Какой праздник отмечают 19 сентября в Украине и мире

Мировая история насыщена всевозможными событиями, некоторые из которых принято праздновать. Это и научные открытия, и появление новых технологий, явлений или понятий и т.д.

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19 сентября – это дата, когда прошлое пересекается с современностью, а обычаи и традиции напоминают о важных моментах в истории. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Дормидонта

19 сентября православная церковь вспоминает мучеников Трофима, Савватия и Дормидонта. Эти святые пострадали за христианскую веру во время гонений в Римской империи. По преданию, Трофим и Савватий были друзьями и вместе отправились в Никею для участия в праздновании в честь языческих богов.

Однако, будучи глубоко верующими христианами, они отказались приносить жертвы и открыто признали свою веру. За это их арестовали, подвергли пыткам и казнили. Дормидонт, служивший в римской армии, наблюдая за страданиями Трофима и Савватия, сам решил принять христианскую веру, и за это также потерпел мученическую смерть.

День рождения смайлика

Именно 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать символы :-) и :-( для передачи эмоций в текстовом общении. Это предложение стало началом развития эмотиконов и смайлов, которые впоследствии превратились в полноценный способ выражения эмоций в цифровом мире.

Международный день пирата

Каждый год 19 сентября отмечается Международный день пирата. Этот праздник, родившийся на основе шутки, однако быстро стал популярен во всем мире. В этот день поклонники пиратской культуры, а также просто желающие повеселиться, примеряют пиратские костюмы, используют пиратские изречения и организуют тематические мероприятия.

Важные события 19 сентября

56 год – во время Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;

1618 год – начало осады Пльзеня;

1559 год – у берегов Флориды тонет пять испанских кораблей, около 600 человек погибают;

1648 год – в Квебеке Жаком Бойдоном открыта первая в Канаде таверна;

1654 – в Квебеке регистрируют первый в Канаде брак;

1670 год – начинается восстание на Слобожанщине против московских воевод;

1777 год – в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;

1783 год – французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускают первый воздушный шар с животными на борту;

1841 год – построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель);

1864 год – в США получают патент на откидные сиденья в автомобилях;

1888 год – в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты;

1891 год – в Канаду прибывают первые украинские поселенцы;

1920 год - части 3-й польской армии вступают в Дубно и Луцк, а 6-й польской армии и Армии УНР - в Тернополь;

1941 год – немецкие войска входят в Киев;

1945 год – в Северную Корею возвращается Ким Ир Сен;

1982 год – Скотт Фалман предлагает использовать смайлик;

1983 год – Сент-Киттс и Невис получает полную независимость;

1985 год – землетрясение в Мехико, жертвы – около 9 тысяч человек;

1991 год – возобновляется деятельность Киево-Могилянской академии;

2006 год – военный переворот в Таиланде;

2015 год – концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ.

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