Какой праздник отмечают 14 сентября в Украине

14 сентября православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и Преставление святителя Иоанна Златоуста. Именины празднуют Иваны и Николаи.

Видео дня

В Украине 14 сентября отмечают День танковых войск OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 сентября

Указом президента от 9 сентября 2023 года День танковых войск отмечают ежегодно 14 сентября. Праздник установлен в поддержку инициативы ветеранов танковых войск, учитывая боевые заслуги танкистов и с целью воспитания воинов-танкистов ВСУ на лучших традициях предыдущих поколений. Ранее День танкиста отмечали во второе воскресенье сентября.

По новоюлианскому календарю 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из самых главных праздников в восточной христианской традиции. По легенде, в IV веке в Иерусалиме Елена, мать императора Константина Великого, нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. Елена организовала раскопки, во время которых удалось найти пещеру Гроба Господня, а неподалеку – три креста. Так стало известно, где именно был распят Иисус. По преданию, крест обладал целебной силой – когда к нему прикоснулась больная женщина, то сразу вылечилась.

Ежегодно 14 сентября вручают Шнобелевскую премию (IgNobel Prize) – пародию на престижную международную награду. Вдохновителем проведения первого награждения стал юмористический журнал "Анналы невероятных исследований". Юмористическую премию получают 10 человек – за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а затем задуматься. Награду присуждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и повысить интерес людей к науке, медицине и технологиям. А начальная формулировка звучала довольно интересно: "за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать".

Также и в разных странах мира 14 сентября отмечают:

Национальный День Каталонии в Испании;

День Государственного гимна в США;

Инженер день в Румынии.

Исторические события 14 сентября

8 год – произошло восстание в Киеве, во время которого киевляне освободили из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячисловича, свергнув Изяслава Ярославича.

1797 – государственный переворот во Французской республике.

1871 – открылся первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк (в Галиции первые банки возникли еще в XVII веке).

1939 – в США авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.

1991 – в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.

1995 – в Брюсселе прошла официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.

2000 – Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.

2010 – Сенат Франции принял закон о запрете женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

Кто родился 14 сентября

1917 – Ярослава Бандера, украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН.

1906 – Людмила Ярошевская, украинский композитор, педагог.

1952 – Николай Гнатюк, украинский певец, народный артист Украины.

1983 – Эми Вайнгауз, британская певица и автор песен.

В этот день умерли:

1321 – Данте Алигьери, выдающийся итальянский поэт эпохи Возрождения.

1638 – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого назван Гарвардский университет.

1901 – Уильям Мак-Кинли, 25 Президент США.

1982 – Петр Самутин, украинский военный деятель, генерал-хоружий Армии УНР, организатор УВВ.

2009 – Патрик Свейзи, американский киноактер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют День ВСУ и День защитников и защитниц Украины в 2024 году

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.