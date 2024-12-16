Сколько дыр в футболке? Хитрая головоломка

Как часто мы хватаемся за первый попавшийся ответ на вопрос или задачу, считая, что он и является правильным? Но всегда ли это так? Проверьте себя с помощью головоломки.

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На изображении, которое публикует OBOZ.UA, вы видите футболку, которая за время использования пришла далеко не в лучшее состояние. Но сможете ли вы сказать, сколько именно в ней дыр? На то, чтобы сформулировать ответ, у вас есть всего 20 секунд.

Выставьте таймер и внимательно посмотрите на изображение. Вам может показаться, что ответ очень легок и вам не нужно столько времени на него. Но сделайте паузу и вернитесь к вопросу. Может быть, все не так просто, как кажется на первый взгляд?

Наш мозг – очень энергозатратный орган, поэтому он любит выдавать простые решения, на которые уходит не так много ресурсов. Однако не всегда такое его решение действительно является верным. Вот почему всегда полезно бывает дать себе время на дополнительные размышления.

Поэтому воспользуйтесь всем запасом времени, который у вас есть, чтобы справиться с этой головоломкой. Тщательно рассмотрите картинку и обдумайте изображение. А затем переходите к правильному ответу и пояснениям, которые мы публикуем ниже.

Итак, если время истекло и вы сформулировали свой ответ, зафиксируйте его где-то для себя. А теперь снова посмотрите на изображение. Как видите, ткань футболки бежевая, а дырки в ней белые – как и фон. Это означает, что отверстия сквозные. Таким образом, дыр уже не две, как кажется на первый взгляд, а четыре – в передней стороне и в задней.

Однако и это еще не всё. Футболка имеет дыры не только те, которые появились от износа, но и отверстия для головы, рук и туловища. Таким образом, всего в ней восемь дыр разного типа. И это правильный ответ на головоломку.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было определить, какие часы настоящие, а какие – нет.

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