Какой праздник отмечают 20 октября: интересные факты об этом дне

Воскресенье, 20 октября, является 294 днем в календаре високосного года. Свои именины в сегодня отмечают Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Мотрена.

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Православная церковь Украины чтит в этот день память святого великомученика Артемия Антиохийского. Какие еще праздники, памятные и исторические даты приходятся на 20 октября, расскажет OBOZ.UA. А также о знаменитостях, рожденных в эту дату.

Праздники 20 октября

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы – октябрь является месяцем осведомленности о раке молочной железы во всем мире. На этот месяц приходится и специальная дата в украинском календаре. В этот день женщинам стоит, если не пройти обследование у маммолога, то на него записаться.

Всемирный день борьбы с остеопорозом – это заболевание поражает кости и делает их значительно более ломкими. Особенно часто оно поражает женщин старшего возраста. Поэтому Всемирная организация здравоохранения ввела специальную дату, в которую ежегодно проводятся специальные образовательные мероприятия с информированием об этом состоянии.

Всемирный день шеф-повара – ежегодный праздник чествует вклад поваров в благосостояние всего общества. А вдобавок обращает внимание на потребность каждого в качественном питании. Которую может удовлетворить самостоятельное приготовление блюд. Станьте сегодня сами себе шефом.

Всемирный день технологии CRISPR – технология редактирования генов CRISPR подарила человечеству надежду на решение многих проблем. В частности, на лечение генетических болезней, которые ранее считались неизлечимыми. В знак почтения этого выдающегося открытия ежегодно проходит специальный праздник.

День подтяжек – когда-то этот аксессуар позволял удерживать штаны на месте. Сейчас подтяжки превратились в стильный элемент гардероба, позволяющий лучше выразить себя. И сегодня хороший день, чтобы надеть их.

День информационной перегрузки – мы можем этого не замечать, но современный человек потребляет столько информации, что это само по себе может вызвать стресс. Новости, которые не всегда положительны, социальные сети, широкая доступность разнообразных развлечений – все это может оказать разрушительное влияние на психику. Дайте себе сегодня от этого отдохнуть. И вы почувствуете разницу.

Исторические события 20 октября

1803 — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.

1818 — Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по 49 параллели между Канадой и США.

1865 — местом расположения правительства Канады утверждена Оттава.

1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1911 — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправился к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса.

1916 — в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", погибли сотни людей.

1918 — Польские делегаты Львовского городского совета провозгласили о присоединении Львова к Польше.

1924 — в Харькове открыта первая в УССР радиостанция.

1929 — ЦК ВКП(б) официально провозгласил всеобщую коллективизацию.

1930 — расстрелян большевиками генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.

1944 — состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.

1945 — в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтвердила намерение оставаться независимым государством.

1945 — впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.

1947 — комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушание по проникновению коммунистов в Голливуд.

1953 — в США вышла в свет антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

1959 — Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

1968 — на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Ричард Фосбери, продемонстрировавший новый способ преодоления высоты - спиной к планке.

1993 — Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.

Родившиеся 20 октября

1616 — Томас Бартолин, датский анатом, открывший лимфатическую систему человека.

1632 — Кристофер Рен, английский математик, астроном, архитектор.

1656 — Николя де Ларжильер, французский живописец.

1847 — Фритц Таулов, норвежский живописец-импрессионист.

1854 — Артюр Рембо, французский поэт-символист, лирик.

1864 — Бронислав Нушич, сербский писатель, драматург

1874 — Чарльз Айвз, американский композитор.

1888 — Яков Мамонтов, историк украинской драматической литературы и театра, преподаватель

1891 — Джеймс Чедвик, британский физик, лауреат Нобелевской премии за открытие нейтрона.

1920 — Амет-Хан (Ахмет-Хан) Султан, советский военный летчик, дважды Герой Советского Союза, по происхождению – крымский татарин.

1925 — Арт Бухвальд, американский журналист, фельетонист, писатель.

1933 — Мария Уевич-Галетович, хорватская скульпторка.

1946 — Эльфриде Елинек, австрийская писательница и феминистка, награждена Нобелевской премией в области литературы.

1949 — Валерий Борзов, украинский легкоатлет.

1950 — Том Петти, американский рок-музыкант.

1951 — Эл Гринвуд, американский рок-музыкант, клавишник группы Foreigner.

1958 — Вигго Мортенсен, датско-американский актер, исполнитель роли Арагорна в трилогии "Властелин колец".

1964 — Камала Харрис, американская политикиня, первая женщина в должности вице-президента США, кандидатка в президенты Америки.

1971 — Snoop Dogg, американский рэпер.

1979 — Джон Красински, американский актер и режиссер.

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