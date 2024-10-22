Когда родительские субботы в ноябре 2024 года: даты по новому календарю

Родительские субботы – важные дни в церковном календаре. Часто они предшествуют каким-нибудь праздникам и посвящены поминовению всех умерших родственников.

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Как выяснил OBOZ.UA после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, на ноябрь приходится две поминальные субботы. Рассказываем, когда они отмечаются и какие традиции при этом следует соблюдать.

Когда поминальные субботы в ноябре

На последний месяц осени в 2024 году приходятся следующие поминальные даты:

2 ноября - Михайловская родительская суббота;

- Михайловская родительская суббота; 9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Первая дата связана с праздником Собора архистратига Михаила. Он отмечается 8 ноября, а в субботу перед ним необходимо заказать заупокойную молитву и посетить кладбище. Вторая предшествует началу Рождественского поста и чествованию апостола Филиппа – именно после его дня начинается этот важный период.

Традиции родительских суббот

Главная традиция любой родительской субботы – это поминание умерших родственников. Независимо от того, где человек находится и чем занят, следует выделить время тому, чтобы вспомнить что-то хорошее о каждом умершем в семье.

Верующим рекомендуется в этот день посетить церковь, где проходит заупокойное богослужение. Следует поставить свечу и заказать специальную молитву за всех родственников, отошедших в мир иной.

По возможности следует посетить могилы родных лично. На местах захоронений зажигают свечи или лампадки, приносят умершим цветы. Убирать этот день на кладбище не желательно – для этого существуют не праздничные дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда по новому церковному календарю начинается и заканчивается Рождественский пост.

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