Какой праздник отмечают 10 ноября: интересные факты

10 ноября православные верующие чтят память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними. Именины празднуют Оресты, Константины, Георгии, Андреи, Дмитрии, Юстины и Стефаны.

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В мире отмечают Международный день скороговорки, Всемирный день науки, День Улицы Сезам, Международный день бухгалтерского учета, Всемирный день молодежи (неофициальный праздник). А в Украине 10 ноября – День виноградаря и винодела. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 ноября

10 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святых апостолов от Семидесяти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Эраст был учеником апостола Павла и занимал должность городского эконома в Коринфе. Позже Эраст начал путешествовать со своим учителем, проповедуя новую веру. В Иерусалиме Эраст оставил государственную службу и стал жить при городской церкви. Родион, по преданию, был не только учеником апостола Павла, но и дальним его родственником. Он служил епископом в городе Патрасе во время правления императора Нерона. Родион пострадал за свою веру, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

Во второе воскресенье ноября отмечают день виноградаря и винодела. Праздник установлен в поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины указом президента от 22 сентября 2020 года.

10 ноября неофициально отмечается День молодежи. В этот день на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, которая проходила 29 октября–10 ноября 1945 года, была основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФГИ).

Всемирный день науки отмечают ежегодно 10 ноября. Праздник был основан в 2001 году под эгидой ЮНЕСКО. Напомним, что Национальный День науки в Украине отмечают в третью субботу мая, а 11 февраля – Международный день женщин в науке.

Также в странах мира 10 ноября отмечают:

Всемирный день кератоконуса (кератоконус глаз – сложное заболевание);

День бабушки в Аргентине;

День рождения морской пехоты США;

День памяти Ататюрка в Турции;

День телефонного кода;

Международный день ежа;

Международный день вышивальщиц;

Национальный день ванильных кексов в США.

Выдающиеся исторические события 10 ноября

1663 – составлены Батуринские статьи.

1764 – Екатерина II упразднила гетманство, передав всю полноту власти в Гетманщине Петру Румянцеву.

1926 – в Берлине открыт Украинский научный институт.

1928 – в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.

1970 – Запущена космическая станция "Луна-17", которая через неделю совершила посадку на Луну и доставила первое советское самоходное устройство "Луноход-1".

1992 – Российские войска вошли в Ингушетию.

1993 – в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

1994 – Ирак признал независимость Кувейта.

2004 – вышел Firefox 1.0.

2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).

2022 – 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освободил город Снигиревку от российских оккупантов.

Кто родился 10 ноября

1483 – Мартин Лютер, христианский богослов, реформатор церкви.

1728 – Оливер Голдсмит, известный ирландский англоязычный эссеист, поэт, прозаик, драматург.

1759 – Фридрих Шиллер, немецкий поэт и драматург († 1805).

1759 – Григорий Разумовский, украинский геолог, минеролог, биолог.

1925 – Александр Болеховский, украинский поэт, публицист и врач.

1903 – Терентий Масенко, украинский поэт-лирик.

1928 – Эннио Морриконе, итальянский композитор.

2000 – Маккензи Фой, американская актриса.

В этот день умерли:

1838 – Иван Котляревский, украинский писатель, драматург, основатель новой украинской литературы.

1873 – Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.

1891 – Артюр Рембо, французский поэт-символист, лирик.

1893 – Леонид Глебов украинский баснописец.

1937 – Лев Шубников, украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах.

1938 – Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции.

1982 – Леонид Брежнев, советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960–1964 и 1977–1982 годах

2001 – Кен Кизи, американский писатель.

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