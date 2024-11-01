Какой праздник отмечают 1 ноября: интересные факты

1 ноября православные верующие чтят память святых чудотворцев Космы и Дамьяна. Именины празднуют Иваны, Яковы, Дамианы и Юлиании.

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В мире отмечают День рождения Европейского союза, День всех святых, День мертвых, День любви к юристам, День выступлений людей с аутизмом, День авторучки, День благодарности грумерам домашних животных, День ароматической свечи, Всемирный день вегана. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 ноября

1 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Космы и Дамиана. Братья рано остались без отца, а воспитанием мальчиков занималась мать – святая Феодотия. Впоследствии юноши начали изучать медицину. По преданию, Господь за их благочестие даровал братьям дар исцелять больных молитвой. Косма и Дамиан никогда не брали плату за свою врачебную работу.

Хэллоуин приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Название является сокращением от английской фразы "All Hallows Even", то есть "Вечер Всех Святых". Традиции Хэллоуина уходят корнями в дохристианский период, когда на территории современных Шотландии и Ирландии проживали древние кельты. Сначала это был праздник в честь окончания урожая, когда богам выражали благодарность и просили о защите во время зимних холодов.

1 ноября – День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС). ЕС образовался на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года. В целом же история ЕС началась с 1951 года, когда в Париже был подписан договор о создании Европейского объединения угля и стали.

Также в странах мира 1 ноября отмечают:

День Алжирской Революции;

День вегана;

Всемирный день экологии и экологов;

День американских авторов;

День классики в Японии;

Национальный суши день в США.

Исторические события 1 ноября

1525 – начало экспедиции Франсиско Писарро в Перу.

1604 – в банкетном зале королевского дворца Вайтголл в Лондоне состоялась премьера трагедии Шекспира "Отелло".

1755 – столица Португальского королевства Лиссабон полностью разрушена землетрясением. Погибли около 32 тысяч человек, более 100 тысяч ранены.

1781 – в Габсбургской монархии упразднено крепостное право.

1800 – Джон Адамс стал первым президентом США, въехавшим в Белый дом.

1814 – Открылся Венский конгресс после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепления новых границ в Европе.

1894 – французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.

1914 – в Канаде принят Акт, согласно которому украинцы – выходцы из Австро-Венгерской империи – были помещены в концлагеря, где некоторых из них содержали до 1920 года.

1918 – "Ноябрьский чин" во Львове. Украинцы взяли власть в городе, вскоре был провозглашен ЗУНР.

1922 – прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики.

1927 – создан футбольный клуб "Динамо" (Киев).

1939 – Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Данциг (Гданьск).

1991 – Чечня провозгласила свою независимость.

2006 – было совершено покушение на Александра Литвиненко.

Кто родился 1 ноября

1636 – Никола Буало, французский поэт, теоретик классицизма.

1757 – Антонио Канова, итальянский скульптор, самый крупный представитель классицизма.

1861 – Днепровая Чайка, украинский прозаик и поэтесса.

1871 – Стивен Крейн, американский писатель.

1939 – Федор Стригун, народный артист Украины, художественный руководитель львовского театра имени Марии Заньковецкой.

1962 – Энтони Кидис, рок-певец (Red Hot Chili Peppers).

1973 – Зубков Иван Иванович, офицер ВС Украины. Один из "киборгов" Донецкого аэропорта. Герой Украины.

1995 – Коцюбайло Дмитрий Иванович (псевдо Да Винчи), украинский доброволец, Герой Украины.

В этот день умерли:

1888 – Николай Пржевальский, путешественник, географ, археолог, историк украинского происхождения.

1903 – Теодор Моммзен, величайший немецкий историк, филолог, юрист. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1902 год.

1944 – Андрей Шептицкий, митрополит Украинской Греко-Католической Церкви (род. 1865, митрополит 1901–1944).

1955 – Дейл Карнеги, американский психолог, педагог и писатель.

1964 – Андрей Мельник, украинский государственный, военный и политический деятель. Председатель Провода Украинских Националистов, второй глава ОУН.

1972 – Эзра Паунд, американский поэт-модернист.

1993 – Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года.

2008 – Жак Пикар, швейцарский океанолог, побывавший на дне Марианской впадины.

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