Какой праздник отмечают 11 октября: календарь событий
11 октября православные верующие чтят память апостола из числа 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов и преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского. Именины празднуют Александры, Алексеи, Анатолии, Валентины, Василии, Вячеславы, Марии, Ульяны и Федоры.
В мире 11 октября отмечается Международный день борьбы за отмену смертной казни, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день яйца, Международный день девочек и День вечеринки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 11 октября
11 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Филиппа. Святой был одним из апостолов и происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его диаконом. Во времена гонения на христиан Филипп решил покинуть Иерусалим и отправиться в один из самарских городов, где начал проповедовать. Сохранились свидетельства о том, что апостол исцелял больных, а четыре его дочери пророческий дар. Умер Филипп в Трале, где был епископом.
Международный день девочек (англ. International Day of the Girl Child) – праздник, созданный Организацией Объединенных Наций с целью привлечения внимания к дискриминации девочек в разных странах, повышения осведомленности о неравенстве, с которыми сталкиваются девочки на основе их пола. Впервые День девочек отмечали 11 октября 2012 года.
Также и в разных странах мира 11 октября отмечают:
- День пиццы с итальянскими колбасками в США;
- День революции или День начала народного восстания против фашизма в Республике Македония;
- Международный день ветеринарной медсестры;
- Международный день газетчика.
Выдающиеся исторические события 11 октября
- 1138 – землетрясение в Алеппо унесло жизни 230 тысяч человек.
- 1881 – американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку
- 1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах
- 1899 – началась Вторая англо-бурская война.
- 1922 – введен в обращение червец.
- 1931 – в СССР было принято решение о полной ликвидации частной торговли.
- 1939 – в Сталино (Донецк) на центральной улице введена в действие первая троллейбусная линия.
- 2018 – Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Родившийся 11 октября
- 1672 – Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского.
- 1884 – Николай Чеботарев, украинский военный и политический деятель, один из организаторов и руководитель украинской контрразведки.
- 1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, Нобелевский лауреат.
- 1913 – Эмилио Греко, итальянский скульптор и график.
- 1966 – Люк Перри, американский киноактер.
В этот день умерли:
- 1550 – Пенц Георг, немецкий художник, график, гравер эпохи Возрождения.
- 1708 – Эренфрид Вальтер Фон Чирнхауз, немецкий философ, математик, изобретатель европейского белого фарфора.
- 1963 – Жан Кокто, французский писатель, актер, художник, кинорежиссер.
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