Какой праздник отмечают 12 сентября

Несмотря на то, что официальных праздников на 12 сентября в календаре нет, это не означает, что причин для празднования сегодня не найдется. К примеру, именины в этот день отмечают Валериан, Ерофий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр, Стефан, Юлиан.

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OBOZ.UA рассказывает, какие еще праздники и примечательные даты отмечаются 12 сентября. А также какие исторические фигуры родились в этот день.

Праздники 12 сентября

День компьютерщика и программиста – обычно это праздник отмечают 13 сентября. Но поскольку этот год високосный, то и дата несколько сместилась. Все дело в том, что праздник компьютерщиков отмечают в 256-й день года. Число 256 (а это два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые можно выразить с помощью одного байта.

День видеоигр – можно сколько угодно критиковать видеоигры за то, сколько времени проводят в них люди. Однако невозможно не признать, что они давно стали отдельной формой искусства, а по объему вложенных средств даже обошли кино. Видеоигры позволяют нам погрузиться в фантастические миры, вдохновляющие и продвигающие вперед высокие технологии. Кроме того, они повышают уровень счастья людей. А это, согласитесь, тоже немало.

День "С тобой все хорошо?" – этот праздник придумали в Австралии и решили отмечать во второй четверг сентября. Его миссия – научить нас больше обращать внимание друг на друга и оказывать поддержку тем, кто проходит через сложные времена.

День ободрения – по странному совпадению на эту же дату выпадает придуманный в США День ободрения. Всем нам время от времени нужны теплые слова, помогающие собраться и вдохновляющие на действия. Скажите их сегодня своим близким и ответ не заставит себя ждать.

Международный день вязания крючком – рукоделие считается одним из лучших видов хобби. Оно помогает успокоиться, развить внимание и концентрацию и, в конце концов, дарит нам много красивых вещей. Конечно, это все справедливо и для вязания крючком.

Исторические события 12 сентября

490 до н. э. – состоялась Марафонская битва, во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одержали победу над войсками Дария I.

1504 - Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего плавания отправился из Америки в Испанию.

1683 – состоялась Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одержала победу над османским войском.

1789 – французский революционер Жан-Поль Марат выпустил первый номер газеты "Друг народа".

1898 – в Киеве открыт Киевский политехнический институт.

1934 – создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т.н. Балтийская Антанта).

1937 – НКВД СССР начал широкомасштабную операцию по "ликвидации уголовных элементов".

1940 – вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка нашли пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, ныне она считается одной из лучших коллекций доисторической живописи каменного века.

1944 – на территорию Германии вступили первые американские войска.

1953 – через полгода после смерти советского диктатора Иосифа Сталина первым секретарем Компартии СССР избран Никита Хрущев.

1958 – в компании Texas Instruments создали и опробовали первую микросхему.

1990 – подписан договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

1991 – в Киеве демонтировали монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Независимости.

2008 – в Харькове состоялся первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.

Знаменитости, родившиеся 12 сентября

1494 – Франциск I, французский король династии Валуа (ум. 1547).

1554 – Януш Острожский, волынский воевода (1584-1593), краковский каштелян (1593-1620), белоцерковский, черкасский, каневский, переяславский (1594-1620) и владимирский староста (1604-1162). Основатель Острожского майората.

1825 – Карл Доплер, венгерский виртуоз флейтист, дирижер, музыкальный руководитель, композитор, рожденный во Львове, младший брат композитора Франца Доплера и отец композитора Арпада Доплера.

1838 – Артур Ауверс, немецкий астроном.

1875 – Александр Кошиц, украинский композитор, дирижер, этнограф.

1892 – Юрий Корпанюк, гуцульский народный мастер деревянной резьбы.

1897 – Ирен Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1935 года (совместно с мужем Фредериком Жолио).

1900 – Гаскелл Карри, американский математик и логик. В его честь были названы два языка программирования: Curry и Haskell.

1921 – Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

1956 – Лесли Чун, гонконгский актер и певец.

1957 – Ханс Циммер, немецкий кинокомпозитор.

1961 – Милен Фармер, французская певица, композитор, актриса.

1965 – Евгений Алипов, украинский хоккеист и тренер.

1973 – Пол Уокер, американский актер, модель, автогонщик, благотворитель.

1986 – Эмми Россум, американская актриса.

1994 – Ким Намджун более известен как РМ – южнокорейский исполнитель, автор песен и продюсер.

1994 – Элина Свитолина, украинская теннисистка.

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