Памела Андерсон показалась с трендовой челкой. Фото

Самый простой способ кардинально изменить образ и освежить прическу – это сделать челку. Эту аксиому убедительно подтвердила актриса и модель Памела Андерсон, которая недавно пришла на премьеру своего нового фильма The Last Showgirl с необычной для себя стрижкой.

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Звезда, отказавшаяся от самовыражения через макияж и смело демонстрирующая обнаженное лицо, решила внести изменения в свою внешность, сделав прическу в стиле Джейн Биркин. Она отстригла длинную густую челку, которая доходит ей до бровей, и уложила ее прядями. Прическа придала Андерсон элегантности и мягкости.

Такая челка имела весьма уместный вид вместе с ее авангардным нарядом. Памела нарядилась на премьеру в кашемировое платье Bottega Veneta необычного кроя и дополнила его оригинальными туфлями на каблуке и с квадратным носком от Canalazzo.

Какие челки сейчас в тренде

Прямая длинная челка

Густая челка, как у Памелы Андерсон является одним из главных парикмахерских трендов этой зимой. Укладывать ее нужно с помощью круглой щетки, чтобы пряди спадали естественным образом.

Прямая челка с пробором

Густые челки выглядят особенно шикарно, если их слегка разделить посередине. такая укладка красиво обрамляет лицо и хорошо сочетается со стрижкой боб.

Челка-шторка

Моду на эту форму вернула певица Сабрина Карпентер. Такая форма не требует частой стрижки и ее не нужно постоянно укладывать. Сделайте длинные слои и разделите их прямо посередине, чтобы воспроизвести этот образ.

Челка с тонкими прядями

Тонкие волосы лучше стричь не очень объемным слоем и разделять их на пряди. Это визуально сделает челку более густой и пушистой.

Микрочелка

Короткая челка, которая сильно не доходит до уровня бровей, придает образу вайбу ретро. Но сделайте пряди рваными и вот уже у вас ультрамодная стрижка.

Челка, постриженная слоями

Прямая челка может казаться вам слишком тяжелой. В таком случае разделите волосы посередине, или зачешите их набок – чем длиннее ваши слои, тем больше у вас будет вариантов укладки.

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