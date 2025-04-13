Какой праздник отмечают 13 апреля в Украине: все об этом дне

13 апреля – особый день в церковном и культурном календаре. В 2025 году именно на эту дату приходится Вербное воскресенье – один из самых важных христианских праздников, знаменующий вход Иисуса Христа в Иерусалим. Кроме этого, верующие чтят память святого священномученика Артемона.

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В Польше сегодня – День памяти трагедии Катыни. В мире также отмечают День эрудита – праздник любознательности и знаний. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 апреля

Православный календарь

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – один из 12 главных праздников православного церковного года. Вербное воскресенье напоминает о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим за неделю до его страданий, распятия и Воскресения. Люди встречали Иисуса возгласами "Осанна!" и стелили ему под ноги пальмовые ветви. В украинской традиции эти ветви символически заменяет верба – первое дерево, которое просыпается после зимы.

Верующие приносят в храм вербовые ветви, которые освящаются после богослужения. По возвращении домой ими легонько затрагивают членов семьи с пожеланиями здоровья, силы и добра. Самая распространенная поговорка в этот день: "Не я б’ю – верба б’є! За тиждень – Великдень!"

Вербное воскресенье – это начало Страстной недели, ведущей к важнейшему христианскому празднику – Пасхе.

Церковь также чествует святого священномученика Артемона Лаодикийского, пострадавшего за веру в III веке. Он был ревностным служителем церкви, известным благочестием и проповедью, приведшей многих язычников к христианству. Артемон был казнен по приказу языческого правителя во время гонений на христиан.

День эрудита

13 апреля также отмечают День эрудита – неофициальный праздник тех, кто стремится больше знать, постоянно учится, читает и развивается интеллектуально. Это прекрасная возможность напомнить себе о важности любознательности, расширении кругозора и поиске новых знаний.

День памяти трагедии в Катыни

В Польше 13 апреля является Днем памяти жертв Катынского преступления. В 1940 году советское НКВД расстреляло более 22 тысяч польских офицеров, полицейских, интеллигенции и чиновников. Местом массовых казней стала Катынь, а также другие локации на территории СССР.

Памятная дата официально установлена в 2007 году. В Польше проходят траурные мероприятия, возлагают цветы и вспоминают жертвы этой трагической страницы истории.

Исторические события 13 апреля

1598 – король Франции Генрих IV подписал Нантский эдикт, предоставлявший гражданские права гугенотам, способствуя гражданскому единству, секуляризму и веротерпимости.

1870 – в Нью-Йорке открылся знаменитый Музей искусств "Метрополитен".

1928 – в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".

1940 – начался один из этапов депортации из западных областей Украины, выселены почти 320 тыс. лиц.

1967 – в СССР совхозы перевели на полный хозрасчет.

1975 – столкновениями в Бейруте между палестинскими боевиками и военизированной христианской партией началась Гражданская война в Ливане.

1990 – Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов).

2012 – Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины.

2014 – и.о. Президент Украины Александр Турчинов объявил Антитеррористическую операцию на востоке Украины.

Кто родился 13 апреля

1570 – Гай Фокс, английский дворянин-католик, участник Порохового заговора 5 ноября 1605, когда католики-заговорщики планировали взорвать здание английского парламента и таким образом покончить с протестантским правлением в стране.

1743 – Томас Джефферсон, 3-й президент США (1801–1809), один из авторов Декларации независимости.

1748 – Джозеф Брама, английский изобретатель, изобрел гидравлический пресс. Вместе с Уильямом Армстронгом считается одним из основателей гидротехники.

1887 – Иван Кавалеридзе, украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино.

1888 – Джон Хэммонд, американский инженер, разработчик первых FM-радио и музыкальных инструментов.

1892 – Роберт Ватсон-Ватт, шотландский физик, изобретатель радара.

1906 – Сэмюэл Бекет, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1940 – Жан-Мари Гюстав Ле Клезио, классик современной французской и маврикийской литературы, лауреат Нобелевской премии по литературе (2008).

1941 – Майкл Стюарт Браун, американский врач и биохимик. Вместе с Джозефом Голдштейном получил Нобелевскую премию по медицине или физиологии (1985).

В этот день умерли:

1093 – Всеволод Ярославич, русский князь из династии Рюриковичей. Великий князь киевский (1076–1077, 1078–1093). Князь переяславский (1054-1076) и черниговский (1077-1078).

1695 – Жан де Лафонтен, французский поэт, баснописец.

1902 – Александр Лазаревский, украинский историк, генеалог, источниковед и издатель. Близкий знакомый и один из первых биографов поэта Тараса Шевченко.

1933 – Степан Эрастов, украинский писатель, меценат и общественно-политический деятель на Кубани, один из основателей Украинского Центрального совета.

2015 – Гюнтер Грасс, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

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