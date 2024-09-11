Какой праздник отмечают 11 сентября: все об этом дне
11 сентября православные верующие чтят память святой преподобной Теодоры Александрийской. Именины празднуют Викторы, Германы, Ии, Карпы, Львы, Романы и Сергеи.
В новейшую историю дата 11 сентября вошла, прежде всего, как день теракта во Всемирном торговом центре США. С 2008 года 11 сентября – Международный день борьбы с терроризмом OBOZ.UA рассказывает о событиях этого дня.
Праздники и памятные даты 11 сентября
Святая Теодора Александрийская была монахиней и христианской подвижницей. Согласно легендам, она совершила несколько чудес: когда на монаха напал дикий зверь, она одним словом отвадила животное, а священника – исцелила. Также Теодора вернула воду в колодце во время большой страшной засухи.
В народе 11 сентября называли Теодорины вечерницы. Издавна принято было провожать лето именно в день Теодоры. К этому дню пытались полностью убирать весь урожай зерновых. Собирали орехи и мед и готовить разные вкусности. Также хозяйки готовили разнообразные блюда из капусты нового сезона. Говорили: если вся семья съест капусту в Теодорин день, весь год будет счастливой.
11 сентября в Украине и мире – Всемирный день борьбы с терроризмом. Дата была выбрана в честь памяти людей, погибших или пострадавших от террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке – тогда самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра и Пентагон. Терроризм несет для общества особую опасность, поскольку направлен на сознательное применение насильственных актов.
Также и в разных странах мира 11 сентября отмечают:
- Национальный День Каталонии в Испании;
- День патриота и Национальный день памяти США;
- День годовщины военного переворота 1973 года в Чили;
- Национальный день учителя в Аргентине;
- День застеления кровати в США;
- Новый год в Эфиопии.
Исторические события 11 сентября
- 1888 – на открытии промышленной выставки в Торонто произведена первая в мире запись человеческого голоса.
- 1927 – землетрясение на Южном берегу Крыма, повлекшее многочисленные разрушения от Севастополя до Феодосии.
- 1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.
- 1973 – военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета.
- 1993 – в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932–1933 гг.
- 1997 – Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.
- 2001 – Террористический акт 11 сентября в США.
Кто родился 11 сентября
- 1862 – О. Генри, американский писатель, мастер жанра рассказа.
- 1864 – Павел Грабовский, украинский поэт-лирик, публицист, переводчик.
- 1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, английский писатель.
- 1907 – Александр Богородский, украинский и советский астроном.
- 1946 – Анатолий Криволап, украинский художник, мастер украинской нефигуративной живописи и пейзажа.
- 1978 – Ин-Грид, итальянская и французская певица.
В этот день умерли:
- 1530 – Константин Острожский, военный и государственный деятель.
- 1768 – Жозеф-Никола Делиль, французский астроном и картограф.
- 1971 – Никита Хрущев, советский государственный деятель.
- 1984 – Николай Супруненко, украинский историк.
- 2017 – Джеймс Патрик Данливи, писатель.
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