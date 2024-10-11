Какой праздник отмечают 11 октября: календарь событий

11 октября православные верующие чтят память апостола из числа 70-ти Филиппа, единственного от семи диаконов и преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского. Именины празднуют Александры, Алексеи, Анатолии, Валентины, Василии, Вячеславы, Марии, Ульяны и Федоры.

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В мире 11 октября отмечается Международный день борьбы за отмену смертной казни, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день яйца, Международный день девочек и День вечеринки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 11 октября

11 октября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Филиппа. Святой был одним из апостолов и происходил из Кесарии Палестинской. Ученики Иисуса Христа избрали его диаконом. Во времена гонения на христиан Филипп решил покинуть Иерусалим и отправиться в один из самарских городов, где начал проповедовать. Сохранились свидетельства о том, что апостол исцелял больных, а четыре его дочери пророческий дар. Умер Филипп в Трале, где был епископом.

Международный день девочек (англ. International Day of the Girl Child) – праздник, созданный Организацией Объединенных Наций с целью привлечения внимания к дискриминации девочек в разных странах, повышения осведомленности о неравенстве, с которыми сталкиваются девочки на основе их пола. Впервые День девочек отмечали 11 октября 2012 года.

Также и в разных странах мира 11 октября отмечают:

День пиццы с итальянскими колбасками в США;

День революции или День начала народного восстания против фашизма в Республике Македония;

Международный день ветеринарной медсестры;

Международный день газетчика.

Выдающиеся исторические события 11 октября

1138 – землетрясение в Алеппо унесло жизни 230 тысяч человек.

1881 – американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку

1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах

1899 – началась Вторая англо-бурская война.

1922 – введен в обращение червец.

1931 – в СССР было принято решение о полной ликвидации частной торговли.

1939 – в Сталино (Донецк) на центральной улице введена в действие первая троллейбусная линия.

2018 – Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Родившийся 11 октября

1672 – Филипп Орлик, Гетман Войска Запорожского.

1884 – Николай Чеботарев, украинский военный и политический деятель, один из организаторов и руководитель украинской контрразведки.

1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт, Нобелевский лауреат.

1913 – Эмилио Греко, итальянский скульптор и график.

1966 – Люк Перри, американский киноактер.

В этот день умерли:

1550 – Пенц Георг, немецкий художник, график, гравер эпохи Возрождения.

1708 – Эренфрид Вальтер Фон Чирнхауз, немецкий философ, математик, изобретатель европейского белого фарфора.

1963 – Жан Кокто, французский писатель, актер, художник, кинорежиссер.

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