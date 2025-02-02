Какой праздник отмечают 2 февраля: все об этом дне
2 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В церковной традиции оно символизирует единство Ветхого и Нового Заветов, а по народным верованиям знаменует приближение весны. Погода в этот день обычно переменчивая, и часто говорят, что в это время "зима с весной встречаются". Именины сегодня празднуют Василии, Гаврилы и Семены.
В мире отмечают Всемирный день игры на укулеле, День двухфакторной аутентификации, Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День самообновления и День Айн Рэнд. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 2 февраля
Сретение Господне – один из величайших праздников христианского календаря. Сретение связано с библейским преданием о том, как на 40-й день после рождения Иисуса, по еврейскому закону, Мария и Иосиф пришли в храм, чтобы совершить обряд очищения и представить ребенка Господу. В этот момент праведный Симеон, ожидавший пришествия мессии, взял Иисуса на руки и сказал: "ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо увидели очи мои спасения Твое". Он признал в маленьком Иисусе Спасителя мира, и это стало важным знаком того, что обещание о грядущем Мессии свершилось. Также в храме была пророчица Анна, которая, увидев Иисуса, благословила его и провозгласила о приходе Спасителя всему народу.
День сурка – это веселый зимний праздник, который отмечается ежегодно 2 февраля. Согласно легенде, если сурок выходит из норы и видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна придет скоро. Самым известным местом празднования Дня сурка является городок Панксатоны в Пенсильвании (США). Там живет знаменитый сурак Фил, который ежегодно предсказывает погоду. Тысячи людей собираются, чтобы наблюдать за этим мероприятием и узнать, скоро ли наступит весна.
Всемирный день водно-болотных угодий отмечается ежегодно 2 февраля в честь подписания Рамсарской конвенции. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важной роли болот, торфяников, озер, рек и других водно-болотных экосистем для нашей планеты.
2 февраля отмечают и Всемирный день игры на укулеле. Идея принадлежит Майку Линчу, страстному поклоннику этого инструмента. Цель праздника – привлечь внимание к укулеле, популяризировать его и объединить сообщество музыкантов.
День самообновления – неформальный праздник, который отмечается 2 февраля. Это прекрасная возможность посвятить время себе, своим мыслям и желаниям, а также сделать шаг в направлении личностного роста.
Также 2 февраля вспоминают Айн Рэнд – писательницу, чье имя навсегда вошло в историю философии и литературы. Айн Рэнд стала основательницей философской системы, известной как объективизм. Ее идеи об индивидуализме, рационализме и ценности человеческой жизни до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Среди самых известных произведений писательницы – "Атлант расправил плечи", "Источник", "Гимн".
В мире 2 февраля отмечают:
- День Конституции на Филиппинах;
- День ежа (праздник очень похож на современный День сурка. В этот день римляне наблюдали за поведением ежей, которых специально будили во время зимней спячки);
- День британского йоркширского пудинга;
- День изобретателя в Таиланде;
- День свечей в Эстонии;
- День тонких блинов;
- Скаутское воскресенье в США.
Исторические события 2 февраля
- 1536 – на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины.
- 1556 – в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) произошло самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений – погибли около 820 тысяч человек.
- 1653 – поселок Новый Амстердам приобрел статус города. Сегодня он известен как Нью-Йорк.
- 1841 – первое упоминание о "Дне Бабака".
- 1848 г. – подписан договор Гвадалупе-Идальго, по которому заканчивалась Американо-мексиканская война, а Мексика уступала Штатам 1,36 млн кв.км территории в обмен на 15 млн долларов.
- 1852 – в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет.
- 1863 – Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен.
- 1870 – агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создало всемирную информационную сеть.
- 1913 – в Нью-Йорке открыт Grand Central Terminal, самый большой железнодорожный вокзал мира.
- 1922 – в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса "Улисс".
- 1935 – впервые в судебной практике использован детектор лжи (Портедж, Висконсин).
- 1940 – состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.
- 1943 – завершилось сражение под Сталинградом.
- 1959 – гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале, породившей многочисленные версии.
- 1970 – в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.
- 2008 – В Елисейском дворце в Париже состоялась женитьба Николя Саркози и Карлы Бруни. Впервые глава Французской республики женился на посту президента.
Кто родился 2 февраля
- 1616 – Себастьян Бурдон, французский живописец и график.
- 1802 – Иосиф Богдан Залесский, польский поэт украино-молдавского происхождения, родом из Киевщины. Основатель "украинской школы" в польской литературе.
- 1812 – Евгений Гребенка, украинский поэт ("Малороссийские поговорки", "Лодка", "Украинская мелодия", "Очи черные") и прозаик ("Записки студента", "Петербургская сторона", "Фактор").
- 1829 – Альфред Брем, немецкий зоолог, автор многотомной "Жизни животных".
- 1845 – Иван Пулюй, украинский физик и электротехник, организатор науки, общественный деятель.
- 1882 – Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель "потока сознания".
- 1901 – Валерьян Пидмогильный, украинский писатель, переводчик (погиб в сталинских лагерях).
- 1905 – Айн Рэнд, американская писательница, философиня.
- 1926 – Валери Жискар д'Эстен, президент Франции в 1974–1981 гг.
- 1939 – Виталий Филиппенко, народный артист Украины, композитор.
- 1955 – Лешек Энгелькинг, польский поэт, прозаик, переводчик, критик и литературовед.
В этот день умерли:
- 1907 – Дмитрий Менделеев, химик, автор периодической системы химических элементов.
- 1936 – Евгений Плужник, украинский поэт, драматург, переводчик.
- 1950 – Михаил Москалюк, сотник УПА, один из последних руководителей Украинской Повстанческой Армии.
- 1970 – Бертран Рассел, британский философ.
- 1980 – Уильям Стайн, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии.
- 1987 – Алистер Маклин, шотландский писатель, автор приключенческих романов.
- 2014 – Филипп Сеймур Гоффман, американский актер.
- 2015 – Андрей Кузьменко (Кузьма), солист группы "Скрябин".
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