У iPhone 17 не будет горизонтальных камер, которые вызвали ужас в сети: всплыли новые детали

Официальная презентация новой линейки iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. Конечно, в сеть уже проникло немало инсайдерской информации, на основе которой можно сделать предварительные выводы о новинке. Ожидается, что дизайн iPhone 17 будет сохранить основные черты предыдущих моделей, но с некоторыми незначительными изменениями в размерах или материалах корпуса.

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Вопреки последним сообщениям, iPhone 17 Pro не будет иметь горизонтального расположения камеры. Об этом пишет издание MacRumors.

В новой публикации на Weibo автор сообщил, что хотя внешний вид задней панели ‌iPhone 17‌ Pro действительно изменился, расположение трех камер "все еще треугольное". Это не "горизонтальная полоса", как предполагали ранее.

Треугольная камера iPhone 11 Pro была заметным изменением по сравнению с предыдущими моделями, которые имели более традиционное вертикальное расположение. Решение Apple перейти на новый дизайн в первую очередь было обусловлено необходимостью размещения третьей камеры Ultra Wide, а также улучшенных датчиков и оптики.

После iPhone 11 Pro треугольное расположение камер явилось своеобразным эстетическим стандартом для следующих моделей.

Ранее эксперт Уэйн Ма из The Information заявил, что задняя часть iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет иметь "прямоугольное выступление камеры из алюминия, а не традиционное 3D-стекло", тогда как нижняя половина будет состоять из стекла для поддержания беспроводной зарядки.

Есть информация о том, что модели iPhone 17 Pro будут использовать чип Apple следующего поколения A19 Pro, который, вероятно, будет производиться с помощью нового 3-нанометрового техпроцесса третьего поколения от TSMC.

Дисплей, вероятно, будет OLED с высоким разрешением и поддержкой ProMotion (адаптивная частота обновления). Возможно увеличение размера дисплея или уменьшение рамок.

Ожидается, что система камер будет более мощной, с улучшенным качеством изображений при слабом освещении и новыми функциями для видеосъемки. iPhone 17, по предварительным данным, будет оснащен обновленной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, а задняя будет иметь 48 Мп.

Увеличение оперативной памяти для iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro будет способствовать улучшению работы Apple Intelligence и многозадачности смартфона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple покажет на презентации в январе.

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