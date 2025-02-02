Какой праздник отмечают 2 февраля: все об этом дне

2 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В церковной традиции оно символизирует единство Ветхого и Нового Заветов, а по народным верованиям знаменует приближение весны. Погода в этот день обычно переменчивая, и часто говорят, что в это время "зима с весной встречаются". Именины сегодня празднуют Василии, Гаврилы и Семены.

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В мире отмечают Всемирный день игры на укулеле, День двухфакторной аутентификации, Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка, День самообновления и День Айн Рэнд. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 февраля

Сретение Господне – один из величайших праздников христианского календаря. Сретение связано с библейским преданием о том, как на 40-й день после рождения Иисуса, по еврейскому закону, Мария и Иосиф пришли в храм, чтобы совершить обряд очищения и представить ребенка Господу. В этот момент праведный Симеон, ожидавший пришествия мессии, взял Иисуса на руки и сказал: "ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо увидели очи мои спасения Твое". Он признал в маленьком Иисусе Спасителя мира, и это стало важным знаком того, что обещание о грядущем Мессии свершилось. Также в храме была пророчица Анна, которая, увидев Иисуса, благословила его и провозгласила о приходе Спасителя всему народу.

День сурка – это веселый зимний праздник, который отмечается ежегодно 2 февраля. Согласно легенде, если сурок выходит из норы и видит свою тень, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна придет скоро. Самым известным местом празднования Дня сурка является городок Панксатоны в Пенсильвании (США). Там живет знаменитый сурак Фил, который ежегодно предсказывает погоду. Тысячи людей собираются, чтобы наблюдать за этим мероприятием и узнать, скоро ли наступит весна.

Всемирный день водно-болотных угодий отмечается ежегодно 2 февраля в честь подписания Рамсарской конвенции. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важной роли болот, торфяников, озер, рек и других водно-болотных экосистем для нашей планеты.

2 февраля отмечают и Всемирный день игры на укулеле. Идея принадлежит Майку Линчу, страстному поклоннику этого инструмента. Цель праздника – привлечь внимание к укулеле, популяризировать его и объединить сообщество музыкантов.

День самообновления – неформальный праздник, который отмечается 2 февраля. Это прекрасная возможность посвятить время себе, своим мыслям и желаниям, а также сделать шаг в направлении личностного роста.

Также 2 февраля вспоминают Айн Рэнд – писательницу, чье имя навсегда вошло в историю философии и литературы. Айн Рэнд стала основательницей философской системы, известной как объективизм. Ее идеи об индивидуализме, рационализме и ценности человеческой жизни до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Среди самых известных произведений писательницы – "Атлант расправил плечи", "Источник", "Гимн".

В мире 2 февраля отмечают:

День Конституции на Филиппинах;

День ежа (праздник очень похож на современный День сурка. В этот день римляне наблюдали за поведением ежей, которых специально будили во время зимней спячки);

День британского йоркширского пудинга;

День изобретателя в Таиланде;

День свечей в Эстонии;

День тонких блинов;

Скаутское воскресенье в США.

Исторические события 2 февраля

1536 – на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины.

1556 – в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) произошло самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений – погибли около 820 тысяч человек.

1653 – поселок Новый Амстердам приобрел статус города. Сегодня он известен как Нью-Йорк.

1841 – первое упоминание о "Дне Бабака".

1848 г. – подписан договор Гвадалупе-Идальго, по которому заканчивалась Американо-мексиканская война, а Мексика уступала Штатам 1,36 млн кв.км территории в обмен на 15 млн долларов.

1852 – в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет.

1863 – Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен.

1870 – агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создало всемирную информационную сеть.

1913 – в Нью-Йорке открыт Grand Central Terminal, самый большой железнодорожный вокзал мира.

1922 – в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса "Улисс".

1935 – впервые в судебной практике использован детектор лжи (Портедж, Висконсин).

1940 – состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.

1943 – завершилось сражение под Сталинградом.

1959 – гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале, породившей многочисленные версии.

1970 – в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

2008 – В Елисейском дворце в Париже состоялась женитьба Николя Саркози и Карлы Бруни. Впервые глава Французской республики женился на посту президента.

Кто родился 2 февраля

1616 – Себастьян Бурдон, французский живописец и график.

1802 – Иосиф Богдан Залесский, польский поэт украино-молдавского происхождения, родом из Киевщины. Основатель "украинской школы" в польской литературе.

1812 – Евгений Гребенка, украинский поэт ("Малороссийские поговорки", "Лодка", "Украинская мелодия", "Очи черные") и прозаик ("Записки студента", "Петербургская сторона", "Фактор").

1829 – Альфред Брем, немецкий зоолог, автор многотомной "Жизни животных".

1845 – Иван Пулюй, украинский физик и электротехник, организатор науки, общественный деятель.

1882 – Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель "потока сознания".

1901 – Валерьян Пидмогильный, украинский писатель, переводчик (погиб в сталинских лагерях).

1905 – Айн Рэнд, американская писательница, философиня.

1926 – Валери Жискар д'Эстен, президент Франции в 1974–1981 гг.

1939 – Виталий Филиппенко, народный артист Украины, композитор.

1955 – Лешек Энгелькинг, польский поэт, прозаик, переводчик, критик и литературовед.

В этот день умерли:

1907 – Дмитрий Менделеев, химик, автор периодической системы химических элементов.

1936 – Евгений Плужник, украинский поэт, драматург, переводчик.

1950 – Михаил Москалюк, сотник УПА, один из последних руководителей Украинской Повстанческой Армии.

1970 – Бертран Рассел, британский философ.

1980 – Уильям Стайн, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

1987 – Алистер Маклин, шотландский писатель, автор приключенческих романов.

2014 – Филипп Сеймур Гоффман, американский актер.

2015 – Андрей Кузьменко (Кузьма), солист группы "Скрябин".

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на февраль-2025.

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