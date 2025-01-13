Какие страны самые маленькие в мире: топ-10

Мир полон удивительных мест, от огромных континентов до крошечных островков. Среди них особое место занимают самые маленькие страны мира – государства, чья территория настолько мала, что ее можно обойти пешком через несколько часов.

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Однако, несмотря на свои скромные размеры, эти страны имеют богатую историю, уникальную культуру и играют немаловажную роль на мировой арене. От духовного центра католицизма до роскошных курортов и отдаленных тихоокеанских островов эти миниатюрные государства поражают своим разнообразием и значением. Знаете ли вы, что самая маленькая страна мира меньше некоторых крупных аэропортов?

OBOZ.UA предлагает отправиться в путешествие по самым маленьким странам нашей планеты, где размер вовсе не означает отсутствие величия.

1. Ватикан: сердце католического мира

Ватикан, расположенный в самом сердце Рима, Италия, является самым маленьким независимым государством в мире. Его площадь составляет всего 0,44 квадратных километра. Население Ватикана, по оценкам на 2024 год, составляет около 496 человек. Это крошечное государство является духовным и административным центром Римско-католической церкви. На территории Ватикана находятся такие всемирно известные достопримечательности, как Собор Святого Петра и Сикстинская капелла с фресками Микеланджело. Ватикан возглавляет Папа Римский, сейчас это Папа Франциск.

2. Монако: роскошь на Лазурном берегу

Княжество Монако, расположенное на Французской Ривьере, занимает площадь 1,95 кв. километров. Население Монако в 2024 году составляет около 39 000 человек. Эта страна известна своим роскошным образом жизни, знаменитым казино Монте-Карло и налоговой гаванью. Монако также является местом проведения престижных автогонок Гран-при Монако.

3. Науру: жемчужина Тихого океана

Республика Науру – островное государство в Микронезии, в Тихом океане, площадью 21 квадратный километр. Население Науру в 2024 году составляет около 10 900 человек. Столицей страны является округ Ярен. Науру известна своими коралловыми рифами и прежней добычей фосфатов.

4. Тувалу: хрупкий рай

Тувалу – еще одно небольшое островное государство в Тихом океане, состоящее из девяти островов. Ее площадь составляет 26 квадратных километров, а население на 2024 год – около 11 200 человек. Столица Тувалу – Фунафути. Страна сталкивается с серьезной угрозой повышения уровня Мирового океана.

5. Сан-Марино: старейшая республика

Сан-Марино – анклавное государство, окруженное Италией. Ее площадь составляет 61 квадратный километр, а население на 2024 год – около 34 000 человек. Сан-Марино считается одной из старейших республик в мире. Столица страны также называется Сан-Марино.

6. Лихтенштейн: между Альпами и финансами

Княжество Лихтенштейн расположено между Швейцарией и Австрией. Его площадь составляет 160 квадратных километров, а население на 2024 год – около 39 000 человек. Лихтенштейн известен своими живописными пейзажами и развитым финансовым сектором. Столица страны – Вадуц.

7. Маршалловые Острова: история и биоразнообразие

Маршалловы Острова – государство в Тихом океане, состоящее из многочисленных атоллов. Ее площадь составляет 181 квадратный километр, а население на 2024 год – около 58 000 человек. Столица – Маджуро. Острова имеют важное историческое значение, поскольку здесь проходили ядерные испытания в середине 20 века.

8. Сент-Китс и Невис: карибская экзотика

Федерация Сент-Китс и Невис – государство, состоящее из двух островов в Карибском море. Ее площадь составляет 261 квадратный километр, а население на 2024 год – около 53 000 человек. Столица – Бастер.

9. Мальдивы: райские острова

Мальдивы – островное государство в Индийском океане, состоящее из многочисленных коралловых островов. Ее общая площадь составляет около 298 квадратных километров, а население на 2024 год – около 540 000 человек. Столица – Малое. Мальдивы известны своими роскошными курортами и отличными пляжами.

10. Мальта: средиземноморская история

Республика Мальта – островное государство в Средиземном море, к югу от Италии. Ее площадь составляет 316 квадратных километров, а население на 2024 год – около 515 000 человек. Столица – Валлетта. Мальта имеет богатую историю и культурное наследие.

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