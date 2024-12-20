На части iPhone больше не работает резервное копирование iCloud: какие модели 'за бортом'

Облачные хранилища – прекрасное и удобное решение для тех, кому нужно иметь доступ к большому количеству файлов со своего смартфона. Но некоторым владельцам iPhone больше не удастся воспользоваться некоторыми преимуществами сервиса удаленного хранения данных iCloud.

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Как объявила компания Apple, теперь для резервного копирования устройства через iCloud нужна операционная система iOS 9 или более поздняя версия. Как пишет издание Mac Rumors, владельцы смартфонов на iOS 8 и более ранних версиях больше не смогут хранить соответствующие данные на этом облаке.

Об изменениях стало известно в ноябре и на этой неделе они вступили в силу. Более того, Apple удалила все существующие резервные копии iCloud для устаревших устройств.

При этом обновления не касаются приложений и файлов, хранящихся на iPhone или iPad под управлением iOS 8 или более ранней версии. Эти устройства по-прежнему можно вручную резервировать на Mac или ПК из Windows.

Для пользователей более старых версий iOS это означает, что все резервные копии необходимо будет производить вручную. Однако, если они обновят свою операционную систему, то полноценный доступ к ‌iCloud‌ для них возобновится.

Apple заявляет, что прекратила резервное копирование iCloud для старых устройств, чтобы "точнее отвечать" своим минимальным требованиям к программному обеспечению. С обновлением iOS 9, вышедшим несколько лет назад, Apple ввела CloudKit для резервного копирования iCloud и прекратила использование старой системы.

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