Когда отмечают День Святого Николая и День летнего Николая: почему существует два праздника

С самого детства любимым святым украинцев является Николай Чудотворец, раз в год он приносит детям под подушку подарки. Однако в церковном календаре существует как минимум два праздника, посвященных этому святому.

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Почему так произошло, разбирался OBOZ.UA. При этом рассказываем о разнице празднования Летнего и Зимнего Николая.

Кто такой Николай Чудотворец

Николай Чудотворец был христианским священником греческого происхождения в Римской империи. Родился он около 270 года нашей эры в городе Патаре, в исторической области Ликия, принадлежавшей в то время Римской империи – сейчас это территория Турции. Родители мальчика были христианами, поэтому окрестили своего ребенка сразу после рождения. Когда Николай подрос, он решил посвятить свою жизнь служению богу.

Еще молодым человеком он совершил паломничество в Египет и Святую землю, после чего поселился в Мире, где получил священнический сан, а затем и должность епископа.

Николая в городе знали благодаря его доброте и щедрости. Все свое богатое наследие он потратил на то, чтобы помочь бедным. Особое внимание священник уделял молодежи и детям.

Согласно легенде, однажды он узнал, что в городе живет отец с тремя дочерьми, которым он не может обеспечить приданое. Это означало только одно – девушкам суждено было зарабатывать на жизнь проституцией. Чтобы спасти их, Николай три ночи подряд приходил к дому бедной семьи и через окно подбрасывал в спальню девушкам по слитку золота. Так он спас их от бесчестия.

Умер Николай глубоким стариком. На его могиле произошло немало чудес, за что он был признан святым. Впоследствии его мощи перенесли в итальянский город Бари.

Зимний Николай

Зимой День святого Николая отмечают 6 декабря (19 декабря по старому календарю). В этот день церковь чтит память чудотворца, а также благодарит его за все его добрые поступки и чудеса. И именно на этот праздник принято класть детям подарки под подушку.

Считается, что в этот день нужно особенно щедро помогать нуждающимся. К празднику часто организуют благотворительные мероприятия и собирают деньги на нужды разных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В церквях 6 декабря служат торжественные богослужения в честь святого Николая. Верующие во время такой службы или дома молятся к святому с просьбами о покровительстве и помощи.

Летний Николай

Еще один день, когда верующие чествуют Николая Чудотворца, приходится по новому календарю на 9 мая (22 мая по старому календарю). В этот день церковь вспоминает перенесение мощей святителя из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари.

В этот день также принято просить святого о покровительстве. В народе считается, что в этот день особенно важно помириться с теми, с кем вы раньше поссорились.

Также на праздник накрывают богатый стол. Считается, чем щедрее будет угощение в день Летнего Николая, тем лучше станет урожай в этом году.

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