Какой праздник отмечают 2 декабря: интересные факты

В понедельник, 2 декабря, настал Киберпонедельник (Cyber Monday) – особый день в календаре онлайн-шопинга. Киберпонедельник является своеобразным продолжением Черной пятницы, но уже в цифровом формате.

Видео дня

И если Черная пятница ассоциируется с большими очередями в торговых центрах, то Киберпонедельник – день грандиозных распродаж в интернет-магазинах. Он возник как ответ на стремительный рост популярности интернет-магазинов и стал частью глобального шопинга, сосредоточенного на скидках и акциях.

Киберпонедельник берет начало в 2005 году, когда маркетологи впервые предложили идею создания отдельного дня для стимулирования онлайн-продаж. Впервые этот термин был использован в пресс-релизе американской Национальной федерации розничной торговли. Идея базировалась на наблюдении, что покупатели, возвращаясь на работу после выходных, активно совершали онлайн-покупки с офисных компьютеров.

С годами Киберпонедельник превратился в глобальный феномен, к которому присоединились интернет-магазины по всему миру. В этот день ожидается рекордная активность пользователей на сайтах ритейлеров. Если первоначально он был популярен только в США, то теперь активно отмечается и в других странах, в частности, в Европе и Азии.

Международные праздники 2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства: этот день посвящен борьбе со всеми формами рабства, от торговли людьми до принудительного труда.

Всемирный день компьютерной грамотности: цель повысить осведомленность о важности компьютерных знаний и содействовать развитию информационной грамотности.

Международный день модельной железной дороги: праздник для любителей железнодорожного моделирования.

Церковные праздники 2 декабря

В настоящее время отмечают память святого пророка Аввакума, происходившего из поколения Левии и служившего при храме как певец. Он пророчествовал примерно за 650 лет до рождения Христа и его пророчества вошли в Священное Писание Ветхого Завета. Аввакум предвещал падение Иерусалима, освобождение евреев из вавилонского плена и наказание для халдейцев. По преданию, ангел перенес его к пророку Даниилу, чтобы накормить его в яме со львами. Мощи пророка были найдены во времена императора Теодосия Младшего, согласно видению епископа Севена.

Также церковь чтит память преподобной Афанасии, отшельников Печерских, преподобного Алексея Карпаторусского.

Исторические даты 2 декабря

1015 год: Князь Ярослав Мудрый занял киевский престол. Это было знаковое событие для Киевской Руси, ведь во времена его правления произошел значительный культурный и экономический подъем государства.

1852 год: Луи Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции под именем Наполеон III, основав Вторую французскую империю. Это событие знаменовало собой новый этап во французской истории.

1870 год: Рим был провозглашен столицей Италии. Это объединило итальянские земли и сформировало современное итальянское государство.

1901 год: Кинг Жилетт запатентовал безопасную бритву с двусторонним одноразовым лезвием. Настоящее изобретение революционизировало личную гигиену и стало одним из самых успешных продуктов в мире.

1961: После двух лет строительства в Кривом Роге задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" - тогда самую большую в мире. Это было важным событием для развития украинской металлургической промышленности.

Именинники 2 декабря

День ангела празднуют: Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара, Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор.

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