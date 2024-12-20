Рай для гурманов: куда поехать в 2025 году любителям вкусной еды

Еда – это всегда один из главных магнитов для туристов, куда бы вы ни поехали. А отдельные путешественники специально подыскивают себе направления, где можно получить новые кулинарные впечатления.

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Специально для них издание CN Traveler определило самые интересные места на планете, куда следует отправиться в 2025 году за гастрономическими впечатлениями. Ваши вкусовые рецепторы точно будут в восторге от такого отпуска.

Долина Клер, Австралия

Южная Австралия – винная столица страны, которая известна на весь мир своими виноградниками. Но долина Клер выделяется и среди них. На местных виноградниках производят ароматный сухой рислинг и элегантный шираз. Однако даже не все местные в курсе об этом удивительном регионе. Здешние винокурни предлагают не только дегустации своих напитков, но и целые обеды, включающие в себя большой выбор изысканных блюд, которые готовят из выращенных прямо здесь продуктов. Вдобавок вам проведут интересную экскурсию и расскажут больше об истории удивительного винодельческого региона.

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Еще недавно гастрономическая сцена Дубая была в большинстве своем известна ресторанами знаменитостей, где выставляли напоказ суши-тарелки с сухим льдом и горы трюфельной стружки. Однако теперь все полностью изменилось. Здесь открыли свои заведения всемирно известные шефы Дани Гарсия, Дабиз Муньос, Анн-Софи Пик и Жан Имбер. А значит, готовьтесь к креативной кулинарии с персональным и новаторским подходом. Вдобавок в Дубае можно посетить несколько заведений, посвященных какой-то одной теме – японскому рамэну или блюдам родом из Никарагуа. В одном городе вы сможете испробовать весь мир. Дубай превратился в город, где культуры, вкусы и идеи сталкиваются самым прекрасным образом.

Генуя, Италия

На протяжении веков Геную называли La Superba, что переводится как позерство, превосходство, но также величие и гордость. Это прозвище уместно и сегодня. Один из крупнейших портов Италии и бывшее финансовое и мореходное государство ревностно охраняет свое кулинарное наследие среди быстрой глобализации. Гордость города можно увидеть в его освященной веками культуре питания, с рецептами, которые бережно передаются из поколения в поколение и лелеют генуэзцами как национальные сокровища. Всюду можно отведать такую классику, как песто, фокачча, фарината, панисса и разные виды пасты. Хотите попробовать Италию на вкус – отправляйтесь в Геную.

Гоа, Индия

Хотите испытать местные вкусы в лучшем виде? Приезжайте в Гоа с весны до конца лета, когда собирают сладкие, наполненные соком фрукты, и их сок отправляют на брожение в традиционные перегонные кубы. Здесь он превращается в фени – крепкий алкогольный напиток, в который добавляют местную газовку и немного нарезанного зеленого перца чили или других специй. Бармены с удовольствием угостят вас этим необычным коктейлем вместе с местными закусками. Совместите его с острым гоанским чоризо и креветками-рекедо карри или с булочкой пава. Также попробуйте хрустящую рыбу, кальмаров, фаршированных креветками или местные эмпанадас с мясом или грибами.

Остров Айла, Шотландия

На этом клочке суши у юго-западного побережья Шотландии уже несколько веков производят лучший скотч в мире. Его вкус подчеркивается торфяной землей, покрывающей этот болотистый морской ландшафт. Для любого ценителя напитка путешествие сюда – своего рода паломничество. В 2025 году здесь откроется несколько новых заведений, которые предложат своим гостям не только насладиться вкусом крепкого напитка, но и интересными блюдами – морепродуктами из близлежащих вод, олениной, ягодами и другими растениями с местных холмов.

Кигали, Руанда

Руанда известна как Земля тысячи холмов, на которых благодаря умеренному климату и вулканическим почвам растут такие культуры, как чай, кофе, маниока и бобы. В последние годы страна привлекла этим внимание гурманов по всему миру. Многие африканские шефы потянулись в Руанду, чтобы работать с прекрасными местными продуктами. Попробуйте здесь креветки по-момбасски, конголезское арахисовое рагу и стейк с нигерийским соусом суйя. И, конечно, насладитесь местным кофе. Это третий по объему экспортный продукт Руанды и эксперты со всего мира убеждают, что руандийские зерна — одни из лучших в мире.

Лима, Перу

На горных склонах и в водах этой отдаленной страны можно найти немало уникальных продуктов – от андских речных водорослей до головы амазонской пираньи. И в последнее время местная кухня становится все доступнее. Неприхотливые киоски с уличной едой и домашние рестораны привлекают множество гурманов. Закажите чираши, ассорти из сырых мариско или самые свежие морепродукты, которых вы не встретите больше нигде в мире. И обязательно попросите добавить на свою тарелку как можно больше местных трав.

Лофотенские острова, Норвегия

Крошечный норвежский архипелаг Лофотен отличается своеобразным характером и природой. И, конечно, особым набором продуктов. Одним из главных является северная треска, которую традиционно вылавливают и вялят здесь с давних времен. Местная кухня предлагает также множество блюд из морепродуктов, а также нежно-сладкие норвежские лепешки водорослями, жареную свежую камбалу, подаваемую с запеченными корнеплодами, и мороженое со свежими листьями арктической рябины.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-риканская кухня так же динамична, как и ритмы реггетона. Здесь ощущаются кулинарные влияния местных народов, Испании и Африки, которые делают традиционные блюда острова такими уникальными. Пуэрто-риканская еда является отражением многолетней работы поваров, ориентированных на продукты, выращиваемые прямо здесь. Во время посещения страны стоит отведать arroz con conejo – тушеный рис с кроликом, блюда из местной тыквы-калабаза, разнообразные овощи и знаменитые мясные оладьи.

Вашингтон, округ Колумбия

Американская столица до недавнего времени могла похвастаться разве что клубными стейкхаусами. Но благодаря новым заведениям питания от известных шеф-поваров страны, а также разнообразной домашней ресторанной сцене сейчас Вашингтон стал кулинарной столицей США. Здесь собрались повара с самым разным бэкграундом – испанским, итальянским, мексиканским и т.д. Если хотите посетить весь мир за ограниченное время, отправляйтесь именно в этот город и он покажет вам все доступное разнообразие вкусов.

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