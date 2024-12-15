Что делать с елкой в горшке после Нового года: советы

Пока продолжаются ожесточенные споры, какую елку лучше ставить на Новый год – живую или искусственную – появился новый тренд, способный примирить всех. Некоторые фирмы начали предлагать живые елки в горшке, которые можно весной высадить где-нибудь на природе.

Видео дня

Это действительно отличный компромисс, но он предполагает, что вы будете ухаживать за своим деревом всю зиму. Если вы готовы попробовать, OBOZ.UA расскажет, как нужно действовать, чтобы растение хорошо чувствовало себя и потом как следует прижилось в открытом грунте.

Правильно выберите дерево

Начинать нужно еще на этапе выбора дерева. Осмотрите растение, которое вы хотите купить. Оно должно быть здоровым с виду, не увядшим, с зеленой и упругой хвоей. До весны простоит только качественное дерево.

Также важно выбирать молодую елку. Поэтому варианты деревьев под потолок лучше не рассматривать. Такие растения сложно пересаживать, они хуже приживаются на новом месте.

Обязательно попросите продавца вынуть дерево из горшка. Это нужно, чтобы проверить состояние его корней. Если они подгнившие, увядшие или обрезанные перед продажей, шансы на выживание всего растения стремительно уменьшаются.

Также нужно спросить, какой именно от хвойного растения вы приобретаете. От этого зависят некоторые нюансы ухода и высадки весной. Погуглите их отдельно для выбранной породы дерева. И убедитесь, что земля в горшке с елкой хорошо увлажнена.

Имейте в виду, что в домашних условиях могут хорошо чувствовать себя туя, тис, туевик, араукария, криптомерия и кипарис. А вот ели, пихты и сосны в тепле среди зимы могут погибнуть. Это также важно учитывать при выборе дерева.

Как следует ухаживайте за елкой в горшке

Когда вы принесете дерево в горшке домой, дайте ему несколько дней на акклиматизацию. В это время не торопитесь украшать елку. К тому же не стоит передвигать растение по дому. Поэтому место для нее выберите заранее. Лучше всего, если это будет северная или северо-восточная сторона дома.

Также важно держать дерево подальше от отопительных приборов или других источников тепла. Хвойные плохо переносят пересушенный воздух и могут погибнуть в помещении, где температура превышает 20 градусов тепла. Чтобы обеспечить растению оптимальный микроклимат, регулярно проветривайте комнату, где оно стоит.

Чтобы ваша елка не засохла, не только регулярно ее поливайте (лучше всего делать это через поддон и использовать отстоянную воду комнатной температуры), но и опрыскивайте. Это нужно делать дважды в день. Или поставьте у растения увлажнитель воздуха.

Правильно отправьте дерево на зимовку после праздников

Когда праздники закончатся, елку нужно будет соответствующим образом хранить, чтобы она оставалась в хорошем состоянии до весны. Прежде всего, переместите ее в прохладную зону – на неотапливаемый балкон или в гараж. Можно также вынести дерево на улицу, но в таком случае нужно делать это постепенно, чтобы растение понемногу привыкало к понижению температуры, а не резко оказалось на морозе. Резкие перепады температуры хвойные переносят плохо.

Утеплите корни елки. Горшок поставьте в наполненное опилками ведро. Слой опилок со всех возможных сторон должен составлять 5-10 см. Это оградит растение от холода и поможет сохранить в почве влагу.

Если вы держите елку в условиях городской квартиры, время от времени подливайте ее чистой водой. Но избегайте переувлажнения. Приблизительно раз в месяц растение можно подкармливать. Чтобы не мудрствовать с домашними удобрениями, приобретите готовое средство для хвойных растений – оно точно не повредит.

Высадите елку

Чтобы перенести дерево в открытую почву, дождитесь, пока установится стабильное тепло и прекратятся ночные заморозки. Обычно эти условия складываются в апреле.

Перед высадкой аккуратно достаньте елку из горшка – следите за тем, чтобы не повредить ее корешки. Не отряхивайте с них землю – она содержит все необходимые микроорганизмы, которые будут поддерживать здоровье растения.

Для высадки выбирайте супесчаную или суглинистую почву. Выкопайте для елки яму, которая будет по диаметру больше размера горшка сантиметров на 30. На дно ямы положите дренаж – мелкие камешки или битый кирпич. После высадки хорошо полейте дерево. Не сильно уплотняйте почву у ствола – хвойные растения любят доступ воздуха к корням.

В первый месяц елку нужно будет оберегать от прямых солнечных лучей. Для этого следует соорудить над ней тент из мешковины или шалаш из веток.

В течение первого года дереву понадобится регулярный полив, чтобы оно хорошо принялось. Особенно важно вносить воду в сухую погоду – елка легко может засохнуть.

Чтобы удержать влагу и уберечь корни, покрывайте землю вокруг елки мульчей на 4-5 см. Но используйте для этого натуральные материалы, такие как солома или опавшие листья. И не торопитесь удобрять землю в первый год жизни растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядела главная новогодняя елка Украины в разные годы независимости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.