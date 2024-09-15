Какой праздник отмечают 15 сентября: интересные факты

В мире нет дня, который бы не имел интересного исторического значения. Некоторые из них становятся праздниками, привязанными к определенному событию прошлого, а некоторые прославляют память святых.

Видео дня

15 сентября – дата, насыщенная разнообразными событиями, праздниками и выдающимися моментами истории. О ней подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Праздник святого великомученика Никиты (по новому календарю)

Одним из главных религиозных праздников 15 сентября является прославление святого великомученика Никиты, которого чтят в православной традиции. Святой Никита был воином готского происхождения, ставшего ревностным христианином и активно проповедовавшего христианство среди своего народа.

Однако его деятельность не понравилась языческим правителям, поэтому он был схвачен и казнен за веру. Его мученическая смерть стала примером верности христианским идеалам. С тех пор святой Никита почитается как один из величайших великомучеников.

День благодарности жене

15 сентября также отмечают необычный, но очень теплый и символический праздник – День благодарности жене. Он дает возможность мужчинам выразить свою благодарность и любовь своим женам за их поддержку, заботу и совместную жизнь.

День рождения Google

В 1997 году 24-летние студенты Стэнфордского университета Лари Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя google.com.

Однако сама компания Google Inc была основана 4 сентября 1998 года. Она быстро завоевала мир благодаря своей поисковой системе, а впоследствии и многочисленным инновационным продуктам, таким как Google Maps, Gmail, Android и другие.

Всенародный день отца

Всенародный день отца напоминает о значимости родительской заботы, ответственности и поддержке в воспитании детей. Этот праздник не является официальным, но прекрасная возможность почтить мужчин, которые играют важнейшую роль в жизни каждой дочери и сына.

Другие праздники 15 сентября 2024 года

День сделай шляпу;

День рождения Гринпис;

Международный день точки.

Знаковые события 15 сентября

2008 год – банк Lehman Brothers подал на банкротство, запустившее Мировой экономический кризис.

1995 год – Верховная Рада Украины отменила постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.

1968 – в СССР запустили космический аппарат "Зонд-5", который впервые в мире облетел вокруг Луны и вернулся на Землю.

1941 год – начались массовые аресты нацистами членов ОУН-Бандеры по всей территории Украины и в эмиграции.

1893 год – в Джерси-Сити (США) начала выходить газета "Свобода" – первое украиноязычное издание в США.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на осень 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.