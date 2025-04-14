Какой праздник отмечают 14 апреля: церковный календарь

14 апреля – день, когда в календаре сочетаются духовная глубина, забота о здоровье, уважение к природе и простые радости жизни. Для христиан это начало Страстной недели – Великого понедельника, когда верующие начинают подготовку к Пасхе. В церковном календаре также почитается память святого исповедника Мартина, Папы Римского.

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В мире сегодня отмечают Международный день смеха, День тупиков (морских птиц) и Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 апреля

Православный календарь

Церковь в этот день чтит память святого Мартина I, Папы Римского. Он жил в VII веке, подвергся гонениям и был сослан в Крым, где и умер мученической смертью. В христианском мире его почитают как символ верности учению Христа даже перед страхом смертельной опасности.

В 2025 году 14 апреля также приходится на Великий понедельник – первый день Страстной недели, предшествующий Пасхе. Именно в эти дни верующие вспоминают последние земные дни жизни Иисуса Христа, готовясь к Светлому Воскресению. Великий понедельник – это день размышлений, покаяния, молитвы и внутреннего очищения.

В храмах читают отрывки из Евангелия, вспоминают ветхозаветного Иосифа, преданного братьями, а также проклятие бесплодной смоковницы – как символа лицемерной веры.

День тупиков

14 апреля также отмечают День тупиков – птиц, обитающих в северных широтах и являющихся настоящими символами Арктики. Их узнают по яркому цветному клюву и забавной внешности. Этот праздник призывает к сохранению фауны, отмечая важность охраны редких видов и сохранение природных экосистем.

Международный день моментов смеха

Международный день моментов смеха призван поддержать идею, что даже короткий смех может снять стресс, улучшить настроение, объединить людей. В суете будней это прекрасный повод вспомнить, что улыбка – это тоже акт заботы и любви.

Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса

14 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, серьезным инфекционным заболеванием, распространенным в Латинской Америке. Цель этого дня – повысить осведомленность, привлечь внимание к проблеме доступа к медицинской помощи и поддержке пациентов.

Исторические события 14 апреля

1852 – при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне – Исторический архив Украины в Киеве).

1865 – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна.

1894 – первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1894 – в Нью-Йорке Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал работу своего нового изобретения, устройства для просмотра фильмов под названием кинетоскоп. Продолжался фильм всего 13 секунд, он не проектировался на экран, и для его просмотра необходимо было смотреть в специальное отверстие

1912 – крупнейший в то время пассажирский лайнер мира Титаник столкнулся с айсбергом и утонул.

1927 – в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль "Вольво" ÖV4.

1970 – на американском пилотируемом космическом корабле "Аполлон-13" произошла авария во время полета к Луне.

2003 – расшифрованный человеческий геном.

2014 – официальное начало АТО на востоке Украины.

2022 – затонул крейсер "Москва", флагман Черноморского флота ВМФ РФ, после удара ракетами "Нептун" ВМС Украины.

Кто родился 14 апреля

1527 – Абрагам Ортелиус, фламандский картограф, издатель первого атласа (1570).

1629 – Кристиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, астроном, изобретатель маятниковых часов, автор волновой теории света, открыватель кольца Сатурна и его спутника;

1886 – Сандро Ахметели, грузинский режиссер, один из основателей грузинского театра, жертва сталинского террора.

1888 – Владимир Нарбут, украинский поэт и литературный деятель.

1924 – Мария Харченко, украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины.

1932 – Лоретта Лин, выдающаяся кантри-певица, автор песен, писательница, актриса.

1945 – Ричи Блэкмор, гитарист групп Deep Purple, Rainbow и Blackmore's Night.

В этот день умерли:

1132 – Мстислав Великий, Великий князь киевский, старейший сын Владимира Мономаха.

1759 – Георг Фридрих Гендель, немецко-английский композитор

1888 – Николай Миклухо-Маклай, путешественник, антрополог, этнограф и географ украинского происхождения.

1910 – Михаил Врубель, украинский художник и график.

1949 – Василий Сидор, полковник УПА, командир оперативной группы УПА-Запад.

1980 – Джанни Родари, итальянский детский писатель и журналист.

2009 – Морис Дрюон, французский писатель, член Французской академии.

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