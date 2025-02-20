Какой праздник отмечают 20 февраля: календарь событий

20 февраля православные верующие чтят память преподобного Льва, епископа Катанского, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского. Именины сегодня празднуют Луки, Петры, Георгии, Егоры и Юрии.

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В Украине 20 февраля чествуют Героев Небесной Сотни. А в мире отмечают Всемирный день социальной справедливости, День женщин в синих джинсах, День очищения книжного шкафа, Международный день курения трубки, Всемирный день антропологии и Всемирный день кошек. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 февраля

В православной церкви 20 февраля по новому стилю чтят память преподобного Льва, епископа Катанского, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского.

Преподобный Лев был епископом города Катания на острове Сицилия. Он жил в VII-VIII веках и прославился своей благочестивой жизнью, любовью к бедным и чудесным исцелениям.

Святой Сад был епископом в Персии в IV веке. Он пострадал за веру во время гонений на христиан, организованных персидским царем Шапуром II. Вместе с ним были казнены 128 его последователей.

Святой Агафон был папой Римским в VII веке. Он был известен своей добротой, милосердием и благочестивой жизнью. Агафон сделал многое для укрепления христианской веры.

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни. Памятная дата установлена в честь погибших во время Революции Достоинства в 2014 году. В этот день в Киеве силовики режима Януковича открыли огонь по протестующим. Только за один день погибли около ста человек, которых впоследствии назвали "Небесной Сотней". Вечером, в 22:17, Верховная Рада приняла постановление, осуждающее применение насилия, повлекшее гибель мирных граждан. В ответ на кровавые события, часть представителей власти публично заявила о поддержке народа. Именно 20 февраля стало решающим днем в развитии событий Революции Достоинства.

Всемирный день социальной справедливости установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, а впервые отмечался в 2009 году. Этот день является результатом многолетней борьбы за обеспечение равных прав и возможностей для всех людей, независимо от происхождения, расы, пола, вероисповедания или других признаков.

20 февраля – День очистки книжного шкафа. Это возможность просмотреть свою домашнюю библиотеку, избавиться от лишних книг и организовать пространство для новых.

Всемирный день антропологии отмечается в третий четверг февраля. Праздник основан Американской антропологической ассоциацией и имеет целью популяризировать антропологию как комплексно науку, изучающую человека. Антропология исследует биологическое происхождение человека, его эволюцию, физические особенности, культуру, социальное поведение и многие другие аспекты.

Также 20 февраля отмечается Международный день курения трубки. Известно, что курение – один из первых способов употребления табака. Трубки были распространены до середины ХХ века, после чего их вытеснили сигареты. Самая древняя находка свидетельствует, что трубки существовали даже 5000 лет назад.

И не забудьте сегодня поздравить четвероногих, ведь 20 февраля отмечается Всемирный день кошек. Этот праздник был начат в 2002 году Международным фондом защиты животных (IFAW) с целью привлечь внимание к проблемам бездомных кошек и повысить осведомленность о важности ответственного отношения к ним.

Исторические события 20 февраля

1649 – Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска.

1666 – основан Монреаль – один из самых больших канадских городов.

1872 – на Пятой авеню в Нью-Йорке открылось здание Музея искусства Метрополитен.

1872 – в США запатентован электрический лифт.

1940 – впервые на экранах появилась знаменитая пара – Том и Джерри.

1962 – американский космонавт Джон Гленн трижды облетел Землю со скоростью 27 000 км/ч в корабле Friendship 7.

1992 – Верховная Рада Украины постановила праздновать День Независимости Украины 24 августа.

2014 – во время противостояния Евромайдана и преступной власти президента Януковича на Институтской улице убийцами из "Беркута" были расстреляны активисты. Погибших впоследствии назвали "Небесной сотней".

2014 – вторжением российского спецназа на территорию АРК началась российско-украинская война.

Кто родился 20 февраля

1844 – Людвиг Больцман, австрийский физик.

1887 – Александр Удовиченко, украинский военный и общественный деятель, генерал Армии УНР, вице-президент УНР в экзилии (1954–1961).

1889 – Лев Ревуцкий, украинский композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель.

1905 – Улас Самчук, украинский писатель, член правительства УНР в изгнании.

1926 – Кен Олсен, американский инженер, основатель Digital Equipment Corporation, пионер компьютерной индустрии.

1951 – Гордон Браун, британский премьер-министр.

1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель и актриса.

1967 – Курт Кобейн, популярный американский рок-музыкант (Nirvana).

1978 – Дмитрий Васильев, подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (посмертно).

1988 – Рианна, певица.

В этот день умерли:

1054 – Ярослав Мудрый, великий князь киевский.

1694 – Юрий-Франц Кульчицкий, украинский шляхтич, герой Венской битвы, владелец одного из первых венских кафе.

1762 – Тобиас Иоганн Майер, немецкий астроном и картограф.

1790 – Иосиф II, император Священной Римской империи.

1920 – Роберт Пири, американский полярный исследователь, первым достигший Северного полюса.

1966 – Честер Нимиц, главнокомандующий тихоокеанского флота США во время Второй мировой войны.

1972 – Мария Гепперт-Майер, американский физик-ядерщик, Нобелевский лауреат.

1993 – Ферруччо Ламборгини, итальянский промышленник и предприниматель.

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