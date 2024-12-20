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У iPhone 17 не будет горизонтальных камер, которые вызвали ужас в сети: всплыли новые детали

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
У iPhone 17 не будет горизонтальных камер, которые вызвали ужас в сети: всплыли новые детали

Официальная презентация новой линейки iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. Конечно, в сеть уже проникло немало инсайдерской информации, на основе которой можно сделать предварительные выводы о новинке. Ожидается, что дизайн iPhone 17 будет сохранить основные черты предыдущих моделей, но с некоторыми незначительными изменениями в размерах или материалах корпуса.

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Вопреки последним сообщениям, iPhone 17 Pro не будет иметь горизонтального расположения камеры. Об этом пишет издание MacRumors.

В новой публикации на Weibo автор сообщил, что хотя внешний вид задней панели ‌iPhone 17‌ Pro действительно изменился, расположение трех камер "все еще треугольное". Это не "горизонтальная полоса", как предполагали ранее.

У iPhone 17 не будет горизонтальных камер, которые вызвали ужас в сети: всплыли новые детали

Треугольная камера iPhone 11 Pro была заметным изменением по сравнению с предыдущими моделями, которые имели более традиционное вертикальное расположение. Решение Apple перейти на новый дизайн в первую очередь было обусловлено необходимостью размещения третьей камеры Ultra Wide, а также улучшенных датчиков и оптики.

После iPhone 11 Pro треугольное расположение камер явилось своеобразным эстетическим стандартом для следующих моделей.

Ранее эксперт Уэйн Ма из The Information заявил, что задняя часть iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет иметь "прямоугольное выступление камеры из алюминия, а не традиционное 3D-стекло", тогда как нижняя половина будет состоять из стекла для поддержания беспроводной зарядки.

Есть информация о том, что модели iPhone 17 Pro будут использовать чип Apple следующего поколения A19 Pro, который, вероятно, будет производиться с помощью нового 3-нанометрового техпроцесса третьего поколения от TSMC.

Дисплей, вероятно, будет OLED с высоким разрешением и поддержкой ProMotion (адаптивная частота обновления). Возможно увеличение размера дисплея или уменьшение рамок.

Ожидается, что система камер будет более мощной, с улучшенным качеством изображений при слабом освещении и новыми функциями для видеосъемки. iPhone 17, по предварительным данным, будет оснащен обновленной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, а задняя будет иметь 48 Мп.

Увеличение оперативной памяти для iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro будет способствовать улучшению работы Apple Intelligence и многозадачности смартфона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple покажет на презентации в январе.

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