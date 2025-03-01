Какой праздник отмечают 1 марта в Украине: все об этом дне

1 марта православные верующие чтят память преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины. Именины сегодня празднуют Несторы, Александры, Антоны и Антонины, Анны, Ольги, Евдокии.

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В мире отмечают Первый день весны, День улыбки, Международный день инвалидной коляски, Всемирный день комплимента, День нулевой дискриминации, День траура в честь Корюковской трагедии, День "Спланируй отпуск для себя", Всемирный день морской травы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 марта

Первый день весны

1 марта – символическое начало весны во многих культурах, хотя астрономически весна начинается с весеннего равноденствия, что обычно происходит 20 или 21 марта. Однако именно 1 марта ассоциируется с пробуждением природы, теплом и обновлением.

В Украине первый день весны издавна считался особенным. Люди устраивали гулянья, пекли обрядовое печенье в форме птиц – "жаворонков", "ласточок", чтобы призвать весну. Девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу.

1 марта в православном календаре

1 марта по новому стилю чтят память преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины.

Преподобномученица Евдокия жила в V веке. До принятия христианства она вела греховную жизнь, но после встречи с благочестивым старцем, рассказавшим ей о христианской вере, Евдокия покаялась и приняла крещение. Она ушла в монастырь, где стала известна даром исцеления. Во время гонений на христиан Евдокия была схвачена и после жестокой пытки – обезглавлена.

Мученики Нестор и Тривимий пострадали за веру во Христа в III веке. Нестор был воином, а Тривимий – простым крестьянином. Оба они были арестованы за исповедание христианства и после долгих мучений были казнены.

Мученица Антонина жила в III веке. Она была христианкой и отказалась кланяться языческим богам. За это ее подвергли жестоким пыткам, а затем сожгли на костре.

День улыбки

1 марта – это не только первый день весны, но и отличный повод поделиться позитивом и хорошим настроением с окружающими. Этот день часто ассоциируется с акциями и мероприятиями, направленными на распространение добра и позитива.

Международный день инвалидной коляски

Международный день инвалидной коляски был основан в 2008 году Стивом Уилкинсоном из Wheelchair Foundation. День посвящен признанию важной роли инвалидных колясок в улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями.

День Корюковской трагедии

Трагедия произошла 1-2 марта 1943 года. Корюковка была небольшим городком, во время войны оказавшимся под немецкой оккупацией. В феврале 1943 года, в отместку за действия партизан, нацистские захватчики решили уничтожить Корюковку. Карательная операция была проведена с особой жестокостью: тысячи людей были расстреляны, сожжены заживо или замучены другими способами. По разным оценкам, количество жертв Корюковской трагедии составляет от 6700 до 7000 человек, среди которых были женщины, дети и пожилые люди.

Всемирный день комплимента

Праздник начат в Нидерландах в 2001 году. Идея принадлежит Хансу Портвилету. Он считал, что люди недооценивают силу положительных слов, способных улучшить настроение и укрепить отношения.

День нулевой дискриминации

Каждый год 1 марта отмечается День нулевой дискриминации. Праздник был начат ООН с целью искоренения любой дискриминации в мире.

Исторические события 1 марта

1555 – во французском Лионе вышло первое (прижизненное) издание книги "Пророчества Мишеля Нострадамуса"

1565 – в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город имел 4000 жителей

1780 – Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1815 – после бегства из Эльбы близ Канна высадился Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников – начался второй этап захвата им власти во Франции, получивший название "Правление 100 дней".

1845 – Президент США Джон Тайлер подписал закон о переходе Техаса под юрисдикцию США. Территория Техаса много лет являлась предметом споров США и Мексики.

1872 – решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основан первый в мире национальный парк.

1912 – в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м).

1918 – войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков.

1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и назван витамином F.

1930 – в СССР по состоянию на этот день закрыто 6715 Церквей, часть из них разрушена, многие "служители культа" сосланы или расстреляны

1941 – вышло в эфир первое коммерческое FM-радио – радиостанция W47NV в Нэшвилле.

1943 – Корюковская трагедия.

1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1961 – Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира.

1966 – советская автоматическая межпланетная станция "Венера-3" стала первым космическим аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.

1976 – парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование поясов безопасности становилось обязательным.

1995 – в ЕС вступили Австрия, Швеция и Финляндия.

1998 – вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной.

2000 – компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.

Кто родился 1 марта

1545 – Томас Бодли (Thomas Bodley), английский дипломат и основатель Бодлианской библиотеки в Оксфорде.

1810 – Фредерик Шопен, польский композитор и пианист (другая возможная дата – 22 февраля).

1845 – Федор Пироцкий, украинский инженер, изобретатель первого в мире трамвая на электрической тяге.

1846 – Василий Докучаев, естествоиспытатель, основоположник научного генетического почвоведения.

1858 – Павел Тутковский, украинский геолог, географ, академик.

1870 – Эжен Мишель Антониади, французский астроном.

1918 – Жуан Гуларт, 27-й президент Бразилии, возглавлял страну в 1961–1965 годах.

1929 – Анатолий Свидзинский, украинский ученый, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики и астрономии, первый ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки.

1930 – Иван Билык, украинский писатель (исторический романист), переводчик с болгарского

1931 – Любомир Пирог, украинский ученый-медик, академик, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Украины.

1956 – Николай Тимчак, украинский поэт, художник и скульптор.

1956 – Даля Грибаускайте, литовский политик, министр финансов в 2001–2004 годах, президент Литвы в 2009–2019 годах.

1968 – Александр Крикун, украинский легкоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр 1996 по метанию молота.

1978 – Дженсен Эклз, американский актер, певец, режиссер.

В этот день умерли:

1757 – Эдвард Мур, английский поэт и драматург.

1912 – Якоб Хендрик Вант-Гофф, лауреат Нобелевской премии по химии 1901 года.

1938 – Габриэле д'Аннунцио, итальянский драматург, поэт.

1991 – Эдвин Лэнд, американский ученый и изобретатель, известный как основатель корпорации Polaroid.

2014 – Ален Рене, французский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер.

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