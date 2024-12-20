Какой праздник отмечают 20 декабря: церковный календарь и события этого дня

20 декабря – это день, объединяющий в себе как международные, так и религиозные праздники. Это также время подготовки к зимним праздникам и семейным мероприятиям.

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В частности, сегодня верующие вспоминают священномученика Игнатия Богоносца, преподобного Игнатия Киево-Печерского, святителя Даниила, архиепископа Сербского.

Церковные праздники 20 декабря 2024 года

В этот день православная церковь чтит память:

Священномученика Игнатия Богоносца – раннехристианского епископа, ученика апостола Иоанна, ставшего мучеником за веру.

Преподобного Игнатия Киево-Печерского – святого монаха Киево-Печерской лавры, известного своей благочестивой жизнью.

Святителя Даниила, архиепископа Сербского – сербского святого, который многое сделал для церковной жизни Сербии.

Международные и неофициальные праздники

День игр – неофициальный праздник, посвященный настольным, видео- и другим видам игр.

День электронно-лучевой трубки – праздник, который чествует технологию, ставшую основой для создания первых телевизоров и мониторов.

Знаменательные события 20 декабря

2019 – Пентагон по инициативе президента Дональда Трампа активировал Космические силы США, шестой вид вооруженных сил страны.

2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование человека для медицинских целей.

1906 – впервые издан "Кобзарь" Тараса Шевченко на русском языке.

1880 – в Нью-Йорке на Бродвее впервые загорелись электрические огни, ставшие символом современного театрального искусства.

1868 – во Львове основано украинское общество "Просвита", сыгравшее важную роль в возрождении национальной культуры.

Кто празднует именины 20 декабря

Антон

Василий

Григорий

Иван

Игнатий

Лев

Михаил

Павел

Петр

Сергей

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь самых важных церковных праздников 2025 года.

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