Какой праздник отмечают 11 ноября: все об этом дне
11 ноября – День освобождения Херсона от российско-фашистских захватчиков в Украине. Освобождение стало результатом южного контрнаступления Украины в 2022 году. Православные верующие в этот день чтят память священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита. Именины празднуют Викторы, Теодоры, Степаны и Мартыны.
В мире отмечают День памяти погибших в Первой мировой войн, Всемирный день сирот, День одиноких, Всемирный день оригами и День шопинга. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 11 ноября
11 ноября 2022 состоялось отвоевание Вооруженными силами Украины города Херсона и других районов Херсонской области и части Николаевской области на правом берегу Днепра. После вторжения в Украину российские войска оцепили Херсон и оккупировали его в начале марта 2022 после тяжелых боев накануне. В сентябре 2022 года Россия объявила об аннексии области вместе с тремя другими, а уже 9 ноября страна-агрессорка зяявила об отводе войск из Херсона и северного берега Днепра.
11 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти великомученика Мина. Он жил во времена преследования церкви и правления Диоклетиана и Максимиана. Он отказался от своего сана и покинул город, отказавшись поклоняться идолам. Мина провел много времени в пустыне, где вел аскетическую жизнь. Однажды он пришел в город, где проходил языческий праздник, и выступил против идолопоклонства. Мину схватили и жестоко пытали, но он не изменил своей вере. Он умер как мученик в 296 году.
Также 11 ноября – день памяти Феодора Студита. Он родился в 759 году в Константинополе в семье придворного служащего. Получил хорошее образование и стал известен своим ораторским мастерством. В проповедях Феодор защищал христианство и выступал против политики императора Константина V. В 782 году он принял монашество в монастыре Сакудион. Был трижды заключен и умер как мученик в 826 году в монастыре Святого Трифона в Вифинии.
Также в странах мира 11 ноября отмечают:
- День независимости Польши;
- День ветеранов в США;
- День защиты детей в Хорватии;
- День офтальмолога;
- Международный день энергосбережения.
Исторические события 11 ноября
- 1215 – созван величайший в истории средневековья Латеранский Вселенский собор.
- 1702 – отряд запорожских казаков освободил от осады Речи Посполитой Белую Церковь.
- 1830 – провозглашено государство Бельгия.
- 1859 – в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".
- 1889 – Вашингтон стал 42-м штатом США.
- 1917 – украинский полк, сформированный из делегатов III Всеукраинского военного съезда, подавил большевистское восстание в Киеве
- 1918 – подписание Компьенского перемирия, капитуляция Германской империи и конец Первой мировой войны.
- 1930 – запатентованный газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда.
- 1940 – в США выпущены первые автомобили "Джип".
- 1952 – В Калифорнии продемонстрировано действие первого видеомагнитофона.
- 1972 – США закрыли свою последнюю военную базу в Республике Вьетнам.
- 1973 – Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.
- 1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.
- 2022 – освобождение Херсона от российской оккупации.
Кто родился 11 ноября
- 1513 – Станислав Ореховский, украинский философ эпохи Возрождения.
- 1868 – Жан Эдуар Вюйяр, французский художник, представитель символизма и модерна.
- 1913 – Сунь Юньсюань, китайский политик, возглавлял правительство Республики Китай.
- 1922 – Курт Воннегут, американский писатель-фантаст.
- 1928 – Карлос Фуэнтес, мексиканский писатель.
- 1958 – Вадим Сикорский, украинский актер и режиссер львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженный деятель искусств Украины.
- 1962 – Деми Мур, американская актриса.
- 1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актер, кинопродюсер, лауреат премии "Оскар".
В этот день умерли:
- 1855 – Серен Кьеркегор, датский философ и теолог, основатель экзистенциализма.
- 1945 – Джером Дэвид Керн, американский композитор.
- 1946 – Николай Бурденко, выдающийся хирург украинского происхождения, один из создателей нейрохирургии.
- 1973 – Арттури Илмари Виртанен, финский биохимик, лауреат Нобелевской премии.
- 2004 – Ясир Арафат, лидер палестинского освободительного движения.
- 2005 – Питер Друкер, американский экономист австрийского происхождения, считающийся отцом современной теории менеджмента.
Ранее OBOZ.UA публиковал полный перечень военных праздников, отмечаемых в Украине.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.