Какой праздник отмечают 11 ноября: все об этом дне

11 ноября – День освобождения Херсона от российско-фашистских захватчиков в Украине. Освобождение стало результатом южного контрнаступления Украины в 2022 году. Православные верующие в этот день чтят память священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита. Именины празднуют Викторы, Теодоры, Степаны и Мартыны.

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В мире отмечают День памяти погибших в Первой мировой войн, Всемирный день сирот, День одиноких, Всемирный день оригами и День шопинга. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 ноября

11 ноября 2022 состоялось отвоевание Вооруженными силами Украины города Херсона и других районов Херсонской области и части Николаевской области на правом берегу Днепра. После вторжения в Украину российские войска оцепили Херсон и оккупировали его в начале марта 2022 после тяжелых боев накануне. В сентябре 2022 года Россия объявила об аннексии области вместе с тремя другими, а уже 9 ноября страна-агрессорка зяявила об отводе войск из Херсона и северного берега Днепра.

11 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти великомученика Мина. Он жил во времена преследования церкви и правления Диоклетиана и Максимиана. Он отказался от своего сана и покинул город, отказавшись поклоняться идолам. Мина провел много времени в пустыне, где вел аскетическую жизнь. Однажды он пришел в город, где проходил языческий праздник, и выступил против идолопоклонства. Мину схватили и жестоко пытали, но он не изменил своей вере. Он умер как мученик в 296 году.

Также 11 ноября – день памяти Феодора Студита. Он родился в 759 году в Константинополе в семье придворного служащего. Получил хорошее образование и стал известен своим ораторским мастерством. В проповедях Феодор защищал христианство и выступал против политики императора Константина V. В 782 году он принял монашество в монастыре Сакудион. Был трижды заключен и умер как мученик в 826 году в монастыре Святого Трифона в Вифинии.

Также в странах мира 11 ноября отмечают:

День независимости Польши;

День ветеранов в США;

День защиты детей в Хорватии;

День офтальмолога;

Международный день энергосбережения.

Исторические события 11 ноября

1215 – созван величайший в истории средневековья Латеранский Вселенский собор.

1702 – отряд запорожских казаков освободил от осады Речи Посполитой Белую Церковь.

1830 – провозглашено государство Бельгия.

1859 – в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".

1889 – Вашингтон стал 42-м штатом США.

1917 – украинский полк, сформированный из делегатов III Всеукраинского военного съезда, подавил большевистское восстание в Киеве

1918 – подписание Компьенского перемирия, капитуляция Германской империи и конец Первой мировой войны.

1930 – запатентованный газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда.

1940 – в США выпущены первые автомобили "Джип".

1952 – В Калифорнии продемонстрировано действие первого видеомагнитофона.

1972 – США закрыли свою последнюю военную базу в Республике Вьетнам.

1973 – Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.

1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.

2022 – освобождение Херсона от российской оккупации.

Кто родился 11 ноября

1513 – Станислав Ореховский, украинский философ эпохи Возрождения.

1868 – Жан Эдуар Вюйяр, французский художник, представитель символизма и модерна.

1913 – Сунь Юньсюань, китайский политик, возглавлял правительство Республики Китай.

1922 – Курт Воннегут, американский писатель-фантаст.

1928 – Карлос Фуэнтес, мексиканский писатель.

1958 – Вадим Сикорский, украинский актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины.

1962 – Деми Мур, американская актриса.

1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер, кинопродюсер, лауреат премии "Оскар".

В этот день умерли:

1855 – Серен Кьеркегор, датский философ и теолог, основатель экзистенциализма.

1945 – Джером Дэвид Керн, американский композитор.

1946 – Николай Бурденко, выдающийся хирург украинского происхождения, один из создателей нейрохирургии.

1973 – Арттури Илмари Виртанен, финский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

2004 – Ясир Арафат, лидер палестинского освободительного движения.

2005 – Питер Друкер, американский экономист австрийского происхождения, считающийся отцом современной теории менеджмента.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.

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