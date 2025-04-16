Какой праздник отмечают 16 апреля в Украине: интересные факты

Сегодня, 16 апреля, в мире отмечают сразу несколько международных событий: Всемирный день голоса, досуга, предпринимательства, а также День осведомленности о стрессе и неформальном День пижамы на работе.

Видео дня

Например, в Дании празднуют Национальный праздник Королевства — день рождения королевы Маргрете II. В Алжире этот день посвящен науке, а в Венгрии чтят память жертв Холокоста. В Вашингтоне – День освобождения, в Иракском Курдистане вспоминают жертв химической атаки на Балисан и Шейх-Васан.

В Болгарии сегодня отмечают День первой Конституции и День юриста, а в Армении День работника полиции. В США празднуют сразу несколько гастрономических и веселых событий: Национальный день щекотки, день яиц Бенедикт, ветчина с ананасом и грибами.

Церковные праздники 16 апреля

Православная церковь чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида, мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины.

Жизнь Святых Мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были тремя сестрами, жившими в конце III века вблизи итальянского города Аквилея. Они избрали путь благочестивой жизни, посвятив себя Христу после ранней потери отцов. Во время гонений императора Диоклетиана сестер заключили в тюрьму и подвергли пыткам за отказ отречься от веры. Правитель Дулкиций, пытаясь обесчестить их, был чудом сконфужен и сошел с ума, после чего дело передали другому судье. Агапию и Хионию заживо сожгли, однако их тела остались невредимыми. Ирина погибла на следующий день - ее поразила стрела на горе, куда ее вывели по велению Божию. Память святых сестер почитается примером мужества, чистоты и непоколебимой веры во Христа.

Именинники 16 апреля:

Василиса,

Галина,

Ирина,

Леонид,

Михаил,

Ника

Павел.

Исторические события 16 апреля

Полное солнечное затмение. Одиссей вернулся в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны – 1178 год до нашей эры. Первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславскую замковую книгу – 1574 год.

Основана Киево-Могилянская академия – 1632 год. Цесарь Фердинанд I подписал патент "О сносе всякой роботизны и других подданских повинностей в Галичине", которым ранее в империи отменена барщина – 1848 год.

Подписан Рапалльский договор о возобновлении дипломатических отношений между Германией и Советской Россией – 1922 год.

Во Львове начались массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши – 1936 год.

Советская подлодка Л-3 атаковала немецкое судно "Гойя", перевозившее беженцев. Погибли около 7000 человек – 1945 год.

Начал действовать телефонный международный код 380, который Украина первой получила среди стран бывшего СССР – 1995 год.

На референдуме большинство жителей Украины поддержали идею сокращения общего числа народных депутатов Украины с 450 до 300, лишение их неприкосновенности и поддержали право президента на роспуск парламента – 2000 год.

Георгий Гонгадзе и Елена Притула учреждают первое украиноязычное интернет-издание – Украинская правда, 2000 год.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать самые интересные факты о празднике Пасхи и его символах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.