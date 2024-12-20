Проверьте свой IQ: детская головоломка, которая не по силам даже взрослым

Обычно мы считаем детские головоломки простыми и предназначенными только для того, чтобы знакомить детей с базовыми приемами логического и математического мышления. Однако некоторые задачки, предназначенные для детей, легко сбивают с толку и взрослых.

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Журналисты издания Mirror обнаружили такую головоломку на платформе Reddit. Ею поделился пользователь, которого повергло в шок, что эту задачу задали решать детям в 4 классе.

Задача имеет вид картинки с четырьмя черными треугольниками. Каждый треугольник имеет на вершинах по числу. Внутри трех треугольников тоже вписано число, а четвертый содержит на этом же месте вопросительный знак. Задача учащегося четвертого класса – догадаться, какое число должно быть на месте этого знака.

Пользователи не сразу смогли понять принцип решения этой задачи. Некоторые называли ее "черной магией", а некоторые предполагали, что такая задача обучает детей основам криптографии, столь сложной она показалась пользователям Reddit. Именно поэтому поиск решения этой задачи не имеет ограничений во времени.

Внимательно посмотрите на картинку. Подумайте, что могут означать числа на вершинах и внутри треугольников, какие закономерности можно из них вывести. И в конце концов ответьте, какое число скрывается за знаком вопроса?

Готовы проверить себя? Или, может быть, правильный ответ вам никак не дается? В этом случае переходите к подсказке ниже.

Итак, вот как нужно искать ответ на эту головоломку. Число внутри каждого треугольника представляет собой сумму чисел на вершинах. Но не этой же фигуры, а расположенной левее. Если добавить цифры 3, 2 и 5 с вершин расположенного с левого края треугольника, то получится 10 – это число вписано в фигуру справа от него. Эта фигура, в свою очередь, имеет на вершинах цифры 1, 2 и 6, сумма которых составляет 9 – это значение находим в третьем по порядку треугольнике. Итак, чтобы найти скрытое под знаком вопрос значение в четвертой фигуре, нам нужно сложить числа с вершин третьей. Складываем 6, 4 и 3 и получаем 13. Это и есть правильный ответ на головоломку.

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