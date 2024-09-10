Какой праздник отмечают 10 сентября

10 сентября православные верующие чтят память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Именины празднуют Андреи, Василии, Гаврилы, Глебы, Евгении, Константины, Николаи, Семены и Татьяны.

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10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств и Международный день гинекологического здоровья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 сентября

Мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора были сестрами, родом из города Севастии на территории современной Турции. Сестры воспитывались в христианской семье и вели благочестивую жизнь. В то время правил жестокий император Диоклетиан, преследовавший христиан. Сестер пытали, но они отказались отречься от своей веры, что привело к мученической смерти. Святые мученицы подали пример глубокой веры и стойкости во времена гонений.

Наши предки заметили, что в этот день целебной силой обладает родниковая вода. Утром, по традиции, мылись водой и читали молитвы. А по погоде прочили, скоро ли будут заморозки. Если в этот день теплая и солнечная погода – осень тоже будет продолжительной и теплой. А если на рябине уже много ягод – зима будет морозной и затяжной.

Всемирный день предотвращения самоубийств был начат по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке ВОЗ и ООН. По последним подсчетам, число самоубийств составляет около 800 тысяч в год – от суицидов сейчас погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. День призван привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме.

В мире также отмечают:

День полуфабрикатов или "Ужина перед телевизором" в США (National TV Dinner Day);

День обмена идеями;

День портвейна;

Международный день гинекологического здоровья

Исторические события 10 сентября

1856 – окончание Крымской войны, поражение Российской империи.

1941 – в тюрьмах Киева советскими спецслужбами без приговора суда расстреляны все заключенные.

1943 – у села Новый Загоров бойцы УПА дали бой превосходящим силам немцев.

1993 – Кабинет Министров Украины принял постановление "Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932–1933 годах".

1940 – в СССР утверждено положение о паспортах.

Кто родился 10 сентября

1854 – Иван Терещенко, украинский предприниматель, коллекционер, меценат.

1885 – Александр Палладин, украинский биохимик.

1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург

1897 – Жорж Батай, французский философ, теоретик искусства, писатель.

1939 – Петр Фомин, украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор.

1941 – Стивен Гулд, американский эволюционный биолог, палеонтолог, популяризатор науки.

В этот день умерли:

1797 – Мэри Уолстонкрафт, британская писательница и философиня, суфражистка.

1975 – Джордж Паджет Томсон, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1937 года.

1983 – Феликс Блох, швейцарский физик.

2011 – Клифф Робертсон, американский актер, обладатель премии "Оскар".

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