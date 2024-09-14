Какой праздник отмечают 14 сентября в Украине
14 сентября православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня и Преставление святителя Иоанна Златоуста. Именины празднуют Иваны и Николаи.
В Украине 14 сентября отмечают День танковых войск OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 14 сентября
Указом президента от 9 сентября 2023 года День танковых войск отмечают ежегодно 14 сентября. Праздник установлен в поддержку инициативы ветеранов танковых войск, учитывая боевые заслуги танкистов и с целью воспитания воинов-танкистов ВСУ на лучших традициях предыдущих поколений. Ранее День танкиста отмечали во второе воскресенье сентября.
По новоюлианскому календарю 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из самых главных праздников в восточной христианской традиции. По легенде, в IV веке в Иерусалиме Елена, мать императора Константина Великого, нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. Елена организовала раскопки, во время которых удалось найти пещеру Гроба Господня, а неподалеку – три креста. Так стало известно, где именно был распят Иисус. По преданию, крест обладал целебной силой – когда к нему прикоснулась больная женщина, то сразу вылечилась.
Ежегодно 14 сентября вручают Шнобелевскую премию (IgNobel Prize) – пародию на престижную международную награду. Вдохновителем проведения первого награждения стал юмористический журнал "Анналы невероятных исследований". Юмористическую премию получают 10 человек – за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а затем задуматься. Награду присуждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и повысить интерес людей к науке, медицине и технологиям. А начальная формулировка звучала довольно интересно: "за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать".
Также и в разных странах мира 14 сентября отмечают:
- Национальный День Каталонии в Испании;
- День Государственного гимна в США;
- Инженер день в Румынии.
Исторические события 14 сентября
- 8 год – произошло восстание в Киеве, во время которого киевляне освободили из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячисловича, свергнув Изяслава Ярославича.
- 1797 – государственный переворот во Французской республике.
- 1871 – открылся первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк (в Галиции первые банки возникли еще в XVII веке).
- 1939 – в США авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.
- 1991 – в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.
- 1995 – в Брюсселе прошла официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.
- 2000 – Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.
- 2010 – Сенат Франции принял закон о запрете женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.
Кто родился 14 сентября
- 1917 – Ярослава Бандера, украинский политический деятель, руководитель женской сети и юношества ОУН.
- 1906 – Людмила Ярошевская, украинский композитор, педагог.
- 1952 – Николай Гнатюк, украинский певец, народный артист Украины.
- 1983 – Эми Вайнгауз, британская певица и автор песен.
В этот день умерли:
- 1321 – Данте Алигьери, выдающийся итальянский поэт эпохи Возрождения.
- 1638 – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого назван Гарвардский университет.
- 1901 – Уильям Мак-Кинли, 25 Президент США.
- 1982 – Петр Самутин, украинский военный деятель, генерал-хоружий Армии УНР, организатор УВВ.
- 2009 – Патрик Свейзи, американский киноактер.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют День ВСУ и День защитников и защитниц Украины в 2024 году
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