Какой праздник отмечают 18 октября: церковный календарь и выдающиеся события

В пятницу, 18 октября, православные Украины отмечают праздник апостола и евангелиста Луки. Он стал автором одного из четырех канонических Евангелий и описал деяния апостолов.

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В этот день празднуют свои именины Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья и Злата. OBOZ.UA рассказывает, какие еще выдающиеся и памятные даты отмечаются 18 октября. А также об именинниках дня.

Какие праздники отмечаются 18 октября

Европейский день борьбы с торговлей людьми – отмечается с 2007 года по инициативе Европарламента. Призван обратить внимание на уровень осведомленности о проблеме торговли людьми, особенно женщинами и детьми. В этот день проводятся специальные мероприятия, во время которых рассказывают, как не попасть в лапы торговцев живым товаром и как противодействовать проблеме.

Международный день женского счастья – женщины часто страдают депрессией, не признаваясь в этом. При этом, по медицинским данным, именно женский организм производит меньше серотонина, а значит, более подвержен развитию этого состояния. Чтобы обратить внимание на проблему, был основан Международный день женского счастья. Его цель – научить женщин заботиться о своем ментальном здоровье и повысить уровень их осведомленности о путях преодоления депрессии.

День галстука – этот праздник происходит из Хорватии, именно эта страна стала родиной современного галстука. В 2008 году здесь признали День галстука официальным праздником, который впоследствии подхватил весь мир. Отметить его очень просто – куда бы вы ни шли, повяжите галстук.

Всемирный день менопаузы – такой этап жизни женщины, как менопауза, окутан множеством мифов. Однако это вполне нормальное состояние, которое, к тому же, современная медицина научилась эффективно облегчать. Этот специальный праздник призван повысить уровень осведомленности женщин всех возрастов о менопаузе, ее значении и уходе за собой в этот период.

День без бороды – многие мужчины с гордостью носят бороду или отращивают щетину. Но и тех, кто предпочитает чисто выбритое лицо, тоже немало. Чтобы почтить их выбор, и был придуман этот праздник.

Всемирный день гитары – наверное, нет в мире более популярного музыкального инструмента, чем гитара. Но вплоть до 2021 года у него не было своего праздника. Тогда известный греческий гитарист Йоргос Фудулис решил исправить это и при поддержке ЮНЕСКО учредил специальную дату.

Исторические события 18 октября

1009 — Храм Гроба Господня, христианская церковь в Иерусалиме, был полностью разрушен халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом.

1239 — орды хана Батыя захватили город Чернигов.

1596 — подписана Берестейская уния, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице при подчинении православных Папе Римскому.

1648 — в Бостоне организован первый в США профсоюз.

1672 — Бучачский мирный договор Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая отказалась от претензий на Правобережную Украину.

1767 — завершено проведение линии Мейсона-Диксона, которая разрешила территориальный спор в британских колониях в Америке и установила границу между провинциями Пенсильванией и Мэрилендом.

1851 — в Лондоне впервые опубликован роман Германа Мелвилла "Моби Дик".

1867 — Российская империя продала Аляску США.

1892 — Открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго - Нью-Йорк)

1893 — в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижировал своей первой оперой "Алеко"

1896 — В "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

1898 — США вступает в права владения Пуэрто-Рико.

1912 — Первая балканская война.

1918 — во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Панов, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, возглавивший украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи.

1918 — провозглашена Чехословацкая Республика.

1927 — в Великобритании создана корпорация BBC, которая начиналась с радиовещания.

1945 — ядерная программа СССР получает планы плутониевой бомбы США от Клауса Фукса из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

1954 — Texas Instruments анонсирует первый коммерческий транзисторный радиоприемник.

1955 — запущена в действие Каховская ГЭС.

1968 — Олимпийский комитет США временно устраняет Томми Смита и Джона Карлоса из-за того, что они на летних Олимпийских играх 1968 в Мехико во время церемонии награждения и исполнения американского гимна подняли сжатые кулаки в перчатках в знак протеста против расизма.

1989 — был запущен американский "Спейс Шаттл-34 Атлантис-5" (запуск космического аппарата Галилео).

1991 — Азербайджан провозглашает независимость от СССР.

1994 — Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии.

1995 — Украина вступила в Совет Европы.

2003 — боливийская газовая война: президент Гонсало Санчес де Лосада, вынужденный уйти в отставку и покинуть Боливию.

2007 — бомбардировка Карачи: нападение произошло на кортеж бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, погибли 139 человек, также более 450 человек были ранены. Бхутто сама не пострадала.

Родились 18 октября

1634 — Лука Джордано, представитель неаполитанской школы живописи, художник эпохи барокко.

1777 – Генрих фон Кляйст, немецкий драматург, поэт прозаик. Один из зачинателей жанра рассказа.

1859 – Анри Бергсон, французский философ.

1868 — Евгения Ярошинская, украинская писательница.

1876 — Сергей Ефремов, украинский государственный деятель, историк литературы, академик Украинской академии наук, вице-президент ВУАН.

1894 — Тибор Дери, венгерский прозаик, поэт, драматург, переводчик и журналист.

1902 — Мария Сокол (Рудницкая), украинская оперная певица-сопрано.

1919 — Пьер Трюдо, премьер-министр Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах.

1926 — Чак Берри, американский музыкант, пионер рок-н-ролла.

1946 — Богдан Скробут, украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов, политический и общественный деятель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, политический заключенный СССР.

1956 — Мартина Навратилова, американская теннисистка чешского происхождения.

1960 — Жан-Клод Ван Дам, американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер.

1964 — Чарльз Штросс, британский писатель-фантаст.

1984 — Фрида Пинто, индийская актриса.

1987 — Олеся Повх, украинская легкоатлетка, бронзовая призерка Олимпийских игр и Зак Эфрон, американский актер и певец.

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