Какой праздник отмечают 20 января: все об этом дне

20 января – День защитников Донецкого аэропорта в Украине и День АР Крым. Также сегодня состоится вторая инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Православные верующие 20 января чтят память святого Евтимия Великого. Именины празднуют Ефимы, Захары, Львы, Лаврентии, Мирославы, Инны и Риммы.

Видео дня

В мире отмечают День Мартина Лютера Кинга-младшего, Международный день принятия, День прогулок на свежем воздухе, Грустный понедельник, День распространения информации о пингвинах. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 января

20 января в Украине отмечается День защитников Донецкого аэропорта. Эта дата стала символом несокрушимости украинского духа, мужества и самопожертвования наших защитников. Именно в Донецком аэропорту во время боев с российскими оккупантами и поддерживаемыми ими сепаратистами украинские воины получили название "киборги". Этот термин стал синонимом сверхчеловеческой силы, выносливости и отваги. За 242 дня обороны, с мая по январь 2015, они держали оборону стратегически важного объекта, выстояв под шквальным огнем и несмотря на значительное преимущество врага.

Также 20 января отмечается День Автономной Республики Крым. Этот праздник связан с историческим решением крымчан о восстановлении автономии полуострова в составе Украины. В 1991 году после распада Советского Союза Крым проголосовал за восстановление своей автономии в составе независимой Украины. Это решение было подтверждено всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года. Таким образом Крым стал автономной республикой в составе Украины. После незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, этот день приобрел особое значение, как символ борьбы Украины за восстановление своей территориальной целостности.

Православные верующие 20 января чтят память святого Евтимия Великого. Евтимий родился около 377 года в армянском городе Мелитин. С юных лет он стремился к самосовершенствованию и духовному росту. Покинув светскую жизнь, Евтимий отправился на Святую Землю и поселился в келье у Иерусалима. После нескольких лет уединения он удалился еще глубже в пустыню, где провел много лет в суровых аскетических подвигах. Вскоре у его пещеры стали собираться другие отшельники, и Евтимий основал монастырь.

Каждый год в третий понедельник января мир отмечает день рождения выдающегося американского проповедника, лидера движения за гражданские права и лауреата Нобелевской премии мира – Мартина Лютера Кинга-младшего. Его идеи о ненасилии, равенстве и братстве вдохновили миллионы людей по всему миру.

20 января неофициально называют "печальным понедельником" или "голубым понедельником". Это неформальный термин, который используется для описания чувства печали, усталости или апатии, которое часто возникает в начале рабочей недели, особенно после выходных. Праздничный период завершился, впереди холодные зимние утро и рабочие будни, поэтому у некоторых людей "голубой" понедельник" может быть связан с сезонными посленовогодними сменами настроения.

В странах мира 20 января отмечают:

Большая неделя энергосбережения в Великобритании;

День Святого Себастьяна в Рио-де-Жанейро;

День видеокамеры (в этот день в 1982 году компания Sony Electronics впервые представила видеокамеру на открытом рынке);

День присяги президента США;

Национальный день диск-жокея в США.

Исторические события 20 января

1320 – впервые в Вавеле коронован польский король. Это был Владислав I Локетек, объединивший государство для борьбы с Тевтонским орденом.

1841 – британцы оккупировали остров Гонконг.

1915 – началось Зимнее сражение в Карпатах на Восточном фронте Первой мировой войны.

1921 – Великое национальное собрание Турции приняло первую конституцию страны.

1943 – в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписали договор об экономическом сотрудничестве, целью которого было объединить весь потенциал экономического пространства Европы и Восточной Азии для ведения тотальной войны.

1943 – в Виннипеге (Канада) вышел первый номер газеты "Украинское слово".

1946 – Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, впоследствии ставшую ЦРУ.

1954 – ЦРУ завершило строительство секретного тоннеля из Западного Берлина в Восточный с целью подключения к советским и восточногерманским телефонным коммуникациям.

1958 – в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения по дорогам.

1961 – 44-летний демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, избранный 8 ноября 1960 года, стал 35-м президентом США, самым молодым среди своих предшественников и первым католиком на этом посту.

1972 – началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965).

1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.

1986 – состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, подписавших договор о строительстве тоннеля под проливом Ла-Манш.

1990 – "черный январь": в ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева, советская армия по суше и с моря напала в Баку на безоружных оппозиционеров, погибли более 150 человек и ранены 100 человек.

1991 – в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о возобновлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина.

1996 – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.

1998 – с небольшим преимуществом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выиграл президентские выборы в Чехии.

2009 – 44-м президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама – первый темнокожий президент США.

Кто родился 20 января

1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик и математик, создатель основ электродинамики.

1865 – Михаил Туган-Барановский, украинский ученый-экономист, государственный и общественный деятель.

1891 – Михаил Эльман, всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз.

1897 – Евгений Маланюк, украинский писатель, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик, сотник Армии УНР

1920 – Федерико Феллини, выдающийся итальянский кинорежиссер.

1930 – Базз Олдрин, американский астронавт, второй в мире человек, ступивший на поверхность Луны.

1931 – Дэвид Ли, американский физик, Нобелевский лауреат по физике.

1946 – Дэвид Линч, американский кинорежиссер.

1950 – Пол Стэнли, гитарист и вокалист KISS.

1958 – Лоренцо Ламас, американский киноактер.

В этот день умерли:

1875 – Жан-Франсуа Милле, французский художник XIX века

1895 – Емельян Партицкий, украинский ученый-языковед, этнограф, историк, педагог и общественный деятель.

1900 – Джон Раскин, английский писатель, философ, теоретик искусства, труды которого оказали определяющее влияние на культурную жизнь Британии во второй половине XIX века.

1993 – Одри Гепберн, американская актриса.

2016 – Эдмонда Шарль-Ру, французская писательница, журналистка, экспрезидент Гонкуровской академии.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты всех церковных праздников на 2025 год по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.