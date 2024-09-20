Какой праздник отмечают 20 сентября в Украине: все об этом дне

Каждый день в Украине и мире отмечают праздники, связанные с религиозными традициями, современными вызовами и историческими фактами. 20 сентября 2024 года не стало исключением.

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В этот день вспоминают важные события прошлого и устраивают мероприятия, посвященные различным общественным и культурным аспектам. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Святого великомученика Евстратия и других

20 сентября православная церковь чтит память святого великомученика Евстратия, а также других мучеников, пострадавших вместе с ним. Евстратий жил во времена гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана и Максимиана. Его вера, сила духа и готовность принять мученическую смерть сделали его символом несокрушимости христианского духа.

Святых мучеников Михаила и Теодора

Еще один религиозный праздник этого дня – чествование мучеников князя киевского и черниговского Михаила и его боярина Теодора. Они были убиты за то, что отказались отречься от веры под угрозой пыток и смерти. В этот день верующие вспоминают верность христианским ценностям и мужество перед страданиями.

Всемирный день паэльи

20 сентября в мире также отмечается кулинарный праздник – Всемирный день паэльи. Паэлья – это традиционное испанское блюдо из региона Валенсия. Она состоит из риса, овощей, мяса или морепродуктов и специй, таких как шафран. Она стала символом испанской кухни и пользуется популярностью во всем мире.

День "Закончи работу в 16:00"

День "Закончи работу в 16.00" имеет социальный контекст. В современном мире многие сталкиваются с перегрузкой на работе и нехваткой времени для отдыха и семьи. Поэтому было решено положить начало празднику, который является своеобразным напоминанием о важности сохранения баланса между карьерой и личной жизнью.

Знаменательные события 20 сентября

2003 год – на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.

1992 год – на референдуме большинство граждан Франции высказались за вступление страны в ЕС.

1991 год – создана Служба безопасности Украины.

1970 год – станция "Луна-16" осуществила первое бурение грунта на Луне.

1959 год – Ли Гарви Освальд, впоследствии убивший Кеннеди, отправился в СССР.

1946 год – открытие первого Каннского кинофестиваля.

1919 год – Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина.

1519 год – началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.

1246 – в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь киевский Михаил Всеволодович.

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