Какой праздник отмечают 11 сентября: все об этом дне

11 сентября православные верующие чтят память святой преподобной Теодоры Александрийской. Именины празднуют Викторы, Германы, Ии, Карпы, Львы, Романы и Сергеи.

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В новейшую историю дата 11 сентября вошла, прежде всего, как день теракта во Всемирном торговом центре США. С 2008 года 11 сентября – Международный день борьбы с терроризмом OBOZ.UA рассказывает о событиях этого дня.

Праздники и памятные даты 11 сентября

Святая Теодора Александрийская была монахиней и христианской подвижницей. Согласно легендам, она совершила несколько чудес: когда на монаха напал дикий зверь, она одним словом отвадила животное, а священника – исцелила. Также Теодора вернула воду в колодце во время большой страшной засухи.

В народе 11 сентября называли Теодорины вечерницы. Издавна принято было провожать лето именно в день Теодоры. К этому дню пытались полностью убирать весь урожай зерновых. Собирали орехи и мед и готовить разные вкусности. Также хозяйки готовили разнообразные блюда из капусты нового сезона. Говорили: если вся семья съест капусту в Теодорин день, весь год будет счастливой.

11 сентября в Украине и мире – Всемирный день борьбы с терроризмом. Дата была выбрана в честь памяти людей, погибших или пострадавших от террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке – тогда самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон. Терроризм несет для общества особую опасность, поскольку направлен на сознательное применение насильственных актов.

Также и в разных странах мира 11 сентября отмечают:

Национальный День Каталонии в Испании;

День патриота и Национальный день памяти США;

День годовщины военного переворота 1973 года в Чили;

Национальный день учителя в Аргентине;

День застеления кровати в США;

Новый год в Эфиопии.

Исторические события 11 сентября

1888 – на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.

1927 – землетрясение на Южном берегу Крыма, повлекшее многочисленные разрушения от Севастополя до Феодосии.

1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.

1973 – военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета.

1993 – в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932–1933 гг.

1997 – Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.

2001 – Террористический акт 11 сентября в США.

Кто родился 11 сентября

1862 – О. Генри, американский писатель, мастер жанра рассказа.

1864 – Павел Грабовский, украинский поэт-лирик, публицист, переводчик.

1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, английский писатель.

1907 – Александр Богородский, украинский и советский астроном.

1946 – Анатолий Криволап, украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа.

1978 – Ин-Грид, итальянская и французская певица.

В этот день умерли:

1530 – Константин Острожский, военный и государственный деятель.

1768 – Жозеф-Никола Делиль, французский астроном и картограф.

1971 – Никита Хрущев, советский государственный деятель.

1984 – Николай Супруненко, украинский историк.

2017 – Джеймс Патрик Данливи, писатель.

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