Какой праздник отмечают 2 ноября: интересные факты об этом дне

2 ноября православные верующие чествуют священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Также на этот день приходится Михайловская родительская суббота. Именины празднуют Артемы, Александры, Зосимы, Иваны, Ирины, Леониды, Михаилы и Николаи.

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В мире отмечают Всемирный день намбата, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов и День дорожного регулировщика. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 ноября

2 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Мужчины жили при дворе императора Сапора II, правившего с 310 по 381 года и являвшегося ревностными христианами. Однажды император решил начать преследование и расправы над последователями учения Христа. Дошли до него слухи и о вере Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Придворные мужи честно подтвердили свою веру, выдержали все страдания и истязания. Сапор велел подвесить над костром, но молитвы святых потушили пламя. На следующий день мучеников все-таки сожгли.

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. ООН призывает государств-членов принять конкретные меры по борьбе с безнаказанностью. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день сумчатого муравьеда или День намбата (World Numbat Day).

Также в странах мира 2 ноября отмечают:

День дорожного регулировщика;

День штатов Северная и Южная Дакота в США;

Национальный день бизонов в Соединенных Штатах;

Книжная ярмарка в Майнце;

Осенняя ярмарка в Миндене;

Фестиваль Море огней в Киле.

Выдающиеся исторические события 2 ноября

1708 – разрушение московским войском города Батурина.

1833 – основан Киевский университет.

1848 – "Весна народов": после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулировали.

1914 – Франция, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи.

1938 – Венгерское королевство захватило южные части Словакии и Карпатской Украины.

2000 – в лесу под Таращей нашли тело журналиста Георгия Гонгадзе.

2015 – представлен проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

Кто родился 2 ноября

69 до н. э. – Клеопатра, царица Египта.

1699 – Жан Батист Симеон Шарден, французский живописец времен просвещения, представитель реализма.

1755 – Мария-Антуанетта, королева Франции (1770–93).

1795 – Джеймс Нокс Полк, 11 президент США (1845-1849)

1815 – Джордж Буль, британский математик, основатель формальной логики.

1865 – Уоррен Гардинг, 29-й президент США (1921–23).

1902 – Сергей Лебедев, украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ.

1911 – Одиссеас Элитис, греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1979 года.

2000 – Альфонсо Дэвис, канадский футболист.

В этот день умерли:

1914 – Викентий Хвойко, украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур.

1950 – Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925 год.

1966 – Петер Дебай, нидерландский физико-химик.

1975 – Пьер Паоло Пазолини, итальянский писатель, сценарист, кинорежиссер.

1985 – Владимир Кубиевич, украинский ученый-энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украиноведения".

2022 – Тарас Чайка, офицер Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

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