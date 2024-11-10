Какой праздник отмечают 10 ноября: интересные факты
10 ноября православные верующие чтят память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними. Именины празднуют Оресты, Константины, Георгии, Андреи, Дмитрии, Юстины и Стефаны.
В мире отмечают Международный день скороговорки, Всемирный день науки, День Улицы Сезам, Международный день бухгалтерского учета, Всемирный день молодежи (неофициальный праздник). А в Украине 10 ноября – День виноградаря и винодела. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 ноября
10 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святых апостолов от Семидесяти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Эраст был учеником апостола Павла и занимал должность городского эконома в Коринфе. Позже Эраст начал путешествовать со своим учителем, проповедуя новую веру. В Иерусалиме Эраст оставил государственную службу и стал жить при городской церкви. Родион, по преданию, был не только учеником апостола Павла, но и дальним его родственником. Он служил епископом в городе Патрасе во время правления императора Нерона. Родион пострадал за свою веру, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.
Во второе воскресенье ноября отмечают день виноградаря и винодела. Праздник установлен в поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины указом президента от 22 сентября 2020 года.
10 ноября неофициально отмечается День молодежи. В этот день на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, которая проходила 29 октября–10 ноября 1945 года, была основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФГИ).
Всемирный день науки отмечают ежегодно 10 ноября. Праздник был основан в 2001 году под эгидой ЮНЕСКО. Напомним, что Национальный День науки в Украине отмечают в третью субботу мая, а 11 февраля – Международный день женщин в науке.
Также в странах мира 10 ноября отмечают:
- Всемирный день кератоконуса (кератоконус глаз – сложное заболевание);
- День бабушки в Аргентине;
- День рождения морской пехоты США;
- День памяти Ататюрка в Турции;
- День телефонного кода;
- Международный день ежа;
- Международный день вышивальщиц;
- Национальный день ванильных кексов в США.
Выдающиеся исторические события 10 ноября
- 1663 – составлены Батуринские статьи.
- 1764 – Екатерина II упразднила гетманство, передав всю полноту власти в Гетманщине Петру Румянцеву.
- 1926 – в Берлине открыт Украинский научный институт.
- 1928 – в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.
- 1970 – Запущена космическая станция "Луна-17", которая через неделю совершила посадку на Луну и доставила первое советское самоходное устройство "Луноход-1".
- 1992 – Российские войска вошли в Ингушетию.
- 1993 – в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.
- 1994 – Ирак признал независимость Кувейта.
- 2004 – вышел Firefox 1.0.
- 2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).
- 2022 – 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освободил город Снигиревку от российских оккупантов.
Кто родился 10 ноября
- 1483 – Мартин Лютер, христианский богослов, реформатор церкви.
- 1728 – Оливер Голдсмит, известный ирландский англоязычный эссеист, поэт, прозаик, драматург.
- 1759 – Фридрих Шиллер, немецкий поэт и драматург († 1805).
- 1759 – Григорий Разумовский, украинский геолог, минеролог, биолог.
- 1925 – Александр Болеховский, украинский поэт, публицист и врач.
- 1903 – Терентий Масенко, украинский поэт-лирик.
- 1928 – Эннио Морриконе, итальянский композитор.
- 2000 – Маккензи Фой, американская актриса.
В этот день умерли:
- 1838 – Иван Котляревский, украинский писатель, драматург, основатель новой украинской литературы.
- 1873 – Михаил Максимович, украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета.
- 1891 – Артюр Рембо, французский поэт-символист, лирик.
- 1893 – Леонид Глебов украинский баснописец.
- 1937 – Лев Шубников, украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах.
- 1938 – Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции.
- 1982 – Леонид Брежнев, советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960–1964 и 1977–1982 годах
- 2001 – Кен Кизи, американский писатель.
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