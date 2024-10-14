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Когда День студента в 2024 году: почему в Украине не празднуют 25 января

Юлия Потерянко
NewsLife
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Когда День студента в 2024 году: почему в Украине не празднуют 25 января

Декоммунизация и разрыв связей с Россией в Украине продолжаются полным ходом. Касается это и праздников, само собой.

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Потому важно обратить внимание, что День студента Украина отмечает вместе со всем цивилизованным миром – 17 ноября. OBOZ.UA рассказывает, почему еще недавно популярная дата 25 января сейчас стала совершенно неуместной.

25 января – русский праздник

После распада СССР, когда Украина все еще находилась под сильным культурным влиянием России, на наших территориях начала распространяться традиция отмечать День студента 25 января – в день святой Татьяны. Однако эта дата больше нигде в мире не считается праздником студенческой молодежи.

Когда День студента в 2024 году: почему в Украине не празднуют 25 января

Все потому, что она происходит от даты основания Московского университета. Императрица Елизавета Петровна издала соответствующий указ 25 января 1755 года. Сначала этот день был праздничным у студентов Москвы, а затем стал распространяться и дальше. В 1850 году, царь Николай I официально сделал 25 января днем студенчества на территории всей Российской империи. Конечно, это распространилось и на Киев.

Примечательно, что уже тогда сторонние наблюдатели отмечали, что празднование как правило сводилось к масштабной попойке. Как пошутил писатель Антон Чехов, однажды московские студенты выпили в городе все, кроме Москвы-реки. Да и та уцелела только потому, что замерзла. Поэтому в 1910 году Московская дума запретила алкоголь во время Дня студентов.

Сейчас в России 25 января снова является официальным праздником. В календаре государственных торжеств оно записано, как "День российского студенчества" – обратите внимание на эту формулировку.

Почему в мире День студента отмечают 17 ноября

В отличие от русского праздника, Международный день студентов является днем чествования духа, ума и смелости студенческой молодежи. И установлен он в знак памяти о трагедии 1939 года.

Все произошло в Праге. К тому моменту чешская столица уже была оккупирована нацистами. Однако молодежь, которая училась в университетах города, не побоялась выйти на демонстрацию, чтобы почтить годовщину создания Чехословацкого государства, основанного 28 октября 1918 года и фактически уничтоженного оккупантами. Своих студентов поддержали и преподаватели.

Когда День студента в 2024 году: почему в Украине не празднуют 25 января

Оккупанты ожидаемо применили к демонстрантам силу. Во время разгона ранения в живот получил 24-летний Ян Оплетал. Парень долго боролся за свою жизнь, но его сердце остановилось 11 ноября. Причной стал перитонит, развившийся из-за ранений.

Хоронили Яна 15 ноября. И его похороны превратились в массовую акцию протеста. Сотни людей тогда были арестованы. Также оккупационные власти приняли решение закрыть все чешские университеты и колледжи – запрет продержался до самого конца войны. После акции на протестующих провели облавы. Более 1200 студентов были отправлены в концентрационный лагерь Заксенгаузен. А девять арестованных нацисты приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в действие 17 ноября.

Ровно через два года, 17 ноября 1941 года в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. Ее участники выдвинули предложение ежегодно праздновать на международном уровне День студента в эту дату. Украина официально присоединилась к странам, празднующим именно 17 ноября в 1999 году.

К слову, и день Татьяны в нашей стране празднуют не 25 января. После перехода ПЦУ на новый календарь он стал приходиться на 12 января.

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