Какой праздник отмечают 13 мая: все об этом дне

13 мая отмечается несколько важных дат, как в церковном календаре, так и в международной общественной жизни. В этот день православные верующие вспоминают святую мученицу Гликерию и священномученика Лаодикия, а в мире отмечают Международный день гумуса и Всемирный день коктейля.

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Именины 13 мая отмечают Василии, Гавриилы, Георгии, Егоры, Иваны, Макары, Александры, Гликерии и Ирины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 мая

Церковный календарь

В православной традиции 13 мая почитают святую Гликерию, которая жила во II веке и стала символом верности Христу в условиях гонений.

Она родилась в знатной семье в Траянополе (на территории современной Болгарии), но отреклась от язычества и открыто заявила о своей христианской вере. Ее жестоко пытали, но даже перед лицом смерти она не отреклась от убеждений.

Священномученик Лаодикий – диакон, который похоронил тело святой, за что также был казнен. Их память почитается как пример духовной стойкости и жертвенной любви к Богу.

Международный день гумуса

13 мая – это также Международный день гумуса, инициатива, привлекающая внимание к важности сохранения плодородия почв.

Гумус – это живая органическая часть почвы, которая обеспечивает ее плодородие, поддерживает микрофлору, влагоудержание и стабильность экосистем. День напоминает о необходимости ответственного отношения к земле, компостирования, уменьшения использования химии в сельском хозяйстве и защиты почв от эрозии.

Всемирный день коктейля

В этот же день в мире чтят и культуру коктейлей – 13 мая считается официальной датой первого печатного упоминания о коктейле, которое появилось в прессе в 1806 году.

Праздник отмечают дегустациями, мастер-классами, конкурсами на креативные рецепты. День коктейля – это не только о напитках, но и об искусстве баланса вкуса, подачи и культуры общения.

Знаменательные исторические события 13 мая

1501 – Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл новый континент.

1865– в Одессе открыт третий в Украине университет - Национальный университет имени Мечникова.

1918 – советскому Наркомату продовольствия предоставлены чрезвычайные полномочия для реквизиции продуктов у крестьян.

1918 – в США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, которые стали коллекционной редкостью.

1927 – основан киевский футбольный клуб "Динамо".

1950 – в английском Сильверстоуне прошли первые гонки первого чемпионата "Формулы-1"

1992 – американские космонавты находились в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос вышли сразу три космонавта.

2014 – пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка. В результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников.

Кто родился 13 мая

1795 – Павел Йозеф Шафарик, словацкий и чешский поэт, историк, филолог. Основатель научной славистики.

1840 – Альфонс Доде, французский писатель.

1849 – Панас Мирный, украинский писатель, прозаик и драматург.

1857 – Рональд Росс, английский бактериолог, который обнаружил связь между малярией и комарами, нобелевский лауреат.

1859 – Теодор Аксентович, польский художник армянского происхождения. Создал многочисленные портреты и жанровые картины на украинскую тематику.

1882 – Жорж Брак, французский живописец, один из основателей кубизма.

1937 – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст польского происхождения.

1950 – Стиви Вандер, американский певец.

1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, модель и музыкант.

В этот день умерли:

1871 – Даниэль Обер, французский композитор, основоположник жанра французской "большой оперы", автор бывшего французского гимна "La Parisienne".

1916 – Шолом-Алейхем, еврейский писатель.

1930 – Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.

1933 – Николай Хвылевой, украинский прозаик, поэт, публицист, один из основоположников послереволюционной украинской прозы.

1961 – Юрий Вороной, украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор. Осуществил первую в мире операцию по пересадке органа человеку.

2002 – Валерий Лобановский, украинский футбольный тренер.

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