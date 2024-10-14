Когда День студента в 2024 году: почему в Украине не празднуют 25 января

Декоммунизация и разрыв связей с Россией в Украине продолжаются полным ходом. Касается это и праздников, само собой.

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Потому важно обратить внимание, что День студента Украина отмечает вместе со всем цивилизованным миром – 17 ноября. OBOZ.UA рассказывает, почему еще недавно популярная дата 25 января сейчас стала совершенно неуместной.

25 января – русский праздник

После распада СССР, когда Украина все еще находилась под сильным культурным влиянием России, на наших территориях начала распространяться традиция отмечать День студента 25 января – в день святой Татьяны. Однако эта дата больше нигде в мире не считается праздником студенческой молодежи.

Все потому, что она происходит от даты основания Московского университета. Императрица Елизавета Петровна издала соответствующий указ 25 января 1755 года. Сначала этот день был праздничным у студентов Москвы, а затем стал распространяться и дальше. В 1850 году, царь Николай I официально сделал 25 января днем студенчества на территории всей Российской империи. Конечно, это распространилось и на Киев.

Примечательно, что уже тогда сторонние наблюдатели отмечали, что празднование как правило сводилось к масштабной попойке. Как пошутил писатель Антон Чехов, однажды московские студенты выпили в городе все, кроме Москвы-реки. Да и та уцелела только потому, что замерзла. Поэтому в 1910 году Московская дума запретила алкоголь во время Дня студентов.

Сейчас в России 25 января снова является официальным праздником. В календаре государственных торжеств оно записано, как "День российского студенчества" – обратите внимание на эту формулировку.

Почему в мире День студента отмечают 17 ноября

В отличие от русского праздника, Международный день студентов является днем чествования духа, ума и смелости студенческой молодежи. И установлен он в знак памяти о трагедии 1939 года.

Все произошло в Праге. К тому моменту чешская столица уже была оккупирована нацистами. Однако молодежь, которая училась в университетах города, не побоялась выйти на демонстрацию, чтобы почтить годовщину создания Чехословацкого государства, основанного 28 октября 1918 года и фактически уничтоженного оккупантами. Своих студентов поддержали и преподаватели.

Оккупанты ожидаемо применили к демонстрантам силу. Во время разгона ранения в живот получил 24-летний Ян Оплетал. Парень долго боролся за свою жизнь, но его сердце остановилось 11 ноября. Причной стал перитонит, развившийся из-за ранений.

Хоронили Яна 15 ноября. И его похороны превратились в массовую акцию протеста. Сотни людей тогда были арестованы. Также оккупационные власти приняли решение закрыть все чешские университеты и колледжи – запрет продержался до самого конца войны. После акции на протестующих провели облавы. Более 1200 студентов были отправлены в концентрационный лагерь Заксенгаузен. А девять арестованных нацисты приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в действие 17 ноября.

Ровно через два года, 17 ноября 1941 года в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. Ее участники выдвинули предложение ежегодно праздновать на международном уровне День студента в эту дату. Украина официально присоединилась к странам, празднующим именно 17 ноября в 1999 году.

К слову, и день Татьяны в нашей стране празднуют не 25 января. После перехода ПЦУ на новый календарь он стал приходиться на 12 января.

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