Какой праздник отмечают 20 сентября в Украине: все об этом дне
Каждый день в Украине и мире отмечают праздники, связанные с религиозными традициями, современными вызовами и историческими фактами. 20 сентября 2024 года не стало исключением.
В этот день вспоминают важные события прошлого и устраивают мероприятия, посвященные различным общественным и культурным аспектам. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Святого великомученика Евстратия и других
20 сентября православная церковь чтит память святого великомученика Евстратия, а также других мучеников, пострадавших вместе с ним. Евстратий жил во времена гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана и Максимиана. Его вера, сила духа и готовность принять мученическую смерть сделали его символом несокрушимости христианского духа.
Святых мучеников Михаила и Теодора
Еще один религиозный праздник этого дня – чествование мучеников князя киевского и черниговского Михаила и его боярина Теодора. Они были убиты за то, что отказались отречься от веры под угрозой пыток и смерти. В этот день верующие вспоминают верность христианским ценностям и мужество перед страданиями.
Всемирный день паэльи
20 сентября в мире также отмечается кулинарный праздник – Всемирный день паэльи. Паэлья – это традиционное испанское блюдо из региона Валенсия. Она состоит из риса, овощей, мяса или морепродуктов и специй, таких как шафран. Она стала символом испанской кухни и пользуется популярностью во всем мире.
День "Закончи работу в 16:00"
День "Закончи работу в 16.00" имеет социальный контекст. В современном мире многие сталкиваются с перегрузкой на работе и нехваткой времени для отдыха и семьи. Поэтому было решено положить начало празднику, который является своеобразным напоминанием о важности сохранения баланса между карьерой и личной жизнью.
Знаменательные события 20 сентября
- 2003 год – на референдуме в Латвии граждане проголосовали за вхождение страны в ЕС.
- 1992 год – на референдуме большинство граждан Франции высказались за вступление страны в ЕС.
- 1991 год – создана Служба безопасности Украины.
- 1970 год – станция "Луна-16" осуществила первое бурение грунта на Луне.
- 1959 год – Ли Гарви Освальд, впоследствии убивший Кеннеди, отправился в СССР.
- 1946 год – открытие первого Каннского кинофестиваля.
- 1919 год – Нестор Махно и правительство УНР заключили соглашение о совместной борьбе против Деникина.
- 1519 год – началось первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана.
- 1246 – в Орде за отказ поклоняться идолам убит великий князь киевский Михаил Всеволодович.
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