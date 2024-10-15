Какой праздник отмечают 15 октября: все об этом дне

15 октября православные верующие чтят память преподобного Евтимия Нового и преподобномученика Лукиана. Именины празднуют Лукьяны, Андреи, Анны, Борисы, Василии, Терезы и Устины.

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В мире отмечают Глобальный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди, Международный день белой трости, Международный день памяти об утрате ребенка во время беременности или новорожденного. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 15 октября

15 октября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобномученика Лукияна. Он жил в первой половине IV века в Риме. Жизнь Лукиана явилась примером самоотверженной службы и мученичества. Лукиян отдал свое богатство бедным и стал отшельником. Это были времена жестоких преследований христиан. Лукиян был заключен, но он оставался непоколебимым в своей вере даже несмотря на пытки.

Также 15 октября чествуют преподобного Евтимия. Святой оставил все, что имел в жизни и ушел в пустыню, где постился, молился и вел аскетичную жизнь. Евтимий был наставником новым ученикам и распространял христианство.

Всемирный день борьбы с раком груди проводится ежегодно 15 октября с целью обратить внимание общества на проблематику этого вида онкологии, распространение знаний по этому вопросу и необходимость диагностики заболевания на начальной стадии. Рак молочной железы – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин.

День белой трости основали в 1969 году в Коломбо, США, на общем собрании Международной федерации слепых, которую в последствии изменил Всемирный союз слепых. День служит напоминанием обществу о существовании людей с ограниченными возможностями, о солидарности и помощи.

Белая трость стала символом незрячих благодаря фотографу имени Джеймс Биггс, жившему в начале ХХ века. После аварии он потерял зрение, поэтому пришлось самостоятельно ходить по городу с помощью трости. Но на черную трость на улице почти не реагировали, поэтому Биггс покрасил ее в белый цвет. Впоследствии нововведения подхватили незрячие не только Англии, но и всего мира.

Также в странах мира 15 октября отмечают:

Европейский день здоровья молочной железы;

День памяти детей, умерших младенцами и нерожденными;

День тигра;

Национальный день грибов в США;

Национальный день шаурмы в Канаде.

Исторические события 15 октября

1583 – украинские земли в составе Речи Посполитой перешли с юлианского на григорианский календарь.

1615 – основано Киевское Богоявленское Братство и школу, впоследствии превращенную в коллегию, а затем – в Киево-Могилянскую Академию (1701).

1894 – во Французской республике был арестован Альфред Дрейфус, обвиненный в шпионаже. Началось известное дело Дрейфуса.

1926 – В Киеве открыт театр имени Леси Украинки.

1964 – состоялась официальная церемония запуска нефтепровода "Дружба".

1981 – основана американская группа Metallica.

2005 – в Киеве на Крещатике произошла масштабная потасовка между националистами и коммунистами.

Родившийся 15 октября

70 до н. э. – Вергилий, древнеримский поэт.

1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ.

1860 – София Тобилевич, украинская писательница-переводчица.

1893 – Андрей Долуд, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.

1929 – Милорад Павич, сербский писатель.

1948 – Крис де Бург, ирландский певец.

1960 – Евгений Комаровский, украинский врач.

1975 – Денис Шмигаль, премьер-министр Украины.

В этот день умерли:

1690 – Хуан де Вальдес Леаль, испанский художник, график, скульптор и архитектор эпохи барокко.

1833 – Михал Клеофас Огинский, польский композитор украино-литовского происхождения, автор полонеза "Прощание с родиной".

1959 – Степан Бандера, украинский государственный деятель.

1964 – Коул Портер, американский композитор.

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