Какой праздник отмечают 13 января: интересные факты

13 января православные верующие чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника. Именины празднуют Афанасии, Елизары, Максимы, Петры, Иаковы.

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В мире отмечают Старый Новый год, День воплощения мечтаний (или День "Сделай свою мечту реальностью"), Всемирный день борьбы с депрессией. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 января

До перехода на новоюлианский календарь Старый Новый год ассоциировался с традициями щедрования и посевания. Отныне праздник Маланки перенесли на 31 декабря, а день Василия – на 1 января. Поскольку Старый Новый год – не церковный праздник, можно отмечать его по-прежнему, но без щедривок и посеваний.

Парадокс Старого Нового года возник в 1918 году после перехода с юлианского календаря на григорианский. Фактически, Новый год начали праздновать дважды. Стоит отметить, что церковные православные праздники более века продолжили отмечать по старому стилю, а сместились они только в 2023 году после перехода на новоюлианский календарь.

13 января по новому стилю чтят память святых мучеников Ермила и Стратоника – это примеры христианской веры и мужества. Ермил был диаконом, который отказался поклоняться языческим богам и за это подвергся жестоким пыткам. Его друг Стратоник, видя страдания Ермила, также открыто признал себя христианином и разделил судьбу своего друга. Оба мученика были подвергнуты страшным пыткам и в конце концов погибли мученической смертью.

Также 13 января – Всемирный день борьбы с депрессией. Это ежегодное событие, посвященное повышению осведомленности о депрессии как серьезном заболевании, которое требует лечения. День напоминает нам о необходимости поддержки людей, страдающих этим расстройством, и борьбы со стигматизацией, которая часто сопровождает депрессию.

Кстати, 13 января еще называют Днем воплощения мечт. Это прекрасный момент, чтобы сесть и составить план действий, который поможет превратить мечту в реальность.

В странах мира 13 января отмечают:

День отца согласно исламской традиции;

День Конституции в Монголии;

День демократии в Кабо-Верде;

День защитников свободы в Литве;

День освобождения в Того;

День компании Samsung Electronics;

Национальный день авиации в Таиланде;

Национальный день гиперчувствительности во Франции.

Исторические события 13 января

1610 – Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера, впоследствии получивший название Каллисто.

1854 – Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент – аккордеон.

1910 – из Нью-Йорка прозвучала первая публичная радиотрансляция, во время которой звучали голоса Энрико Карузо и других звезд Метрополитен-оперы.

1942 – начался принудительный вывоз населения Украины в Германию (остарбайтеры).

1943 – А. Гитлер издал директиву о тотальной мобилизации материальных средств и человеческих ресурсов Германии.

1989 – во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом "Friday the 13th" ("Пятница, 13-е"), известным также под названием "Jerusalem".

1991 – в литовской столице Вильнюсе подразделение КГБ "Альфа" штурмовало городской телецентр и телебашню, что привело к гибели 15 литовцев и одного спецназовца. Этот день в Литве отмечается как день обороны свободы.

1993 – в Париже представители 130 стран подписали "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".

2010 – Апелляционный суд Киева признал, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич организовали геноцид части украинцев, но закрыл дело в связи с их смертью.

2012 – круизный лайнер "Коста Конкордия" с 4234 людьми потерпел аварию у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести

2015 – теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Кто родился 13 января

1827 – Николай Бекетов, украинский физико-химик, профессор кафедры химии Харьковского университета (1855–1887), основал харьковскую физико-химическую школу. Отец украинского архитектора Алексея Бекетова. Брат ботаника Андрея Бекетова.

1859 – Костис Паламас, новогреческий поэт, беллетрист и критик. Основатель Новой Афинской школы.

1864 – Вильгельм, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии (1911) за исследование явлений излучения и поглощения абсолютно черным телом (закон Вина).

1875 – Владимир Сингалевич, украинский политически общественный деятель, юрист.

1877 – Левко Мациевич, украинский инженер-конструктор, изобретатель, политический деятель; первый украинский авиатор.

1894 – Евгений Онацкий, ведущий деятель ОУН, общественный деятель, журналист и ученый.

1904 – Натан Мильштейн, украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения.

1977 – Орландо Блум, английский киноактер.

В этот день умерли:

1625 – Ян Брейгель старший, фламандский художник эпохи барокко.

1833 – Андрей Меленский, первый главный архитектор города Киева.

1940 – Михаил Ситенко, украинский хирург-ортопед, травматолог, имя которого носит Украинский научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии в Харькове.

1941 – Джеймс Джойс, ирландский писатель, прозаик-новатор XX века.

1946 – Джо Китон, американский комедийный актер.

2013 – Михаил Горынь, украинский правозащитник, диссидент и политзаключенный советских времен.

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