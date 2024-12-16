Какой праздник выпадает на 16 декабря: все об этом дне

16 декабря православные верующие чтят память пророка Агея и блаженной царицы Феофании. Именины празднуют Александры, Данилы, Денисы, Иваны, Никиты и Николаи.

Видео дня

В мире отмечают Национальный шоколадный день в США, День Победы в Индии, День Независимости Казахстана, Национальный день Королевства Бахрейн, День глупых игрушек. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 декабря

По новоюлианскому календарю чтят память блаженной царицы Феофании Византийской. Феофания была женой византийского императора Льва VI Мудрого. Родилась в 863 году в Константинополе в царской семье рода Мартынакиев. Феофания получила христианское образование, ее семья отличалась благочестием и благочестием.

Также верующие чтят память святого Агея. К нему обращаются с молитвами, чтобы он помог найти правильный путь, не изменить христианским ценностям. Существует поверье: если дать в этот день обещание, его нужно выполнить любой ценой – тогда все невзгоды останутся в прошлом.

Существует много народных примет в этот день. По погоде прочили, каким будет урожай летом и стоит ли ждать суровой зимы.

Если идет снег и дует сильный ветер – вероятный бедный урожай зерновых.

Непогода и холода указывают на морозную затяжную зиму.

Если ударил мороз – то морозы продержатся до Крещения.

Деревья покрылись инеем – праздники будут теплыми и бесснежными.

Существовало поверье: какая погода в этот день, таким будет апрель.

Также в странах мира 16 декабря отмечают:

День независимости Казахстана;

Национальный день Королевства Бахрейн;

День Победы в Индии;

День всего, что покрыто шоколадом;

День примирения в Южной Африке.

Выдающиеся исторические события 16 декабря

1497 – Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.

1631 – сильное извержение Везувия.

1637 – бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с армией Речи Посполитой.

1773 – т. н. "Бостонское чаепитие" (жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании); это событие привело к американской войне за независимость

1880 – начало Первой англо-бурской войны.

1970 – принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция 1970 г.)

1979 – впервые человек преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (американский автогонщик Стэн Барретт).

1989 – в Румынии начались антикоммунистические протесты, которые привели к свержению диктатуры Николае Чаушеску.

2014 – Россия расторгла двустороннее соглашение с США с 1991 по сотрудничеству в сфере контроля над ядерными отходами.

Родившийся 16 декабря

1770 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.

1775 – Джейн Остин, английская писательница.

1836 – Эрнст фон Бергманн, немецкий хирург, основатель асептики, автор одних из первых классических установок по проблемам нейрохирургии и военно-полевой хирургии.

1857 – Эдвард Эмерсон Барнард, американский астроном, получивший многочисленные снимки Млечного Пути, галактик и звездных скоплений. Открыл спутник Юпитера Амальтея и несколько комет. Исследовал темные туманности.

1917 – Артур Чарльз Кларк, английский писатель-фантаст, ученый-футуролог, изобретатель.

1928 – Филипп Дик, американский писатель-фантаст.

1946 – Бенни Андерссон, шведский композитор, музыкант, продюсер и певец. Наиболее известен как участник группы ABBA.

1952 – Мирослав Мамчак, украинский морской офицер, общественный деятель, публицист, журналист, исследователь истории украинского флота.

1958 – Ярослав Мука, актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины.

1961 – Шейн Блэк, американский режиссер, сценарист и актер.

В этот день умерли:

1583 – Иван Федоров, печатник.

1866 – Василий Тарновский (старший), украинский этнограф, историк права, общественный деятель.

1897 – Альфонс Доде, французский романист и драматург.

1965 – Сомерсет Моэм, английский писатель, драматург, критик.

1979 – Макс Гельман, украинский скульптор и педагог.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.