греховную жизнь, но после встречи с благочестивым старцем, рассказавшим ей о христианской вере, Евдокия покаялась и приняла крещение. Она ушла в монастырь, где стала известна даром исцеления. Во время гонений на христиан Евдокия была схвачена и после жестокой пытки – обезглавлена.
Мученики Нестор и Тривимий пострадали за веру во Христа в III веке. Нестор был воином, а Тривимий – простым крестьянином. Оба они были арестованы за исповедание христианства и после долгих мучений были казнены.
Мученица Антонина жила в III веке. Она была христианкой и отказалась кланяться языческим богам. За это ее подвергли жестоким пыткам, а затем сожгли на костре.
День улыбки
1 марта – это не только первый день весны, но и отличный повод поделиться позитивом и хорошим настроением с окружающими. Этот день часто ассоциируется с акциями и мероприятиями, направленными на распространение добра и позитива.
Международный день инвалидной коляски
Международный день инвалидной коляски был основан в 2008 году Стивом Уилкинсоном из Wheelchair Foundation. День посвящен признанию важной роли инвалидных колясок в улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями.
День Корюковской трагедии
Трагедия произошла 1-2 марта 1943 года. Корюковка была небольшим городком, во время войны оказавшимся под немецкой оккупацией. В феврале 1943 года, в отместку за действия партизан, нацистские захватчики решили уничтожить Корюковку. Карательная операция была проведена с особой жестокостью: тысячи людей были расстреляны, сожжены заживо или замучены другими способами. По разным оценкам, количество жертв Корюковской трагедии составляет от 6700 до 7000 человек, среди которых были женщины, дети и пожилые люди.
Всемирный день комплимента
Праздник начат в Нидерландах в 2001 году. Идея принадлежит Хансу Портвилету. Он считал, что люди недооценивают силу положительных слов, способных улучшить настроение и укрепить отношения.
День нулевой дискриминации
Каждый год 1 марта отмечается День нулевой дискриминации. Праздник был начат ООН с целью искоренения любой дискриминации в мире.
Исторические события 1 марта
- 1555 – во французском Лионе вышло первое (прижизненное) издание книги "Пророчества Мишеля Нострадамуса"
- 1565 – в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город имел 4000 жителей
- 1780 – Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.
- 1815 – после бегства из Эльбы близ Канна высадился Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников – начался второй этап захвата им власти во Франции, получивший название "Правление 100 дней".
- 1845 – Президент США Джон Тайлер подписал закон о переходе Техаса под юрисдикцию США. Территория Техаса много лет являлась предметом споров США и Мексики.
- 1872 – решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основан первый в мире национальный парк.
- 1912 – в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м).
- 1918 – войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков.
- 1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и назван витамином F.
- 1930 – в СССР по состоянию на этот день закрыто 6715 Церквей, часть из них разрушена, многие "служители культа" сосланы или расстреляны
- 1941 – вышло в эфир первое коммерческое FM-радио – радиостанция W47NV в Нэшвилле.
- 1943 – Корюковская трагедия.
- 1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.
- 1961 – Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира.
- 1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Венера-3" стала первым космическим аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.
- 1976 – парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование поясов безопасности становилось обязательным.
- 1995 – в ЕС вступили Австрия, Швеция и Финляндия.
- 1998 – вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной.
- 2000 – компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.
Кто родился 1 марта
- 1545 – Томас Бодли (Thomas Bodley), английский дипломат и основатель Бодлианской библиотеки в Оксфорде.
- 1810 – Фредерик Шопен, польский композитор и пианист (другая возможная дата – 22 февраля).
- 1845 – Федор Пироцкий, украинский инженер, изобретатель первого в мире трамвая на электрической тяге.
- 1846 – Василий Докучаев, естествоиспытатель, основоположник научного генетического почвоведения.
- 1858 – Павел Тутковский, украинский геолог, географ, академик.
- 1870 – Эжен Мишель Антониади, французский астроном.
- 1918 – Жуан Гуларт, 27-й президент Бразилии, возглавлял страну в 1961–1965 годах.
- 1929 – Анатолий Свидзинский, украинский ученый, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики и астрономии, первый ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки.
- 1930 – Иван Билык, украинский писатель (исторический романист), переводчик с болгарского
- 1931 – Любомир Пирог, украинский ученый-медик, академик, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Украины.
- 1956 – Николай Тимчак, украинский поэт, художник и скульптор.
- 1956 – Даля Грибаускайте, литовский политик, министр финансов в 2001–2004 годах, президент Литвы в 2009–2019 годах.
- 1968 – Александр Крикун, украинский легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 по метанию молота.
- 1978 – Дженсен Эклз, американский актер, певец, режиссер.
В этот день умерли:
- 1757 – Эдвард Мур, английский поэт и драматург.
- 1912 – Якоб Хендрик Вант-Гофф, лауреат Нобелевской премии по химии 1901 года.
- 1938 – Габриэле д'Аннунцио, итальянский драматург, поэт.
- 1991 – Эдвин Лэнд, американский ученый и изобретатель, известный как основатель корпорации Polaroid.
- 2014 – Ален Рене, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.
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